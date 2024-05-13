«Умное оружие»: чей спецназ получит его первым

«Умный автомат» создается в группе компаний «Калашников». По задумке, сам факт появления принципиально нового оружия с подключением нейросети должен обеспечить российскому солдату бесспорное преимущество на поле боя. Насколько далеко продвинулся отечественный ОПК в реализации этого проекта?

© Концерн «Калашников»

Около четырех лет назад в сборнике Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ появилась информация о возможном отказе от использования патронов калибра 5,45 мм, обусловленном недостаточностью пробивного действия боеприпаса в отношении противника, использующего средства индивидуальной защиты. Во многих странах мира, включая Россию, интенсивно развиваются проекты экипировки «солдата будущего». Они предполагают, в первую очередь, повышенную защиту от стрелкового оружия. И большинство профильных специалистов оптимальным решением задачи поражения считают увеличение мощности заряда и калибра боеприпаса.

Сегодня российский ВПК в кооперации с представителями оборонного ведомства формирует концепцию совершенствования боевой экипировки на период до 2030 года. Группа компаний «Калашников» приняла участие в разработке системы поражения, объединяющей специальное и общевойсковое стрелковое вооружение, приборно-прицельные комплексы, боеприпасы и т. п. Создание этой системы регламентировано набором определенных требований, одним из которых как раз и является повышение огневого могущества.

Вариант, предложенный специалистами «Калашникова» как альтернатива тривиальному увеличению калибра, заключался в повышении эффективности поражения, обусловленном комбинацией определенных параметров: размеров цели, дальности ее расположения и условий ведения стрельбы. Причем, «поражение» предусматривает не просто попадание, а реализацию специальных возможностей пули – например, бронебойных или зажигательных.

Представители пресс-службы концерна «Калашников» рассказали о планах разработчика повысить эффективность стрелкового оружия без увеличения калибра: «Главным ориентиром своей работы мы считаем рост вероятности и скорости поражения цели. А, реализация этих условий, в свою очередь, невозможна без глубокой интеграции современных электронно-оптических устройств и собственно оружия в единую систему, обеспечивающую помощь стрелку в осуществлении когнитивных процессов: наведении на цель, прицеливании, расчете и принятии поправок и т. д. Она же позволяет полностью заменять функции стрелка при его физическом воздействии на элементы оружия. Например, нажатие на спусковой крючок в момент корректного расположения ствола относительно цели».

В пресс-службе концерна анонсировали развитие еще одного направления проекта «Умное оружие» – всепогодность и круглосуточность применения. Вне зависимости от уровня освещенности и метеорологических условий комплекс будет способен с высокой точностью идентифицировать и надежно сопровождать обнаруженные цели. В этом ему помогут элементы искусственного интеллекта и обучаемых нейросетей.

«Создание принципиально новых автоматизированных систем управления огнем следует расценивать в качестве современного масштабного направления совершенствования стрелковых комплексов. При этом ожидается, что инновационные технологии, без которых широкое и поступательное развитие этого направления невозможно, получат массовое распространение в ближайшей перспективе», – добавили сотрудники пресс-службы компании.

Кроме того, предусмотрено решение вопросов энергоинформационного обеспечения. Имеется в виду создание средств распределения и хранения электроэнергии и информации, в том числе интерфейсов и протоколов передачи, а также управляющих сигналов, используемых не только в среде компонентов самого комплекса, но и между элементами смежных систем (подсистем) боевой экипировки.

А что у них?

ГК «Калашников» не является первопроходцем в разработке «умного оружия». Несколько лет назад в СМИ активно обсуждалась высокоточная винтовка, разработанная оружейной компанией Tracking Point (Техас, США). Производитель позиционировал ее в качестве оружия, способного при помощи операционки Linux самостоятельно осуществлять прицеливание, отслеживание передвижений объекта и ведение огня. В среде профильных экспертов появилось мнение о том, что эту винтовку можно рассматривать как прототип «умного оружия», главным критерием которого считается возможность эффективного использования на больших дистанциях абсолютно неподготовленным человеком.

В основу концепции, принятой американской компанией, лег неудачный практический опыт ее основателя – любителя охоты на просторах африканской саванны Джона МакХейла. В 2009 г. он начал осуществлять мечту о стрелковом комплексе с максимально автоматизированным процессом подготовки и производства выстрела по цели, скорость передвижения и расстояние до которой остаются неизвестными величинами. Комплекс должен был вычислять их самостоятельно, с учетом широкого спектра атмосферных условий и баллистических характеристик.

Оппоненты концепции стрелкового оружия с элементами ИИ заявляют о достаточно широком внедрении такого подхода в разработках компьютеризированных прицельных систем, считая это оптимальным и достаточным. Однако эти решения не способны нивелировать «человеческий фактор», проявляющийся в неправильном расчете поправок или в элементарном дрожании рук, вызванном стрессом, усталостью, другими объективными причинами.

Представленная компанией Tracking Point интегрированная система Precision Guided Firearm включает две базовые компоненты: компьютеризованный прицел и специально модифицированную винтовку, дополненные управляемым спусковым крючком и высокоточными боеприпасами. Интеграция PGF с глобальными и локальными сетями осуществляется посредством беспроводного соединения, что обеспечивает передачу видео, голосовой и другой информации для функционирования удаленных устройств и систем.

В состав прицельного комплекса включены:

- телевизионная камера, оснащенная оптическим объективом переменной кратности;

- блок интерфейсов, включающий беспроводной (Wi-Fi) канал для коммуникаций с внешними устройствами (смартфон, планшетный компьютер, «умные» очки, часы и т. д.) и проводной канал для управления спусковым механизмом оружия;

- вычислительный блок;

- цветной жидкокристаллический дисплей для вывода генерируемого телекамерой изображения и наложенной на него компьютерной информации;

- датчики положения оружия и параметров окружающей среды (атмосферное давление, температура воздуха и т.п.);

- лазерный датчик незначительной мощности «контроля нуля», осуществляющий автоматическую выверку прицела по положению ствола.

Использование внешних устройств предполагает перспективу удаленного управления стрелковым комплексом или обмен данными внутри группы комплексов.

Очевидно, что сегодня проект высокоточной винтовки от Tracking Point нельзя назвать завершенным и полностью удовлетворяющим пожеланиям потенциальных эксплуатантов. Стрелковый комплекс характеризуется рядом серьезных недостатков, среди которых сравнительно малое время работы от АКБ, жесткая привязка к конкретному типу боеприпасов и, конечно, запредельная, по мнению многих, стоимость.

Однако среди проблем нет таких, которые можно назвать неразрешимыми. Вряд ли американские военные примут эту винтовку на вооружение без оснащения комплекса резервными прицелами и получения полноценных защищенных интерфейсов беспроводной связи, способных обеспечить бесперебойную работу в условиях радиоэлектронного противодействия. От производителя также потребуют гарантий высокого уровня надежности и устойчивости к негативным факторам, сформированных внешними условиями. Кроме того, специалисты Пентагона в области кибербезопасности серьезно рассматривают возможность перехвата управления прицелом винтовки.

Резюмируем: разработка «умного оружия» и у нас, и у за рубежом не предполагает его широкого использования в войсках, комплектуемых солдатами срочной службы. Высокая стоимость и соразмерная с ней сложность применения позволяет с большой долей уверенности заявлять о том, что основным эксплуатантом станут военнослужащие подразделений специального назначения.