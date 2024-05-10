Приметы и поверья на 10 мая: что нельзя делать в день Семена Ранопашца

10 мая по народному календарю отмечали день Семена Ранопашца. К этому времени уже начинали пахать поля, хотя и считалось, что еще рано. В ходу была поговорка «Рано паши – урожаи хороши». По поверьям, в этот день нечистая сила рвалась в мир людей, поэтому стремились ее к себе не подпустить. Люди старались побыть на весеннем солнце, чтобы укрепить здоровье. Считалось, что труды в этот день принесут успех. В церковном календаре – день памяти апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского.

© Mir24.TV

Нельзя в этот день ссориться с близкими и родными. Есть вероятность того, что это может вас разлучить навсегда. Также 10 мая не рекомендуется заводить новые знакомства. На Руси верили, что девушкам не стоит петь и громко говорить – это может привлечь злых духов в дом.

По народным поверьям на Семена Ранопашца нельзя делиться своими планами на будущее, иначе они не сбудутся. Хозяйкам стоит забыть в этот день не только о домашних делах, но и о кропотливой работе, такой как шитье, вязание и пряжа. Стоит выбрать более подходящее время для занятия рассадой, а также полива комнатных растений. Это может привести к разлуке. Однако одинокие девушки могут сажать цветы – это сулит скорую встречу со второй половинкой. Чтобы не лишиться денег, не стоит хвалиться кому-либо своими доходами и сбережениями. Также нельзя пересчитывать купюры в общественном месте: велик риск быть обворованным.

Посвятите этот день себе. Можно отправится на прогулку в парк или лес. Это не только поможет привести мысли в порядок, но и принесет огромную пользу. Люди верили, что солнечные лучи в этот день обладают целебной силой и помогают избавиться от болезней и недомоганий. Также это идеальное время для того, чтобы посвятить его своим любимым делам и избавления от вредных привычек.

Если заметите в небе быстронесущиеся облака, то в ближайшее время погода будет только ухудшаться. Ясный рассвет обещает ветреное лето. Отсутствие утренней росы говорит о том, что ночью пойдет дождь.