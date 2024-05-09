Почему 7,62 патрон заменили на 5,45

7,62: почему этот патрон заменили на 5,45
В производстве военного оружия на протяжении двух последних столетий преобладает тенденция уменьшения калибра. Событие это подтверждающее в советской армии произошло в 1974 году, когда на вооружение был принят автомат АК-74 с калибром 5,45 мм. Он пришёл на смену калибру 7,62 мм, который до сих пор некоторые скептики считают лучшим.
Три причины
Смена калибра могла произойти по нескольким причинам. Бывший ведущий конструктор ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрий Ширяев утверждал, что патрон заменили по довольно простой причине: при стрельбе из нестабильного положения (например, стоя) в автоматическом режиме в цель летит лишь 1-2 пули. Данный недостаток изначально планировали исправить в ходе заводских доработок, но существенных улучшений так добиться не удалось. В итоге конструкторы признали – что-либо исправить, используя калибр 7,62 мм, невозможно.
Ещё одним поводом для изменений мог послужить пример Запада. В 60-х годах прошлого столетия американцы успешно перешли на калибр 5,60 мм со своей М16А1, что заставило советских разработчиков совершенно справедливо опасаться – идеологические противники могут создать точную автоматическую винтовку для стрельбы из нестабильных положений. Но всё же главная причина – это технические характеристики.
За и против
Александр Боголюбов в своём труде «То, из чего стреляют в СНГ. Справочник стрелкового оружия» отмечает – калибр 5,45 мм имеет меньшую площадь поперечного сечения. Кроме того, среди преимуществ – более настильная траектория полёта пули, большая дальность выстрела, высокая точность, сохранение убойной силы на большем расстоянии.
Очевидно, что патроны меньшего калибра и весят меньше (одна пуля – на шесть граммов). Таким образом, при боекомплекте в 8 магазинов каждый солдат получит экономию массы в 1,4 килограмма, что весьма существенно.
Конечно, не обошлось и без недостатков. Например, калибр 7,62 мм из-за большей массы меньше подвержен влиянию погодных условий. Данная особенность делает такие патроны более надёжными при ведении боевых действий в горах или лесной местности.
С учётом вышесказанного, можно сделать вывод – решение о переходе на меньший калибр было своевременным. Советские автоматы благодаря этому смогли продолжить и дальше конкурировать с западными разработками на равных условиях.