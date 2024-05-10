Коротышки и дылды: как их распределяют в Армии России

Чтобы оказаться в армии, нужно соответствовать нескольким нехитрым критериям. Основные из них – отсутствие физических недостатков и серьёзных проблем со здоровьем.

А вот физиологические особенности (рост, вест, телосложение) напрямую влияют на род войск, в котором будет служить новобранец. Так куда же попадут коротышки, а куда дылды?

ВДВ

Для того чтобы оказаться в воздушно-десантных войсках, нужно обладать не только богатырским здоровьем, но и определённым ростом – от 175 до 190 сантиметров. Вес же должен находиться в диапазоне от 75 до 85 килограммов. Кроме того, при отборе в «чёрный список» непременно попадут те, кто имеет вредные привычки: злоупотребляет алкоголем и курят.

Морская пехота

Будущий морской пехотинец должен в среднем весить 80 килограммов при росте от 175 сантиметров. При этом на возможность служить в морской пехоте положительно влияет наличие спортивных разрядов. Но особенно ценятся спортсмены-легкоатлеты.

Танковые войска

Маленькие и проворные срочники (рост – 150 сантиметров, вес – от 44 килограммов) имеют неплохие шансы на попадание в танковые войска. Объясняется такое требование к «компактности» тем, что в боевой машине очень мало места, а поэтому дылды внутри будут чувствовать себя не комфортно.

Подводный флот

Оказаться на подлодке сегодня могут либо кадровые офицеры, либо контрактники. А вот в советское время к подводникам предъявлялись «коллективные требования». Для определения подходящих кандидатов измеряли рост каждого, далее вычисляли медианный рост группы, а затем отсекали всех тех, кто выше среднего значения. Те, кто ниже, автоматически проходили отбор.

Военно-воздушные силы

Рост и вес также являются важными характеристиками для лётчиков. Идеальный рост для них – 165 сантиметров. Ещё один критерий – худощавое телосложение. Опытным путём удалось доказать, что такие бойцы лучше переносят нагрузки в реактивных самолётах за счёт более высокой плотности тела.