Как «отец» КНДР Ким Ир Сен служил в РККА

Советские историки доказывают, что восхождение на пьедестал власти будущего лидера КНДР, который правил Северной Кореей почти полвека, произошло при активном участии советского военно-политического руководства. Правда, до определенного времени ни сам Ким Ир Сен, ни его влиятельные покровители из СССР даже не подозревали о том, каким станет будущее бывшего капитана РККА.

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СССР на всякий случай «припасал» корейцев и китайцев

Согласно сведениям, приводимым советским и российским востоковедом-корееведом, кандидатом исторических наук, профессором Андреем Ланьковым, командир одного из отрядов 1-й корейской партизанской армии Ким Ир Сен вместе с 13 подчиненными прорвался из японского окружения, перешел Амур и оказался на территории СССР в декабре 1940 года. К тому времени он был единственный оставшийся в живых из высших офицеров армии – остальные погибли в боях с частями японских оккупационных властей.

Российский историк Леонид Млечин говорит, что советские спецслужбы лояльно относились к китайским и корейским перебежчикам, начавшим проникать на советскую территорию еще с середины 30-х годов, потому что их предполагалось использовать в случае начала войны с Японией.

После сравнительно недолгой проверки (имя Ким Ир Сена уже было известно советскому военному руководству и разведке, поддерживавшей связи с корейскими и китайскими партизанами в Маньчжурии) 29-летнего партизанского командира направили на курсы Хабаровского пехотного училища, на которых он пробыл немногим более года.

Капитан Цзин Жи-чэн не воевал

Точная дата зачисления в ряды РККА Ким Ир Сена под именем капитана Цзин Жи-чэна значится в его наградном листе от 30 августа 1945 года – это 17 июля 1942 года. Комбата сформированной летом 1942 года 88-й отдельной стрелковой бригады наградили орденом Красного Знамени «за активное участие в партизанском движении в Маньчжурии по борьбе с японскими оккупантами с 1930 по 1940 годы», а также за то, что он «отлично подготовил свои подразделения к боевым действиям». Второй пункт аттестации наградного листа относился как раз к периоду пребывания Ким Ир Сена в СССР – ни в одном из боев Второй мировой этот капитан РККА участия не принимал. Аналогичные ордена вручались каждому офицеру-интернационалисту 88-й ОСБ 2-го Дальневосточного фронта.

Как пишет востоковед Андрей Ланьков, интернациональная бригада, сформированная в основном из китайцев, насчитывала до 1700 человек, ее возглавлял бай (это такая китайская народность) Чжоу Баочжун, получивший в РККА звание подполковника. После войны Баочжуна назначат председателем народного правительства китайской провинции Юньнань. Примерно 1/5 личного состава бригады составляли советские военнослужащие, приставленные к бывшим партизанам в качестве инструкторов и контролеров. Ким Ир Сен, он же Цзин Жи-чэн, командовал первым батальоном. Его соотечественников в бригаде было немного – около 10% от общей численности.

Вначале бригада базировалась под Уссурийском, потом ее перевели под Хабаровск, в село Вятское, что в 72 км от крупнейшего города Дальнего Востока. По данным историка Андрея Ланькова, 88-я бригада хоть номинально и считалась особой, но диверсантов и разведчиков на ее базе не готовили – отдельных бойцов или группы из этого воинского формирования отбирали и готовили для диверсий на территории Японии и Маньчжурии в других местах. Японские диверсанты во время Великой Отечественной провели множество акций на дальневосточной территории СССР – взрывали поезда, плотины, электростанции. Советские диверсионные группы, в свою очередь, устраивали адекватные вылазки.

Капитан Цзин Жи-чэн за время Второй мировой войны территорию СССР не покидал и ни в одной разведывательно-диверсионной операции участия не принимал. Начальство на него не жаловалось, советские кураторы называли «хорошим мужиком». По словам президента Российского общества дружбы с КНДР Владимира Толстикова, офицеры РККА запомнили комбата Цзин Жи-чэна как дружелюбного, открытого, веселого человека.

И он отнюдь не был «тыловой крысой» – как говорил Толстиков, после объявления Советским Союзом войны Японии Ким Ир Сен неоднократно просился в действующую армию, подавал рапорты маршалу Александру Василевскому. Но капитану отвечали, что он нужнее здесь, в СССР: новоиспеченным офицерам Красной Армии преподавали не только военную науку, но и учили их азам административно-хозяйственного управления – готовили руководящие кадры для будущих, дружественных Советскому Союзу, государств социалистического лагеря. Бригада, в которой до сентября 1945 года служил Ким Ир Сен, участие в войне с Японией не принимала.

В сентябре 1945-го все корейцы расформированной 88-й ОСБ на теплоходе «Емельян Пугачев» были доставлены в Пхеньян. Менее чем через месяц Ким Ир Сен «по совету советских друзей», представивших его на родине как «национального героя» Кореи, выступал на митинге. Так началось его восхождение к вершинам власти. Через 3 года Ким Ир Сен уже возглавил кабмин КНДР, де-факто став руководителем государства.