Почему 7,62 патрон заменили на 5,45

В производстве военного оружия на протяжении двух последних столетий преобладает тенденция уменьшения калибра. Событие это подтверждающее в советской армии произошло в 1974 году, когда на вооружение был принят автомат АК-74 с калибром 5,45 мм. Он пришёл на смену калибру 7,62 мм, который до сих пор некоторые скептики считают лучшим.

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Три причины

Смена калибра могла произойти по нескольким причинам. Бывший ведущий конструктор ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрий Ширяев утверждал, что патрон заменили по довольно простой причине: при стрельбе из нестабильного положения (например, стоя) в автоматическом режиме в цель летит лишь 1-2 пули. Данный недостаток изначально планировали исправить в ходе заводских доработок, но существенных улучшений так добиться не удалось. В итоге конструкторы признали – что-либо исправить, используя калибр 7,62 мм, невозможно.

Ещё одним поводом для изменений мог послужить пример Запада. В 60-х годах прошлого столетия американцы успешно перешли на калибр 5,60 мм со своей М16А1, что заставило советских разработчиков совершенно справедливо опасаться – идеологические противники могут создать точную автоматическую винтовку для стрельбы из нестабильных положений. Но всё же главная причина – это технические характеристики.

За и против

Александр Боголюбов в своём труде «То, из чего стреляют в СНГ. Справочник стрелкового оружия» отмечает – калибр 5,45 мм имеет меньшую площадь поперечного сечения. Кроме того, среди преимуществ – более настильная траектория полёта пули, большая дальность выстрела, высокая точность, сохранение убойной силы на большем расстоянии.

Очевидно, что патроны меньшего калибра и весят меньше (одна пуля – на шесть граммов). Таким образом, при боекомплекте в 8 магазинов каждый солдат получит экономию массы в 1,4 килограмма, что весьма существенно.

Конечно, не обошлось и без недостатков. Например, калибр 7,62 мм из-за большей массы меньше подвержен влиянию погодных условий. Данная особенность делает такие патроны более надёжными при ведении боевых действий в горах или лесной местности.

С учётом вышесказанного, можно сделать вывод – решение о переходе на меньший калибр было своевременным. Советские автоматы благодаря этому смогли продолжить и дальше конкурировать с западными разработками на равных условиях.