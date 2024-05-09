Что строго запрещено делать 9 мая, чтобы беды обошли дом стороной

Православные волгоградцы 9 мая чтят память мученицы Глафиры Амасийской. По народному календарю в эту дату отмечается день Глафиры Горошницы.

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Согласно церковной традиции, Глафира жила в IV веке и была служанкой жены римского императора Лициния. Она сбежала после того, как правитель воспылал страстью к ней.

Глафира укрылась в городе Амасия у епископа Василия. При этом она отдала ему все сбережения на строительство храма. Когда Лициний узнал об этом, он потребовал доставить к нему беглянку и святителя. Однако Глафира скончалась еще до того, как это тприказ дошел до Амасии.

А вот епископа Василия доставили к императору. Святителя судили и казнили, поскольку он не стал отказываться от своей веры.

Наши предки обычно в это время сажали горох и картофель, поэтому день прозвали Глафирой Горошницей

С датой связан ряд запретов, которые нужно соблюдать, чтобы избежать несчастий. Тек, не рекомендуется 9 мая переедать, иначе можно навлечь на себя проблемы со здоровьем. По этой же причине не стоит стричь ногти и менять прическу.

От тяжелой работы и важных переговоров также лучше отказаться – все начинания в этот день окажутся неудачными.

Не подходит 9 мая и для сватовства или романтических знакомств – любовь окажется недолгой и не принесет счастья.

Нельзя выяснять отношения, громко разговаривать и сквернословить, поскольку можно привлечь в дом беды.