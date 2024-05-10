Самый человечный подвиг в Афганистане

На высоте 3,5 тысяч метров, в горах Афганистана, возле выезда из Салангского тоннеля, построенного советскими метростроителями в 60-х годах прошлого века, находится небольшой каменный обелиск, достигающий человеческого роста. На сером камне выгравированы всего несколько слов: "Мальцин Сергей В. 1965-1985 гг."

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После вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, моджахеды и их сторонники уничтожали все памятники, посвященные советским солдатам, по всей стране. Однако, в самом сердце Афганистана, этот памятник простому советскому солдату до сих пор стоит, а местные жители бережно ухаживают за ним.

Мгновение подвига

Событие, которое до сих пор помнят в Афганистане, произошло в ноябре 1985 года. Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, афганцы до сих пор чтут память 19-летнего Сергея Мальцина из Нижегорода. Местные жители берегут памятную гранитную мини-стелу уже десятилетия после того, как советские войска покинули Афганистан.

В первой половине 2000-х годов ветеран Афганской войны и заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана Валерий Вощевоз посетил Саланг, перевал, который находится на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря.

По словам Вощевоза, в тот ноябрьский день 1985 года 19-летний Сергей Мальцин управлял КамАЗом, который двигался по туннелю. Саланг на определенных участках очень узок и опасен – если машина движется с высокой скоростью, каждая секунда имеет значение, и там невозможно развернуться.

На выезде из туннеля солдат увидел, что навстречу ему несется груженый афганский автобус, наверху которого сидят человек двадцать афганских крестьян с детьми. Между машинами были считанные метры и затормозить не было никакой возможности. Мальцин успел заметить пассажиров и за несколько мгновений принял решение. Резко вывернув руль, чтобы разминуться с автобусом, он направил свой грузовик прямо в скалы, прекрасно понимая, что шансов выжить у него практически нет. В противном случае КамАЗ смел бы с узкой горной дороги встречную машину вместе с сидящими на ней афганцами в пропасть.

Память о Человеке

Во время визита в Афганистан в 2015 году Вощевоз вместе со своим коллегой Андреем Анохиным пообщались с охранником стратегического участка перевала Саланг, где установлен гранитный обелиск, Гулабом Буддином. Памятник Мальцину более 30 лет назад поставили сослуживцы. Тем не менее Буддин хорошо знал, что за памятник советскому воину установлен на перевале Саланг, и подтвердил: это место почитают афганцы, за ним ухаживают.

В обязанности Гулаба Буддина входил контроль за безопасностью рабочих, ремонтировавших участок высокогорного тоннеля, дороги, которая является единственной магистралью республики, связывающей север и юг. Буддин спокойно рассказывал Вощевозу и Анохину, как они, моджахеды, в 80-х сначала расстреливали на Саланге советские колонны, а потом раненые «духи» спешили лечить полученные в таких боях раны к советским докторам.

Вблизи участка тоннеля, где произошла трагедия бил родник, и к гранитному постаменту, установленному в память о подвиге нижегородского парня, подвели трубу, устроили рукотворный фонтанчик – в теплое время года здесь можно пить воду. Для путников это – своего рода оазис, место отдыха. Ни разу не было случая, чтобы памятник кто-то попытался осквернить, сломать или повредить.

...Сергей Мальцин был единственным сыном у своих родителей. Хоронили его на родине, в нижегородском городе Бор, как и всех погибших «афганцев», в закрытом цинковом гробу. Отец Сергея гибель сына пережить не смог и вскоре умер.