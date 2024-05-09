Названы изобретения, позволившие СССР победить в Великой Отечественной войне

В День Победы «Московский Комсомолец» вспомнил о тех, кто самоотверженно трудился над приближением этого великого события, — о советских ученых. Перефразировав известное выражение, журналисты назвали помимо двух известных союзников России — ее армии и флота — еще и третьего — ее Академию наук.

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Невидимый бой на передовой науки

С первых дней войны Академия наук СССР мобилизовала все свои силы для помощи фронту. Ученые работали над созданием новых видов вооружения, совершенствованием боевой техники, разработкой методов маскировки, борьбой с эпидемиями. Именно благодаря их открытиям и разработкам удалось переломить ход войны и одержать победу над врагом.

Изобретатели и изобретения

Среди самых важных и зачастую незаслуженно забытых изобретений и изобретателей были упомянуты:

Мстислав Келдыш — разработал теорию флаттера и преодолел эффект шимми — негативные явления, из-за которых самолеты подвергались разрушительным колебаниям и вибрационным нагрузкам.

Андрей Колмогоров — создал теорию наивыгоднейшего рассеивания снарядов при стрельбе, что позволило повысить точность попадания в цель.

Евгений Патон — изобрел технологии автоматической сварки под флюсом, что позволило улучшить прочность советских танков и бронемашин.

Сергей Христианович — усовершенствовал снаряды «Катюши», добавив им вращения в полете, что увеличило дальность и точность.

Игорь Курчатов и Анатолий Александров — разработали метод размагничивания материалов, спасавший военные корабли от магнитных мин.

Наука на службе жизни

Помимо создания боевых технологий, ученые много сделали для спасения жизней людей. Так, сотрудники Ленинградского биологического института составляли карты местности, помогая ориентироваться военным. А в Ботаническом институте в годы войны разрабатывали методы обработки мхов и хвои, которые использовали в качестве перевязочного материала и лекарственного средства, соответственно.