День 9 мая в истории

День Победы.

Фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину ранним утром 22 июня 1941 года. На фронте, который простирался от Баренцева до Черного моря, с обеих сторон в разное время сражались от 8 до 12 миллионов человек, применялось от 5 до 20 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, от 150 до 320 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 тысяч самолетов.

Тяжелая кровопролитная война продлилась 1418 дней и завершилась полным разгромом стран фашистского блока.

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, которым завершилась Великая Отечественная война, был подписан в пригороде Берлина Карлсхорсте 8 мая 1945 года в 22:43 (по московскому времени 9 мая в 0:43). Именно из-за разницы во времени День Победы в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России - 9 мая.

Общие людские потери нашей страны в годы Великой Отечественной войны составили около 27 миллионов человек, из них более 8,7 миллиона погибли на фронтах, 4 миллиона были убиты и замучены в концлагерях, 7,42 миллиона были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях.

Указ о провозглашении 9 мая Днем Победы был подписан Иосифом Сталиным еще до подписания Акта о капитуляции фашистской Германии — 8 мая 1945 года. День Победы был установлен как выходной праздничный день. В 1948-1964 годы он был рабочим, а в 1965 году — был вновь объявлен выходным.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» день 9 мая объявлен всенародным праздником — Днем Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом.

Первый салют по случаю Дня Победы был произведен в Москве 9 мая 1945 года 30 залпами из тысячи орудий. Первый парад Победы на Красной площади в Москве прошел 24 июня 1945 года. Его принимал первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом командующий войсками 2-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Следующий парад состоялся в 20-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Впоследствии парады в Москве на День Победы проводились лишь в юбилейные годы. С 1995 года они стали проводиться ежегодно.

День Европы.

Отмечается c 1986 года по решению глав стран — членов Европейского союза. В этот день в 1950 году глава МИД Фран­ции Робер Шуман представил план объединения угольной и металлургической промышленности западноевропейских стран (так называемый план Шумана), который лег в основу последующей евро­пейской интеграции.

30 лет назад (1994) были учреждены орден Жукова и медаль Жукова.

Одни из самых молодых военных наград России — орден Жукова и медаль Жукова — были учреждены указом Президента РФ 9 мая 1994 года. Принятое решение восстановило историческую справедливость в отношении национального героя России и выдающегося полководца маршала Г.К. Жукова.

Орденом Жукова награждаются лица высшего командного состава армии и флота, удостоенные звания Героя Советского Союза или награжденные орденами за отличия в руководстве войсками при проведении боевых операций в период Великой Отечественной войны. Также он вручается высшим офицерским чинам и командующему составу Вооруженных сил РФ за заслуги в разработке и успешном проведении ими крупных операций в период военных действий по защите Отечества.

Первое награждение орденом Жукова прошло в апреле 1995 года. Его вручили 15 видным военачальникам, среди которых генерал-полковник в отставке К. Абрамов, маршал бронетанковых войск в отставке О. Лосик, маршал Советского Союза С. Соколов, маршал авиации в отставке Г. Зимин, адмирал флота Н. Сергеев. На сегодняшний день ордена Жукова удостоены более ста человек и 13 воинских частей.

Медаль Жукова вручается военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, партизанам, участникам подполья за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитаристами.

Медалью Жукова награждены более 2,5 миллиона ветеранов и свыше десяти тысяч военнослужащих.

80 лет назад (1944) в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь.

Город был захвачен немецко-фашистскими войсками в июле 1942 года после героической 250-дневной обороны. За 22 месяца оккупации были убиты около 30 тысяч и угнаны на работу в Германию более 45 тысяч севастопольцев и военнопленных.

Восьмого апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. Ее проведение было поручено войскам 4-го Украинского фронта (командующий — генерал армии Федор Толбухин) и Отдельной Приморской армии (командующий — генерал армии Андрей Еременко), а также Черноморского флота (командующий — адмирал Филипп Октябрьский) и Азовской военной флотилии (командующий — контр-адмирал Сергей Горшков). Кроме того, войска поддерживались крымскими партизанскими отрядами.

Штурм Севастополя начался утром 9 мая. Части 13-го гвардейского стрелкового корпуса форсировали Северную бухту. 55-й и 51-й корпуса, обогнув бухту с северо-востока, за несколько часов очистили Корабельную сторону. 63-й, 10-й и 11-й стрелковые корпуса ворвались в город с юго-запада. К вечеру 9 мая Севастополь был полностью освобожден. Эвакуация остатков немецко-фашистских войск были сорваны авиацией и кораблями Черноморского флота.

Десятого мая в Москве был произведен салют 24 залпами из 324 орудий в честь войск, освободивших Севастополь. 118 частей и соединений армии и флота получили почетное наименование — Севастопольских.