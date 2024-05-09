За что Вангу посадили в тюрьму в 1952 году

На самом деле, если верить биографам Ванги, а также ее родственникам, провидицу пытались заставить молчать не единожды. Но всякий раз Ванге удавалось избежать суровой кары, в том числе и расстрела. И все благодаря ее способностям.

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События в Болгарии во время войны и их последствия

Как пишет Владимир Бешанов в своей книге «Год 1944 – «победный»», согласно советской терминологии, Болгария, уроженкой которой и была известная ясновидящая, являлась «монархо-фашистским» государством. Действительно, в течение нескольких лет Болгария сотрудничала Германией и была ее союзником во время Первой Мировой войны.

В начале же Второй Мировой войны страна предпочитала придерживаться нейтралитета. Однако в марте 1941 года Болгария присоединилась к тройственному пакту Германии, Италии и Японии. 8 сентября 1944 года на болгарскую территорию вступила Красная Армия: Советский Союз объявил Болгарии войну. Уже на следующий день, как утверждают авторы энциклопедии «Новейшая история. ХХ век» (научный редактор А. В. Шубин), болгарское правительство объявило войну Германии, монархический режим был свергнут, а место у руля заняло правительство Отечественного фронта, ведущую роль в котором играли коммунисты.

Болгары с радостью встретили новую власть, но вскоре по стране прокатилась волна репрессий. Особенно пострадал от подобных «мероприятий» Петрич, где жила Ванга. Дело в том, что Петрич – город приграничный, и уже одно это обстоятельство делало его жителей «неблагонадежными».

«Вредный элемент» и рассеянный пограничник

Впрочем, Вангу некоторое время не трогали: помнили о том, что брат провидицы Васил, участвовавший в партизанском движении в годы войны, геройски погиб. Васил взорвал мост, но был пойман фашистами. Для того, чтобы выгородить своих плененных товарищей, он взял на себя всю вину. Над ним долго издевались, а потом застрелили. Но прорицательница все-таки не давала покоя органам.

По словам Инны Свеченовской, автора издания «Ванга. Роковые предсказания сбываются», Ванга, которая, по мнению представителей новой власти, сеяла среди людей суеверия и просто будоражила население своей деятельностью, была арестована в 1945 году как «вредный элемент». Ванга была приговорена к смертной казни. Этот факт подтверждает Ирина Некрасова, автор книги «Ванга. Чудесные исцеления и феномен ясновидения», а также племянница целительницы, болгарская певица Красимира Стоянова.

Стоянова рассказывала, что Ванге удалось избежать расстрела благодаря рассеянному пограничнику. Тот потерял в лесу пакет с секретными документами. Пограничнику, которому тоже светил суровый приговор, каким-то чудом удалось уговорить командование обратиться к Ванге для поиска пакета. И провидица указала точное местонахождение секретных документов, которые военный обронил в лесу вместе с сумкой. Так был помилован не только сам пограничник, но и Ванга.

Предсказание смерти Сталина

Однако это был не последний арест, который суждено было пережить Ванге. Если верить Софье Бенуа, автору книги «Ванга. Величайшая тайна пророчицы», осенью 1952 года болгарская ясновидящая поведала своим землякам о том, что скоро Иосиф Сталин уйдет из жизни. Слова Ванги о кончине вождя были переданы кем-то «куда следует». Провидица была арестована. Как утверждает Бенуа, Ванга провела в тюремной камере около полугода.

Неизвестно, сколько бы еще продержали целительницу под замком, если бы Сталин и в самом деле не умер в марте 1953 года. Предсказание сбылось. Именно это обстоятельство и послужило причиной освобождения Ванги. Факт заключения Ванги под стражу, а также ее последующее освобождение из тюрьмы упоминает в издании «Ванга – посланница внеземных цивилизаций» и Вадим Пустовойтов.

Впрочем, по мнению Пустовойтова, большинство здравомыслящих людей того времени прекрасно осознавали, что однажды Сталин уйдет в мир иной, а смерть вождя повлечет за собой большие перемены в стране. Однако Пустовойтов признает, что если бы пророчество Ванги было передано тем, кто в тот момент стоял у власти, то его значение сложно было бы переоценить. Между тем, о контактах Ванги с Лаврентием Берией, Никитой Хрущевым или кем-либо из их окружения достоверных сведений не имеется.