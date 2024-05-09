Какие страшные последствия принесла амнистия Берии

Весной 1953 года в рамках реформирования законодательной и лагерно-тюремной системы на свободу была выпущена половина сидельцев ГУЛАГа. Несмотря на то, что наиболее опасные элементы продолжили отбывать свои наказания, для страны это событие стало потрясением.

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Опасны не все

Благодаря ужесточению в конце 1930-х годов системы уголовных наказаний, к моменту наступления 1953 года в лагерях и тюрьмах Советского Союза находилось рекордное число заключенных – свыше двух миллионов человек. И это в стране с населением в 180 млн! Сидел фактически каждый восьмидесятый житель СССР. Для сравнения, сегодня в российских тюрьмах содержится около 650 тысяч заключенных.

После смерти Сталина министр внутренних дел Лаврентий Берия высказал мнение, что пришло время пересмотра уголовного законодательства путем смягчения наказания за некоторые бытовые, хозяйственные и должностные преступления. Он отметил, что из почти 1,5 млн человек, которых ежегодно осуждают в стране, действительно серьезные преступления совершает меньше половины осужденных. Если так и дальше пойдет, то через пару-тройку лет в СССР будет сидеть уже 3 млн. человек, предупреждал министр.

Члены правительства согласились с доводами Берии и 28 марта вступил в силу проект амнистии, по которому на свободу выпускались следующие категории заключенных: осужденные за незначительные преступления, беременные женщины, а также имевшие иждивенцев, неизлечимо больные, несовершеннолетние, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Освобождению подлежали и те, кто уже отбыл половину срока наказания. По данным МВД, к 16 ноября 1953 года из мест лишения свободы вышло свыше 1 млн 200 тысяч человек. Также были прекращены уголовные дела около 400 тысяч подозреваемых, которым грозили лагеря.

Осужденные по политическим статьям, за шпионаж, терроризм, бандитизм и умышленные убийства под амнистию не попадали. Тем не менее, как отмечают историки, на свободу все же вышли опасные преступники, в том числе воры-рецидивисты, которые были осуждены по более мягким статьям. Это чаще всего случалось не в силу несовершенства уголовного законодательства или ошибок следственных органов, а по причине отсутствия доказательной базы.

С логистикой просчитались

Система ГУЛАГа растянулась по всей стране, многие лагеря находились в труднодоступной, удаленной от населенных пунктов местности. Это снижало возможность успешных побегов, однако доставляло массу неудобств при транспортировке амнистированных к местам назначения – требовалось большое число транспортных средств, в том числе и с хорошей проходимостью, учитывая весеннюю распутицу. Освобожденных из мест лишения свободы свозили на крупные железнодорожные узлы, где они дожидались прибытия состава.

Однако вследствие логистических неувязок и проблем с транспортом недавние заключенные могли неделями находиться на станции, ожидая отправки домой. Безделье или же нехватка продуктов питания вынуждали некоторых вернуться к подзабытому ремеслу. Неудивительно, что сразу после амнистии уровень правонарушений на узловых станциях резко подрос.

Каждому амнистированному перед отправкой домой выдавали паспорт, справку об освобождении, билет на поезд, небольшую сумму денег на питание в дороге. Власти рассчитывали, что сразу после прибытия домой амнистированные вольются в трудовой ритм страны и почувствуют себя полноценными членами общества. Но этого не случилось. Из-за бюрократических проволочек или по другим причинам даже спустя полгода треть отпущенных на свободу не была трудоустроена. Если в сельской местности найти работу было не так сложно: в колхозах и совхозах всегда требовались рабочие руки, то в городах многие амнистированные оказались предоставлены сами себе.

Весной-летом 1953 года по некоторым крупным городам прокатилась волна преступлений. Так, в полуторамиллионной Пензе почти одновременно оказалось около тысячи бывших зеков, многие из которых, не найдя себе нормального применения, снова встали на путь воровства и насилия. Хотя, нужно отметить, что тяжкие преступления были редкостью: большей частью населению города досаждали хулиганы и карманники.

Не все ладно в это время было и в самих лагерях. Оставшиеся заключенные не понимали, почему их не коснулась амнистия и посчитали этот факт несправедливым. Участились случаи побегов. В одном из лагерей заключенные сумели разобрать кирпичную стену барака и прорваться за ограждение. На свободе оказалось не менее тысячи человек. Многих поймали, однако подавляющая часть погибла в тайге от холода и голода. В колонии под Норильском заключенные в знак несогласия с правилами амнистии устроили забастовку и в конце концов власти были вынуждены отпустить на свободу некоторых диссидентов.

Паника

В считанные месяцы после начала амнистии многие города СССР охватила настоящая паника, во многом подогреваемая слухами. Кругом говорили, что на свободу вышел миллион самых настоящих бандитов, которые скоро начнут терроризировать советские города. Партийным лидерам приходила масса писем, где граждане выражали свое беспокойство ситуацией. В них содержались самые разные истории, отчасти правдивые, отчасти выдуманные, в которых описывались бесчинства амнистированных уголовников.

