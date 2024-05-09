Советские воины в Берлине: уникальные снимки первых дней великой Победы

9 мая наша страна отмечает самый светлый праздник — День Победы. В этот день 79 лет назад после подписания в берлинском пригороде Карлсхорсте Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил завершилась Великая Отечественная война. «Лента.ру» вспоминает о первых мирных днях бывшей столицы Третьего рейха.

© Частная коллекция Артура Бондаря

После капитуляции нацистской Германии в мае 1945 года Берлин лежал в руинах. Несмотря на колоссальные разрушения, поверженная столица Третьего рейха произвела на советских солдат и офицеров сильное впечатление. И хотя была тотальная военная цензура и существовал запрет на любую фотосъемку, бойцы и командиры Красной армии с удовольствием проводили свободное время на импровизированных фотоэкскурсиях по городу.

Вооружившись фотокамерами, они осматривали главные достопримечательности «логова зверя»: рейхсканцелярию Гитлера, Национальный музей и Берлинский кафедральный собор на Музейном острове, колонну Победы и памятник Бисмарку на площади Большая Звезда, памятник кайзеру Вильгельму I на площади Шлосфрайхайт и, разумеется, здание Рейхстага.

До сих пор достоверно неизвестно, кто и как организовывал подобные неофициальные фотоэкскурсии по Берлину для наших воинов-победителей и насколько они были массовыми. Но совсем недавно фотограф Артур Бондарь обнаружил несколько снимков с одной из таких фотоэкскурсий.

Автором этих фотографий был лейтенант Русанов. Благодаря превосходному качеству немецкой оптики и фотобумаги на всех снимках сохранилась прекрасная детализация изображения. Перед печатью фотографий Русанов аккуратным каллиграфическим почерком делал подписи на негативах: место и дату съемки в нижнем левом углу, а свою подпись «Фото-тех. л-та Русанова» — в нижнем правом. На заглавном кадре к фотоэкскурсии, сделанном с крыши Рейхстага, подпись гласит: «Экскурсия в г. Берлин 10 июня 1945 года». Скорее всего, такие снимки предназначались для вклейки в подносной (подарочный) фотоальбом.

На панораме, снятой Русановым с крыши Рейхстага, видны чудовищные по своим масштабам разрушения города после его недавнего ожесточенного штурма

Справа от изгиба реки Шпрее заметен полуразрушенный железнодорожный вокзал Берлин-Фридрихштрассе, а на горизонте — сильно пострадавший купол Берлинского кафедрального собора, расположенного на Музейном острове. На фото возле памятника Бисмарку видно, что девушка-красноармеец обута в трофейные немецкие туфли на каблуке.

Довольно часто на снимках можно заметить красноармейцев с немецкими часами, вещами и прочими предметами быта или, например, с немецкими велосипедами

Большинство таких товаров наши военные покупали на многочисленных барахолках и черных рынках, на которых голодные немцы, чтобы выжить, продавали все, что можно было продать.

«Лента.ру» уже рассказывала о феномене послевоенных черных рынков Берлина и о взгляде на них со стороны наших тогдашних союзников из армии США. Самым ходовым товаром на тот момент в Берлине были наручные дешевые часы. Зачастую советские солдаты покупали их у своих американских коллег за баснословные деньги — 500-1000 долларов США, хотя на самом деле они стоили четыре-пять долларов. Торговля процветала, пока не настал момент, когда некоторые американцы стали поставлять часы коробками, после чего союзные оккупационные власти бывшей столицы Третьего рейха стали совместными усилиями нещадно бороться с этим явлением, принявшим чудовищные масштабы.

Советские солдаты и офицеры на таких рынках считались одними из лучших и наиболее перспективных покупателей, поскольку денег у дошедших до Берлина фронтовиков было достаточно. Денежное довольствие им выплачивали в двойном размере (в рублях и немецких марках), а сразу после окончания войны бойцам и командирам стабильно возмещали задолженности за прошлые месяцы. Еще у наших военных были вещи для взаимовыгодного бартера — чаще всего это были пайки и табак.

К числу других ходовых и популярных товаров для подобного обмена относились велосипеды, часы, бензиновые зажигалки, оружие, бритвы, губные гармошки, ткань, обувь, одежда, кожаные вещи и меха, предметы быта и, конечно же, фотоаппараты

В полуразрушенном городе сразу после завершения войны быстро возникли специальные мобильные фотолаборатории, оказывающие широкий спектр фотоуслуг для советских военных. Там преимущественно работали женщины, поскольку Гитлер незадолго до краха Третьего рейха мобилизовал почти все взрослое мужское население Германии.

Разумеется, не все было так благостно, и взаимоотношения победителей и побежденных в первые дни после капитуляции Германии складывались непросто. Историк Владимир Козлов в интервью «Ленте.ру» отмечал, что тогда русские «вряд ли могли ожидать от немцев немедленного раскаяния и признания вины, а немцы от русских — всепрощающих улыбок. Весь первый год оккупационные власти и местное население пребывали в состоянии психологической настороженности. Две стороны, разъединенные не только памятью о войне, но и разным пониманием миропорядка, условиями жизни и обычаями, испытывали мотивированную обоюдоострую подозрительность и враждебность».

После окончания войны и снятия запрета на любительскую фотосъемку многие солдаты и офицеры Красной армии обзавелись немецкими фотокамерами и старались сделать в Берлине фотографии на память

Именно в это время стал появляться жанр фотодневника. Чаще всего это были снимки небольшого формата, чтобы они могли поместиться в армейскую книжку, кошелек или почтовое письмо. Многие из них долгое время хранились в семейных фотоальбомах, а сейчас все чаще и чаще оказываются на барахолках и интернет-аукционах.

С высоты сегодняшнего дня особое впечатление на этих фотокарточках производят лица наших доблестных фронтовиков — спокойные и умиротворенные, но исполненные гордости и чувства собственного достоинства. Тяжелая и кровавая война, шедшая в течение почти четырех лет, оставила свой суровый отпечаток, но не исказила их. Во взглядах советских воинов-победителей, выживших в страшной мясорубке военного лихолетья и дошедших живыми до вражеской столицы, ощущается оттенок грустной печали и одновременно свет радости от выстраданной и долгожданной Победы.