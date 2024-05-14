Как советские моряки устроили в Черном море судный день для германского конвоя

"Тотила", "Тейя", "Гейзерих" - такие имена в честь древних германских королей носили немецкие морские транспортные суда, и 10 мая 1944 года для них, а также для восьми тысяч солдат и офицеров вермахта наступил судный день. Карающими архангелами стали подводники и летчики морской авиации. Это была самая значимая победа советских моряков на Черном море в годы Великой Отечественной.

© РГ // Гибель морского транспортника "Тотила"

Влажные мечты фюрера о земле Готенланд

- В Крыму немцы грезили созданием особой колонии с пышным названием "Имперская земля Готенланд" или "Страна готов". Населять полуостров и Причерноморье, по замыслу Гитлера, должны были потомки древних германцев - уроженцы Южного Тироля, - рассказывает заведующая методическим сектором музея-диорамы "Сапун-гора" Валентина Буткене.

Реализация проекта была возложена на бывшего банковского клерка и журналиста, а в 1942 году гауляйтера Крыма и Таврии Альфреда Фрауэнфельда. В соответствии с фантазиями нацистов Севастополь должен был стать Теодериксхафеном или "гаванью Теодорика", Симферополь получить название Готенбург или "Крепость готов".

Кампания по переименованию коснулась также реквизированных у союзников (Болгарии, Румынии, Венгрии и Италии) торговых судов. Так на Черном море появилась флотилия с именами королей-варваров Германии.

© Борис Шейнин / waralbum.ru // Подводная лодка Черноморского флота Л-23 (подводный минный заградитель XIII-бис серии) возвращается из 18-го боевого похода

Дважды украденные

Звездами "варварской" флотилии стали "Тотила" и "Тейя" - они представляли собой самый современный и судоходный морской транспорт на тот момент.

- История наших героев началась в 1940 году, когда Советский Союз разместил заказ на строительство двух морских судов в Венгрии. Они получили имена "Симферополь" и "Севастополь". Их характеристики были идентичными: водоизмещение - 3900 тонн, длина - 94 метра, ширина - 13,8 метра. Четыре дизельных двигателя мощностью 1600 лошадиных сил позволяли развивать крейсерскую скорость 11 узлов - или около 20 километров в час. Экипаж состоял из 42 человек, - рассказывает руководитель Музея военно-морской авиации "Крым. Небо. Самолеты" Елена Петрова.

Здесь бережно оберегают память о летчиках Великой Отечественной и даже смонтировали уникальный симулятор - кабину пилота штурмовика Ил-2. Любой посетитель музея может испытать свои силы в управлении боевым самолетом.

- Когда грянула Великая Отечественная война, в которой Венгрия воевала на стороне фашистской Германии, строящиеся в Будапеште теплоходы были реквизированы. Их, естественно, переименовали. "Симферополь" стал Magyar Tengeresz, то есть "Венгерский мореплаватель", а "Севастополь" - Magyar Vitez или "Венгерский витязь". А через некоторое время транспорт у венгров отобрали уже немцы: Magyar Tengerеsz стал Teja, а Magyar Vitеz - Totila.

Из румынских портов Констанца и Галац суда ходили в Крым и доставляли немецким и румынским войскам боеприпасы, продовольствие, снаряжение и другие военные грузы.

Черный день германского флота

- Для эвакуации остатков 17-й армии из Румынии вышло несколько конвоев. В составе одного из них были "Тотила" и "Тейя". Ранним утром 10 мая они начали принимать на борт немецких солдат. Около семи часов утра, когда погрузка была в самом разгаре, появились девять самолетов Ил-2 из 47-го штурмового авиаполка, - рассказывает историк морской авиации Игорь Колесников. - Первый налет оказался безуспешным, но за ним последовала атака восьмерки Ил-2 8-го гвардейского штурмового авиаполка. В результате три фугасные авиабомбы весом по 100 килограммов попали в "Тотилу". На судне начался пожар, и транспорт стал тонуть. Третья волна авиации в составе 13 торпедоносцев Ил-4 и шести бомбардировщиков А-20 "Бостон" под прикрытием истребителей Як добила транспортник, и "Toтила" скрылся под водой в точке 44°18′ северной широты и 32°54′ восточной долготы. В 2013 году его обнаружит подводная экспедиция Минобороны РФ.