В одном из писем, пришедших из Молотова (ныне Пермь), рассказывалось о группе бандитов, которые проигрались в карты, после чего начали на окраине города жечь дома и убивать ни в чем не повинных граждан при полном бездействии органов правопорядка. В другом письме из того же Молотова речь шла о массовых выездах карет скорой помощи из-за участившихся случаев поножовщины в трамваях, на рынках, в магазинах. По фактам изложенного была проведена проверка, однако, как оказалось, все это не соответствовало действительности или по меньшей мере являлось сильным преувеличением.

Нужно все же признать, что паника, охватившая тогда советских граждан, во многом была вызвана реальным ростом преступности в некоторых регионах страны. Эту тревожную обстановку описал один из свидетелей того времени. В начале августа 1953 года он ехал в поезде «Владивосток — Москва». «После Хабаровска до самого Ярославля, – вспоминал очевидец, – по вагонам ходили сперва калеки, а потом группы милиции. Кого-то арестовывали в вагонах и выводили на ближайших станциях. Иногда стреляли, но я лежал на 3-й полке, под потолком и боялся пошевелиться. Только поздно вечером слезал с полки, чтобы сходить в туалет и покушать, так было напряжённо вокруг».

Хаос

Сегодня многие отмечают, что события, показанные в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего», являются художественным вымыслом и имеют мало общего с действительностью. С их слов, случаев захвата целых населенных пунктов амнистированными зэками задокументировано не было. Тем не менее история помнит ряд происшествий по накалу трагизма сопоставимых с событиями, показанными в киноленте. То «холодное лето» имело свои «горячие» точки, одной из них стал Улан-Удэ.

Столица Бурятии лежала на пересечении путей из лагерных мест Советского Союза – Магадана и Колымы. Многие сидельцы могли зависнуть здесь на долгие месяцы. Концентрация бывших уголовников достигла здесь своего пика в середине июля 1953 года, что повлекло за собой беспрецедентный рост преступности. Многие госучреждения вынуждены были перейти на казарменное положение, власти призывали горожан меньше показываться на улицах и по возможности баррикадировать двери домов.

Вооруженные бандиты в открытую грабили магазины и другие общественные места, насиловали работниц местных предприятий, не гнушались и убийствами. Служители правопорядка также были напуганы разгулом преступности, поэтому вынуждены были патрулировать улицы города большими группами. Очевидцы вспоминают о частных перестрелках между милицией и рецидивистами, которые приводили к большому количеству убитых, в том числе и среди правоохранителей.

Неспокойно летом 1953-го было и в Казани. В одну из июльских ночей по тревоге были подняты курсанты военного училища. Их доставили на одну из пригородных железнодорожных станций, на которой вынужденно остановился грузовой состав, перевозивший около тысячи лагерников. Некоторому числу опасных пассажиров удалось вырваться на свободу, и они стали заниматься тем, что делали много лет назад: грабить, насиловать и убивать. Курсанты вместе с отрядами органов внутренних дел окружили поселок и вынудили беглецов сдаться. Не подчинившиеся приказу были ликвидированы на месте. Для пойманных амнистия на этом и закончилась.

Итоги

До сих пор не существует единого мнения, почему правительство решилось на такую неординарную меру, как освобождение миллиона заключенных. Часть исследователей считает, что возникший после амнистии хаос был выгоден Берии, так как в этих условиях он мог бы ввести в стране чрезвычайное положение и взять всю полноту власти в свои руки. Другие полагают, что Берия действовал из гуманных побуждений, но шаг оказался неоправданно рискованным, так как в стране отсутствовал опыт освобождения такого числа заключенных.

Амнистия 1953 года дала противоречивые результаты. С одной стороны, снизилось число осужденных, которых ранее отправляли в лагеря за незначительные или не представляющие для государства опасности преступления, с другой – произошел резкий всплеск правонарушений, в том числе при отягчающих обстоятельствах. Особенно вырос уровень карманных краж и разбойных нападений.

Все это происходило по причине не до конца продуманных действий государственных органов, которые недооценили негативные последствия разброда по стране огромной армии бывших заключенных. Отсутствовала хорошо проработанная программа их реабилитации и трудоустройства. Однако нужно отдать должное властям, реакция на разгул преступности чаще всего была незамедлительной: ее очаги быстро гасили, а шлявшимся без дела уголовникам находили применение.

Тем не менее последствия амнистии заметно изменили гражданское общество: в некоторых районах страны возросла роль криминальных авторитетов, а в обыденную жизнь стала прочно входить блатная культура. Советские граждане все чаще сталкивались с чуждыми им понятиями «тунеядство», «нетрудовые доходы», «спекуляция», входившими в противоречие с моральным кодексом «строителей коммунизма».