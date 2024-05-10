Какой «подвиг» на самом деле совершил Павлик Морозов

В 1999 году в Генеральную Прокуратуру было направлено ходатайство о пересмотре решения, принятого Уральским областным судом аж в 1932 году. Некая Матрена Шатракова просила о пересмотре дела своего отца Арсения Кулуканова и еще трех лиц, осужденных вместе с ним 68 лет назад, и об их реабилитации. После распада СССР очень многие родственники осужденных по политическим статьям добивались пересмотра дел и хотя бы посмертной реабилитации своих близких. Как правило, суд, прокуратура шли и продолжают идти навстречу таким ходатайствам.

© РИА Новости

Но не в этом случае. Пересмотрев дело, Генеральная Прокуратура в реабилитации Арсения Кулуканова и его подельников отказала. Более того, дело из политического было переквалифицировано в уголовное, и приговор Арсению Кулуканову – расстрел – был оставлен в силе.

Что же такое содеял этот человек в далеком 1932 году? Арсений Кулуканов был признан организатором и одним из исполнителей убийства Павлика Морозова и его младшего брата.

Что произошло в Герасимовке?

5 сентября 1932 года жительница деревни Герасимовка Тавдинского района Уральской области Татьяна Морозова, вернувшись домой из Тавды, куда она ездила продавать теленка, обнаружила, что два ее сына – Павел и Федор – не вернулись домой из леса. Собирать ягоды они ушли еще 2 сентября. Встревоженная женщина бросилась к участковому милиционеру, тот поднял на поиски жителей Герасимовки. Тела обоих мальчиков нашли очень скоро. Они были жестоко зарезаны – в протоколах, составленных на месте обнаружения тел, можно прочесть, что и четырнадцатилетнему Павлу, и девятилетнему Феде буквально вспороли животы. На голову Павлу был наброшен мешок. Тела нашли в лесу, недалеко от тропы. Рядом валялись перевернутые корзины с ягодами.

Следствие было недолгим. Уже в ноябре состоялся суд, перед которым предстали четверо: Сергей Морозов – дед убитых мальчиков, Ксения Морозова – их бабка, Данила Морозов – двоюродный брат убитых, и Арсений Кулуканов – крестный отец Павла Морозова. Кулуканов и Данила Морозов были приговорены к расстрелу, а дед с бабкой – к длительному тюремному заключению. По версии следствия, на убийство Павла деда и внука Морозовых подбил Кулуканов, который числился деревенским кулаком и врагом колхозов. Федя, скорее всего, стал случайной жертвой. Его убили, чтобы не оставлять свидетелей. Бабка Ксения проходила, как соучастница убийства.

За что же мальчиков убили их родственники?

С этим все довольно сложно. В советское время бытовала версия, которая гласила, что Павлика и его братишку убили кулаки, враги колхозного строя, за то, что Павлик год назад донес на своего отца – укрывателя кулаков и их имущества от советской власти. Таким образом, подкулачник Трофим Морозов получил заслуженный срок, а кулаки – Кулуканов и его сообщники – затаили лютую ненависть к храброму мальчику. Юный пионер Павлик Морозов был едва ли не иконой пионерского движения в СССР. Однако, в конце 80-х годов, когда стало модно свергать вчерашних идолов, его героизм подвергли сомнению.

Павлик Морозов из героя превратился в предателя собственного отца, а само его имя сделалось нарицательным для обозначения стукача и доносителя. Создателем этой версии стал писатель Дружников, опубликовавший в 1987 году в Англии книгу-расследование под названием «Доносчик No1 или Вознесение Павлика Морозова». Дружников подверг сомнению все, связанное с канонической биографией Павлика – от его членства в рядах пионерской организации, до личностей его убийц. По мысли автора этого расследования, убили Павлика и его брата вовсе не «кулаки и подкулачники» Герасимовки, а сотрудники органов ОГПУ, чтобы устроить провокацию, очернить кулаков и создать в пропагандистских целях образ «юного пионера, борца за колхозный строй». Единственное, что в книге Дружникова не подвергается сомнению – это сам факт доноса Павлика Морозова на отца.

Был ли донос?

Если рассматривать не конспирологические теории, а материалы дела, то станет ясно: никакого доноса не было. Трофим Морозов — отец Павла и Феди Морозовых, занимал пост председателя сельского совета. Эта должность давала, по тем временам, довольно широкие полномочия. Трофим Сергеевич присваивал и пропивал имущество раскулаченных, а также торговал справками, удостоверявшими, что их предъявитель – не кулак, а благонадежный колхозник. И когда справку на бланке Герасимовского сельского совета, с печатью и подписью, обнаружили у одного из бандитов, скрывавшихся от советской власти, Трофима и арестовали.

Трофим, к этому моменту, успел не только погрязнуть в коррупции и пьянстве, но и настроить против себя жену Татьяну и старшего сына Павла. Жену он бросил ради другой женщины, семье не помогал, несмотря на то, что деньги у него водились, а все его внимание к детям ограничивалось тем, что он время от времени колотил их смертным боем. Особенно доставалось Павлу, который с уходом отца из семьи стал старшим мужчиной в доме. Он работал, стараясь не пропускать занятия в школе, заступался, как мог за мать, и, очевидно, теплых чувств к отцу не испытывал. Но он на Трофима не доносил. Весь его «донос» заключался в том, что на суде он подтвердил показания своей матери. Да и эти его слова большой роли не сыграли: по причине малолетства свидетеля, судья прервал его показания.

Так что, не был Павлик Морозов доносчиком. Как, впрочем, и героем. По всей видимости, он стал жертвой грязной и до конца не расследованной уголовной истории.

* - организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента