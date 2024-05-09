Дело Пеньковского: за что маршала Варенцова лишили «Золотой Звезды»

Маршала Сергея Варенцова называли в СССР «отцом ракетных войск и артиллерии». Однако десятилетия безупречной службы военачальника оказались полностью перечёркнуты шпионским скандалом 1963 года.

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Артиллерист со стажем

Военная карьера Сергея Варенцова казалась образцовой для советской эпохи. Будущий военачальник записался в Красную Армию ещё во время Гражданской войны, сражался против войск Деникина и Мамонтова. В дальнейшем, будучи взводным командиром Высшей артиллерийской школы комсовстава в Луге, он участвовал в подавлении Кронштадского мятежа в 1921 году.

В начале Великой Отечественной войны Варенцов сумел вывести основные силы артиллерии Юго-Западного фронта из Киевского котла. С 1942 года до самой Победы он занимал должность командующего артиллерией Воронежского (1-го Украинского) фронта. В послевоенные годы карьера Варенцова продолжала идти в гору. В 1961 году он дослужился до звания Главного маршала артиллерии. Казалось бы, впереди полководца ждал лишь почёт и юбилейные награды.

Однако в 1963 году 62-летний Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией. Председатель Президиума ВС СССР Леонид Брежнев понизил маршала в звании до генерал-майора и лишил его звания Героя Советского Союза. У Варенцова отобрали ордена и медали, а также лишили его мандата депутата Верховного Совета и звания кандидата в члены ЦК КПСС. Как отмечал сам Сергей Варенцов, он был «повержен в прах, опозорен на всю Советскую армию, если не больше».

Дело Пеньковского

Роковым обстоятельством, обрушившим карьеру Варенцова, стало его общение с предателем – полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Варенцов знал Пеньковского со времён Великой Отечественной войны. Познакомились они в военном госпитале, после чего командующий артиллерией на некоторое время сделал Пеньковского личным адъютантом.

Вновь встретив боевого товарища в Москве в 1950-х годах, Варенцов всячески помогал ему продвигаться по службе. Именно с подачи маршала уволенный из ГРУ Пеньковский устроился сначала в Военную академию имени Дзержинского, а потом смог вернуться в разведывательное управление при новом начальнике Иване Серове.

«Варенцов добился пересмотра отрицательной служебной аттестации Пеньковского и в конечном итоге содействовал его устройству на службу», – отмечал Главный военный прокурор СССР Артём Горный.

После разоблачения Пеньковского как шпиона западных разведок, Варенцова публично упрекнули в «потере политической бдительности». В личной беседе с маршалом Брежнев выразился более жёстко, заявив, что тот «воспитал предателя Родины».

На пленуме парткомитета Главного штаба и Управления главнокомандующего сухопутными войсками вину военачальника конкретизировали:

«Пользуясь близостью к тов. Варенцову С.С., Пеньковский часто посещал Управление, пытался установить связи с более широким кругом офицеров и генералов».

Подоплёка опалы

По версии ряда исследователей, в скандале с Пеньковским маршал Варенцов оказался не более чем «стрелочником». Он не мог передавать шпиону сведения о стратегических ракетах СССР, так как не имел отношения к этому роду войск. Вопреки распространённой версии, Варенцов не был тестем Пеньковского. По свидетельству родственников, военачальник сохранял дистанцию в общении с Пеньковским и вообще был не из болтливых.

Биограф маршала Юрий Рипенко видит корни опалы Варенцова в его давних конфликтах с Брежневым – сначала на фронте, а затем в период службы будущего генсека в Главном политическом управлении. Брежнев называл Варенцова «неудобным» человеком. Так что планы Хрущёва, собиравшегося, по словам дочери Варенцова, назначить её отца министром обороны, не могли не беспокоить Брежнева, уже готовившегося взять власть в свои руки.

Стоит отметить, что Сергей Варенцов отделался всё-таки сравнительно мягко – его не разжаловали в рядовые, как грозился Хрущёв. Да и по делу Пеньковского он проходил лишь как свидетель.

С другой стороны, показательна судьба генерала Серова, который, будучи непосредственным руководителем Пеньковского, больше общался со шпионом. В отличие от Варенцова, Серова не понизили в звании, а всего лишь перевели на службу в Приволжский военный округ.

Попытки реабилитации

Преданный забвению, в первые годы после отставки Сергей Варенцов не смел даже показываться на людях – на прогулку он выходил по ночам. После смерти экс-маршала в 1971 году его родственники многократно предпринимали попытки реабилитации или хотя бы возврата боевых орденов. В 1995 году дочери Варенцова удалось выиграть судебное дело против соавторов документального фильма, обвинявших её отца в том, что именно с его помощью Пеньковский получил «больше половины секретных сведений». В 2000-х годах близкие маршала обращались с просьбами о восстановлении его честного имени к высшему руководству страны. Однако решения 1963 года так и не были пересмотрены.