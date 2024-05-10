Красная горка: дата, история, традиции
Древний славянский праздник Красная горка ежегодно отмечается в весеннюю пору. В 2024-м он наступит спустя семь дней после Пасхи. Его связывают с празднованием обновления природы, плодородия земли и солнечного культа.
На какой день приходится дата, ее история и как правильно отмечать праздник — в материале «Вечерней Москвы».
Когда Красная горка в 2024 году
Красной горкой народ прозвал первое воскресенье после Пасхи. Дата — скользящая. Она связана с празднованием Христова Воскресения. Его определяет лунный календарь. В 2024 году верующие праздновали Пасху 5 мая, а Красную горку отметят 12 мая.
История праздника
Корни события уходят в древность и представляют собой переплетение традиций язычников и христиан. Название даты можно трактовать как веселое торжество на возвышенности в честь бога солнца Ярилы, покровителя хорошей погоды и урожая.
Позднее, когда Русь стала православной, на таких возвышениях начали возводить церкви. На смену пляскам у огня пришли богослужения. Красная горка была переименована в Антипасху — продолжение Пасхи.
Второе значение праздника, которое распространилось среди восточных славян, было романтическим. Считалось, что природа просыпается после зимы, а сердца людей открываются для нежных чувств. Поэтому в эту пору было принято устраивать сватовство и свадебные торжества.
Также первое воскресенье после Пасхи известно как Фомино. В этот день Иисус явился апостолу Фоме, который никак не мог поверить в то, что Мессия воскрес. Сын Бога позволил неверующему прикоснуться к следам от распятия на теле, и тогда Фома уверовал.
Церковные традиции
В храмах проходят службы, которые посвящены воскрешению Иисуса и явлению его перед Фомой. Прихожане исполняют пасхальные песни, говорят друг другу слова «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», сопровождая приветствие тройным поцелуем. В этот день можно причащаться, но предварительно важно исповедаться.
Свадебный сезон
В праздник в церквях возобновляют венчать влюбленных. Во время Великого поста и Страстной недели жениться не рекомендуется, так этот период стоит посвятить молитвам и мыслям о страданиях, через которые прошел Христос.
В Красную горку можно получить благословение церкви на союз. Верующие считают, что венчание в этот день подарит паре много совместного счастья.
Традиции
В старину на Красную горку люди старались скорее призвать теплые весенние дни. Веселье сводилось к пиршеству, танцам и различным народным гуляньям. Во время праздника проводились ритуалы, связанные с огнем, водой и солнцем, чтобы призвать удачу, плодородие и благополучие. Также могли устраивать различные спортивные мероприятия, конкурсы и игры.
Чтобы чествовать Ярилу, славяне разжигали костры, также проводили ритуалы обливания водой и купания. Они верили, что вода имеет особую силу и может очистить не только тело, но и душу. Также приносили воду из рек и озер к дому и поливали растения и деревья, чтобы они лучше росли. Незамужние девицы отправлялись в леса и водили хоровод на лоне природы для привлечения суженых.
Во время праздничного застолья можно есть то же самое, что и на Пасху.
Народные приметы на Красную горку
Предки связывали с праздником множество примет и поверий:
- увидеть в сновидении кого-то из близких, кого нет в живых, — умерший родственник защищает от болезней и других бед;
- если вечером в праздник стоит теплая погода, а ночь тихая, можно ожидать жару летом;
- если небо пасмурное, то в летний период будет много холодных и дождливых дней;
- в праздник можно загадывать желание и символически бросить его в водоем;
- умывание перед иконой сулит деньги;веснушки, появившиеся на лице к этому дню — предвестник счастья и благополучия.