Как в СССР сотнями выпускали дроны еще до Великой Отечественной войны

20 июня 1937 г. в 16:30 по московскому времени самолёт РД (АНТ-25), управляемый комбригом Валерием Чкаловым, совершил посадку на аэродроме в Ванкувере, штат Вашингтон. РД пролетел свыше 8000 км, причём около трети – в слепом режиме.

Об этом в советское время знал каждый школьник. О том, что РД мог вместо трёх пилотов доставить в Америку 500 кг тротила, знали не более ста «допущенных».

Нравится кому или нет, но все наши первые большие самолёты Туполева первоначально проектировались не как бомбардировщики, а как дроны-камикадзе по заказу Особого технического бюро.

А чем занималось «Остехбюро»? Готовило армию радиоуправляемых роботов для товарища Сталина. Обещали создать армаду из тысяч радиоуправляемых самолётов, танков, торпед, подводных лодок, катеров, даже бронепоездов и дотов.

Сразу же с появлением радио инженеры ряда стран независимо друг от друга пришли к идее создания дистанционно управляемых видов оружия. В 1905 г. французский инженер Эдуард Бранли ввёл в оборот термин «телемеханика», составленный из греческих слов tele – «далеко» и mechanike – «наука о машинах». Но единственной до начала 1940-х страной, попытавшейся создать армию телемеханических роботов, был Советский Союз.

Летом 1920 года произошла встреча Ленина с безвестным изобретателем Владимиром Бекаури. Визит был важным и секретным, посему сведения о нём, естественно, не вошли в многочисленные труды, посвящённые биографии великого вождя революции. Разговор шёл о системе электрической сигнализации для стальных сейфов. Хорошо известно, в том числе на недавних примерах, что борцы за свободу и гласность, придя к власти, засекречивают всё, что можно. Электрическая сигнализация на сейфах показалась Ленину «архиважной».

Средства на нее были выделены. Действовала система безотказно, и теперь вождь мог быть спокоен за свои тайны. Но Бекаури не унимается и снова обращается к Ленину, но на сей раз с предложением создать телеуправляемое оружие, способное сокрушить армию и флот любого империалистического государства.

Вождь вспомнил о сейфах и с ходу подмахнул мандат Совета труда и обороны. Документ гласил: «Дан... изобретателю Владимиру Ивановичу Бекаури в том, что ему поручено осуществление в срочном порядке его, Бекаури, изобретения военно-секретного характера». Подпись Ленина производила магическое действие на военных и совслужащих, и Бекаури удалось создать собственный институт – «Особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения», сокращенно «Остехбюро».

Бекаури обладал магией воздействия на людей, да и время было революционное. Считалось, что грандиозные задачи можно решить одним махом. В итоге «Остехбюро» подчинили пять заводов, несколько полигонов и аэродромов, десяток опытовых судов, включая эсминцы и тральщики.

Для создания телеуправляемых самолётов Бекаури потребовался их тяжёлый собрат. Поначалу хотели заказать его в Англии, но по неведомым причинам сделка сорвалась, и в начале 1924 г. проект поручили ЦАГИ. В ноябре 1924-го Туполев приступил к проектированию тяжёлого бомбардировщика для «Остехбюро», получившего название АНТ-4, а позже – ТБ-1.

В 1925 г. Бекаури предложил ЦАГИ начать работы по проектированию четырёхмоторного военного самолёта. Он получил обозначение АНТ-6, а позже – ТБ-3. Причём командование ВВС первое время даже не знало о работах над ТБ-1 и ТБ-3. Научно-технический комитет ВВС проявил интерес к АНТ-6 лишь в июне 1926 года.

Для управления ТБ-1 в «Остехбюро» была создана телемеханическая система «Дедал». Неужели обошедшийся в огромные суммы РД создавали только для одного сенсационного полёта?

Версия о том, что рекордные самолёты можно использовать в качестве бомбардировщиков, не выдерживала критики. РД был тихоходной и маломаневренной махиной, развивавшей скорость всего 246 км/ч, а для старта ей требовалась бетонная полоса длиной 3-4 км.

