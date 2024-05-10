Красная горка: дата, история, традиции

Древний славянский праздник Красная горка ежегодно отмечается в весеннюю пору. В 2024-м он наступит спустя семь дней после Пасхи. Его связывают с празднованием обновления природы, плодородия земли и солнечного культа.

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На какой день приходится дата, ее история и как правильно отмечать праздник — в материале «Вечерней Москвы».

Когда Красная горка в 2024 году

Красной горкой народ прозвал первое воскресенье после Пасхи. Дата — скользящая. Она связана с празднованием Христова Воскресения. Его определяет лунный календарь. В 2024 году верующие праздновали Пасху 5 мая, а Красную горку отметят 12 мая.

История праздника

Корни события уходят в древность и представляют собой переплетение традиций язычников и христиан. Название даты можно трактовать как веселое торжество на возвышенности в честь бога солнца Ярилы, покровителя хорошей погоды и урожая.

Позднее, когда Русь стала православной, на таких возвышениях начали возводить церкви. На смену пляскам у огня пришли богослужения. Красная горка была переименована в Антипасху — продолжение Пасхи.

Второе значение праздника, которое распространилось среди восточных славян, было романтическим. Считалось, что природа просыпается после зимы, а сердца людей открываются для нежных чувств. Поэтому в эту пору было принято устраивать сватовство и свадебные торжества.

Также первое воскресенье после Пасхи известно как Фомино. В этот день Иисус явился апостолу Фоме, который никак не мог поверить в то, что Мессия воскрес. Сын Бога позволил неверующему прикоснуться к следам от распятия на теле, и тогда Фома уверовал.

Церковные традиции

В храмах проходят службы, которые посвящены воскрешению Иисуса и явлению его перед Фомой. Прихожане исполняют пасхальные песни, говорят друг другу слова «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», сопровождая приветствие тройным поцелуем. В этот день можно причащаться, но предварительно важно исповедаться.

Свадебный сезон

В праздник в церквях возобновляют венчать влюбленных. Во время Великого поста и Страстной недели жениться не рекомендуется, так этот период стоит посвятить молитвам и мыслям о страданиях, через которые прошел Христос.

В Красную горку можно получить благословение церкви на союз. Верующие считают, что венчание в этот день подарит паре много совместного счастья.

Традиции

В старину на Красную горку люди старались скорее призвать теплые весенние дни. Веселье сводилось к пиршеству, танцам и различным народным гуляньям. Во время праздника проводились ритуалы, связанные с огнем, водой и солнцем, чтобы призвать удачу, плодородие и благополучие. Также могли устраивать различные спортивные мероприятия, конкурсы и игры.

Чтобы чествовать Ярилу, славяне разжигали костры, также проводили ритуалы обливания водой и купания. Они верили, что вода имеет особую силу и может очистить не только тело, но и душу. Также приносили воду из рек и озер к дому и поливали растения и деревья, чтобы они лучше росли. Незамужние девицы отправлялись в леса и водили хоровод на лоне природы для привлечения суженых.

Во время праздничного застолья можно есть то же самое, что и на Пасху.

Народные приметы на Красную горку

Предки связывали с праздником множество примет и поверий: