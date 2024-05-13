Кровь и конвульсии: как ужи притворяются мертвыми и обманывают хищников

Танатоз, или симуляция смерти, — довольно частое явление в природе, причем у самых разных видов. Нередко это последняя попытка спастись после того, как контакт хищника с жертвой уже произошел.

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Некоторые змеи, похоже, нашли способ еще больше поднять шансы на выживание. Например, обыкновенные крючконосые ужи (Heterodon platirhinos) и водяные ужи (Natrix tessellata) при танатозе переворачиваются на спину, бьются в конвульсиях, выделяют мускус, их рвет. Более того, неядовитые ужи способны даже истекать кровью из пасти в процессе аутогеморрагии.

Ученые захотели узнать, как на практике работает защита крючконосых ужей в дикой природе. На острове Голем Град в Македонии они поймали 263 змей и зафиксировали их реакцию. Почти половина змей (124) выделила зловонный мускус, а у 28 рептилий, симулировавших смерть, пошла кровь изо рта.

Исследователи также подсчитали время, которое каждая змея провела, притворяясь мертвой. Змеи, которые устраивали яркое шоу, тратили на притворство в среднем на две секунды меньше. Судя по всему, объединение нескольких стратегий танатоза дает змеям преимущества. Те, кто прилагает дополнительные усилия, раньше возвращаются из симуляции, потому что хищники больше им «верят».

Первоклассные актерские способности позволяют змее эффективнее избегать хищников более ловко, чем змеи, которые не делают лишних движений. «Наши результаты свидетельствуют о функциональной интеграции различных форм поведения против хищников на последовательных этапах взаимодействия хищника и добычи», — пишут исследователи.

Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters, пишет Science Alert.