Замечу, что тогда все военные самолёты действовали с грунтовых аэродромов.Оказывается, в «Остехбюро» проектировался «телемеханический» самолёт, который мог в телеуправляемом режиме лететь по сигналам радиомаяков. На вооружение он должен был поступить как раз в 1937-м. Стартовав с подмосковного аэродрома Монино, эта машина могла доставить полтонны взрывчатки в любую точку Северного полушария.

Сведения о созданных в «Остехбюро» радиоуправляемых торпедах «Акула-1» и «Акула-2» засекречены до сих пор. Известно лишь, что с 26 августа по 30 октября 1935 г. «Остехбюро» успешно провело их заводские испытания в Петрозаводской губе.

По их результатам «Акулу-2» решили передать на войсковые испытания. Управление торпедами производилось с самолёта.

В 1934-1936 годах были построены две подводные лодки-дрона АПСС водоизмещением 8,5 тонн. Наведение на цель производилось с самолёта с помощью аппаратуры «Кварц». Лодка несла 500 кг взрывчатки.

7 февраля 1923 г. Бекаури обратился в ЦАГИ с требованием создать скоростной (40-50 узлов) катер глиссирующего типа. Туполев на базе поплавка от гидросамолёта создал катер АНТ-5. В 1933 г. этот катер в Севастополе показал на испытаниях фантастическую скорость: с двумя торпедами – 58 узлов (107,3 км/час), а без торпед – 60,3 узла (120,3 км/час).

Такие катера под индексами Ш-4 и Г-5 строились как обычные торпедные, а уже во флотах на них ставили сверхсекретную аппаратуру волнового управления.

В октябре 1937 г. было проведено большое учение с применением радиоуправляемых катеров. Когда соединение, изображающее вражескую эскадру, появилось в западной части Финского залива, более 50 морских дронов, прорвав дымовые завесы, устремились с трёх сторон на корабли противника и атаковали их торпедами.

После учения дивизион радиоуправляемых катеров получил высокую оценку командования.

Несмотря на все усилия, систему волнового управления довести до ума к 22 июня 1941 г. так и не удалось. Аппаратура давала много отказов. Наведение катеров на цель летающей лодкой МБР-2 могло вестись только при хорошей видимости. Да и сами тихоходные летающие лодки были лёгкой добычей для истребителей противника.

Поэтому уже в июле 1941-го аппаратуру волнового наведения с более чем двухсот торпедных катеров сняли и стали их использовать как обычные. Правда, в 1943-м на Чёрном море катера Г-5 трижды использовали в качестве дронов, с переменным успехом.

С 1930-го по 1940 год «Остехбюро» оборудовало телеаппаратурой несколько сот линейных танков Т-18, Т-26, БТ-7, Т-27 и Т-37. Несколько десятков телетанков в составе 217-го отдельного танкового батальона в феврале 1940 г. воевали на Карельском перешейке. Сброшенные с телетанков подрывные заряды весом в 300 кг уничтожали любые бетонные надолбы. А заряды в 700 кг взрывали доты-«миллионеры».

Увы, в целом действие телеканков Т-26 оказалось неудовлетворительным, поскольку их догадались запускать по местности, усеянной огромными валунами и воронками от снарядов. Кроме того, в районе дотов финны установили большое количество 37-мм противотанковых пушек Бофорса, легко пробивавших «картонную» броню Т-26.

Главным же аргументом в создании армад из сотен телетанков была возможность их использования в качестве химических танков в зоне сильного заражения ОВ. В ходе нескольких учений на полигонах, заражённых реальными ОВ, химические телетанки показали себя совсем неплохо.

Так что в случае применения химического оружия в феврале 1940 г. знаменитая «линия Маннергейма» была бы прорвана от силы за три дня. Любопытно, что, в отличие от наших, финские доты и в 1939-1940-м, и в 1941-1944 годах не имели химзащиты.

По ряду объективных и субъективных причин затраты на армию роботов себя не окупили. Бекаури был арестован и в 1938-м расстрелян. 9 июня 1956 г. Верховный суд реабилитировал конструктора.

Тем не менее, благодаря «Остехбюро» наша авиация получила сотни знаменитых бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-4. Один из заместителей Бекаури, Владимир Миткевич, продолжил его работу и сумел создать уникальные радиофугасы Ф-10, равных которым не было в ходе Второй мировой войны. Они управлялись операторами с расстояния 600 км и наводили ужас на немцев. Но это тема другого рассказа.