Прапорщик Николай Пестрецов. Что с ним делали в африканской тюрьме

Советский Союз вложил много средств в поддержку антиколониальных движений в Африке. Так одной из зон интересов стала Южно-Африканская Республика, а целью – борьба с «расистами». Без жертв обойтись, к сожалению, не удалось. Все ужасы «кровавого режима апартеида» на себе ощутил прапорщик Николай Пестрецов, которого пытали в африканской тюрьме.

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Миссия невыполнима?

В 70-х годах, то есть в самый разгар Холодной войны, в португальской колонии Ангола вспыхнула гражданская война, которая сопровождалась масштабной иностранной интервенцией. На ангольской земле столкнулись войска ЮАР и 25-тысячный контингент Кубы, пришедший на помощь местным марксистам. В этом военном конфликте СССР активное участие не принимал, ограничившись отправкой на Чёрный континент военных советников, среди которых оказался прапорщик Николай Пестрецов.

Военный должен был консультировать командира одного из взводов Народных вооружённых сил освобождения Анголы. В августе 1981 года южноафриканцы вторглись на ангольскую территорию, в результате чего в окружении оказались 14 советских граждан.

В южноафриканском плену

В первый день столкновений Пестрецов получил ранение, а его супруга Ядвига и ещё трое сослуживцев были убиты. Вскоре военный советник попал в плен. На лояльное отношение рассчитывать не приходилось. В ЮАР Пестрецова привезли с переломанными рёбрами, раздробленными пальцами на правой руке и вырванными ноздрями. Некоторое время изувеченный пленник находился в госпитале, после чего его перевели в тюрьму Йоханнесбурга. Там он подвергся ужасным пыткам и многочасовым допросам. Сергей Коломнин в своей книге «Русский спецназ в Африке» пишет, что Николаю Фёдоровичу выворачивали недавно зажившие суставы и втыкали лезвие ножа в икры ног, по ночам включали на полную громкость сирену, заставляли наблюдать за расправами над африканскими повстанцами. Периодически в тюрьму к прапорщику «заглядывали» жившие в ЮАР украинские эмигранты, которые призывали его предать Родину. Но Пестрецов так и не рассказал своим мучителям об истинной цели нахождения в Африке.

Тогда суд за убийство южноафриканских военных назначил пленнику 100 лет тюрьмы, из которых он отбыл в заключении чуть больше года. Благодаря усилиям советских дипломатов военного советника 12 ноября 1982 года обменяли на сбитого в Анголе южноафриканского лётчика. Пестрецов вернулся домой, но о произошедшем на Чёрном континенте смог рассказать только спустя годы.