Однако судный день для германского конвоя был еще впереди. После первых воздушных атак команда "Тейи" и кораблей сопровождения бросила на произвол судьбы тонущий транспортник "Тотила".

Однако сбежать немцам не удалось: транспортное судно подверглось череде воздушных атак, получило восемь попаданий и было потоплено.

Вот как описывает бой старший лейтенант, пилот самолета Ил-4 Василий Минаков: "Курс на большой транспорт. Стрелка высотомера скользит вниз. Штурман приник к наглазнику прицела.

- Горизонт, режим есть! - докладываю Прилуцкому, выровняв машину.

По его позе вижу: поймал. Корабли идут по прямой, почти параллельно курсовой черте перекрестия.

- Вправо пять градусов!

- Есть!

Правый борт транспорта - точно по курсу полета, поперечная риска перекрестия ложится под корму. Большой палец правой руки штурмана на кнопке сброса. Напряженнейшие секунды. Когда тоненькая черточка разделит цель на две равные части.

Вспышки на кораблях - зенитки. Опоздали. Если и мы… если… Ну, штурман! Из люков ведущей машины, как в замедленной съемке, вывернулись первые бомбы. Зенитчики с катеров пробуют отыграться. Мы идем на повышенной скорости, трассы остаются позади. Прошли над транспортом. Он без хода, с креном на правый борт. На воде большое масляное пятно… На стоянке нас встретили Буркин и Шевченко.

- Только что получили данные от самолета-разведчика, - сообщил, собрав экипажи, командир полка. - Ваш транспорт затонул! От лица службы объявляю всем благодарность!

Вместо уставного ответа над полем раздалось дружное "ура!". Тогда мы еще не знали, что это был транспорт "Тейя". Закончился еще один день. Для авиации Черноморского флота он был особенно результативным.

10 мая было потоплено 25 плавединиц с вражескими войсками, в том числе два крупных транспортных судна - "Тейя" и "Тотила".

© Роберт Диамент / waralbum.ru // Самолет Ил-4 из состава 9-го гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота сбросил торпеду на обнаруженную немецкую подводную лодку

По горло в воде

Историки и военные до сих пор не могут назвать точную цифру потерь флотов Германии и Румынии при эвакуации. Советские ученые считают, что противник потерял 84 судна, а немецкие утверждают, что 50.

При этом многие суда, которые не были потоплены советскими катерами, подлодками и самолетами, не подлежали восстановлению и дошли до портов на буксирах.

"Нас везли на барже в Констанцу. Всю дорогу нас бомбили и обстреливали русские самолеты. Это был ужас. Нашу баржу не потопили, но убитых и раненых было очень много. Вся баржа была в дырках. Чтобы не утонуть, мы выбросили за борт все оружие, амуницию, потом всех убитых, и все равно, когда мы пришли в Констанцу, то в трюмах мы стояли в воде по самое горло, а лежачие раненые все утонули. Если бы нам пришлось идти еще километров 20, мы бы точно пошли ко дну. Я был очень плох. Все раны воспалились от морской воды. В госпитале врач мне сказал, что большинство барж было наполовину забито мертвецами", - вспоминает рядовой 111-й дивизии Гельмут Клаусман.

Как бы то ни было, но после разгрома в Крыму немецкий флот на Черном море перестал существовать.

Справка "РГ"

Василий Минаков родился 7 февраля 1921 года в городе Минеральные Воды.

В составе минно-торпедных полков ВВС Черноморского флота участвовал в обороне Кавказа, в освобождении Крыма, Украины, Румынии, Болгарии. Совершил 206 боевых вылетов (в том числе 71 - ночью). Лично и в группе уничтожил 13 единиц морского транспорта противника общим водоизмещением 36 500 тонн.

© Евгений Халдей / waralbum.ru // Обед на аэродроме 5-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 63-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Черноморского флота

5 ноября 1944 года за мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Василию Минакову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3818).