Обнаружены останки предка всех копытных

Лошадь, горный козел или верблюд — какими бы разными не были эти животные, у всех них был общий предок, впервые, в ходе эволюции, «отрастивший» себе нечто похожее на копыта. Группа палеонтологов из Университета Кента (Огайо) и ряда других научных учреждений США обнаружила ископаемые останки млекопитающего, давшего начало всем современным копытным планеты.

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Миниатюрное млекопитающие

Это существо, названное Militocodon lydae (милитокодон), обитало около 65 миллионов лет назад и не обладало внушительными размерами. Более того, милитокодон даже совсем не похожи на коров, оленей или других копытных травоядных анатомически. Это были крошечные пушистые создания размером с шиншиллу, весившие около 455 граммов. Внешне, как предполагают палеонтологи, они могли напоминать енотов или красных панд.

Милитокодон

Милитокодон был найден в штате Колорадо, в районе Коралл-Блаффс. Ученые идентифицировали его по фрагментам черепа и костей, используя для анализа высокотехнологичную рентгенографию и 3D-реконструкцию. Судя по датировке останков, милитокодоны жили в эпоху, наступившую вскоре после вымирания нептичьих динозавров, и просуществовали около 610 тысяч лет.