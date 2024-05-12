12 мая. Какой праздник сегодня отмечают в России и мире

До конца года остается 233 дня. По всему миру поздравляют матерей и медсестер. В России делают предложение руки и сердца, венчаются и расписываются в ЗАГСах. А любители ежей рассылают друзьям и близким поздравительные открытки. Все это — традиции 12 мая. Какой праздник приходится на этот день? И чем интересна эта дата в контексте истории? Рассказываем в нашем материале.

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Международные праздники 12 мая 2024 года

Многие из праздников 12 мая 2024 года на самом деле являются переходящими, то есть не имеющими закрепленной даты. В их числе — Международный день матери. Его справляют во второе воскресенье мая. Культ материнства возник еще на заре развития человечества. Фигурки венер, объединяющих символы женственности и плодородия, появились в Каменном веке.

Если же говорить про современный День матери, то он зародился в начале XX века. Он был учрежден стараниями американки Анны Джарвис. Та мечтала отдать дань памяти собственной матери — активистке Энн Марие Джарвис. Анна составляла петиции и собирала подписи, отправляла письма в различные инстанции. И в конце концов, в 1914 году, второе воскресенье мая стало Национальным днем матери в США. Позже праздник распространился и в других государствах и стал международным. Впрочем, в России празднуют собственный День матери. Он приходится на последнее воскресенье ноября.

Еще один праздник 12 мая, на этот раз непереходящий, — это Международный день медицинской сестры. Его начали справлять в 60-х годах XX века, закрепленную дату он получил в 70-х годах. Праздник неспроста отмечают именно 12 мая. По решению Международного совета медсестер, он приурочен к годовщине со дня рождения Флоренс Найтингейл — общественной деятельницы, заложившей основы современного сестринского дела. Каждый год День медицинской сестры проходит под новым лозунгом. В 2024 году темой праздника стала «экономическая сила сестринского дела».

Один из праздников 12 мая зачастую включают в топ самых нелепых и милых праздников в мире. На эту дату приходится День ежиного сопения. Найти его истоки сегодня уже невозможно. Впрочем, это не мешает русскоговорящему сообществу (в США и Европе праздник не распространен) рассылать забавные открытки, фото и видео с ежами. А еще этот неофициальный, но веселый праздник — повод рассказать детям об особенностях жизни и поведения ежей — гостей многих дачных участков.

Антипасха — церковный праздник 12 мая

На 12 мая 2024 года приходится церковный праздник Антипасха. Это название, многим кажущееся неблагозвучным, переводится очень просто — «вместо Пасхи». Оно означает, что праздник следует сразу за Светлой седмицей, ровно через неделю после Воскресения Христова. По этой же причине Антипасху иногда называют Неделей второй по Пасхе.

Еще одно название Антипасхи — Фомина неделя. Оно связано с именем апостола Фомы. Дело в том, что, когда воскресший Христос явился апостолам, Фомы среди них не было. О воскресении Спасителя он узнал позже остальных, со слов других учеников.

Фома отказался верить им, пока лично не увидит Учителя с ранами от распятия на теле. И тогда Христос явился во второй раз — на этот раз Фоме. Изумленный апостол встретил его восклицанием: «Господь мой и Бог мой!» В память об этом событии и стали отмечать Новую неделю, или день обновления пасхальной радости. Кстати, отсюда и пошло выражение «Фома неверующий». Так называют человека, отказывающегося верить другим на слово.

На время Светлой седмицы богослужения несколько преобразуются. Например, службы совершаются при открытых Царских вратах — вратах посреди иконостаса. С приходом Антипасхи РПЦ возвращается к прежнему порядку богослужений. Таким образом, 12 мая 2024 года Пасхальная неделя символически подходит к концу, и начинается «первый день обновленного мира».

Красная горка — праздник 12 мая в России

В России праздник 12 мая 2024 года известен не только как Антипасха или Фомина неделя. У него есть еще одно, народное, название — Красная горка. Он произрастает из восточнославянских традиций чествования весны. Через неделю после Пасхи жители деревень и сел поднимались на возвышенности, подсушенные солнцем, — «красные горки». Там они устраивали гуляния с хороводами и смотринами.

Красная горка — праздник влюбленных и молодоженов. Это первый после Великого поста день, когда церковь разрешает венчания. Существовало поверье, что пары, поженившиеся на Красную горку, «вовек не разженятся». Если же кто-то не успел встретить суженого или суженую, то Антипасха была подходящим днем для наверстывания упущенного. Во время гуляний юноши и девушки приглядывались друг к другу. Так что оставаться дома или невзрачно одеваться считалось плохой приметой: можно было остаться без партнера.

На Красную горку жители сел и деревень обязательно навещали молодоженов, обвенчавшихся годом ранее, в прошлую Антипасху. Им пели песни с пожеланиями счастья и любви. А те взамен должны были одарить гостей угощениями. При этом молодожены всячески избегали разногласий. Считалось, что ссора на Красную горку может повлечь за собой целую череду скандалов.

Наконец, на Красную горку проводили игру-гадание. Участники поднимались на возвышенность и скатывали крашеные яйца с пригорков. Чем дальше укатилось яйцо, тем счастливее сложится жизнь того, кто его запустил. Впрочем, сегодня служители церкви советуют отказаться от любых суеверий, связанных с Антипасхой. Так что 12 мая 2024 года не лучший день для гадания. Вместо этого верующим рекомендуется посетить службу и причаститься.

Приметы на 12 мая: что можно и нельзя делать

Итак, в России праздник 12 мая 2024 года — подходящее время для любовных дел: поиска пассии, венчания и вступления в брак. А что еще, следуя народным поверьям, нужно сделать, чтобы привлечь удачу? По приметам, благополучие сулят:

Встреча с близкими и друзьями;

Праздничный стол с куличами, яйцами, хлебом и блинами;

Красивые наряды, в особенности одежда красного цвета;

Отдых, развлечения;

Совершение подаяний;

Умывание перед иконой.

Если же говорить про запреты, то в Красную горку нельзя ссориться и предаваться унынию. Не стоит проводить время в тяжелой работе, в том числе в огороде и саду. Старую одежду лучше также оставить на потом. Наконец, не нужно избавляться от недоеденной еды: ее советуют отдать птицам или животным, чтобы не навлечь на дом несчастье.

Без погодных примет обходится мало какой народный праздник. 12 мая 2024 года — подходящий день, чтобы прислушаться к голосу природы. Он подскажет, чего ждать от будущего. Так, если ночь на Антипасху была безветренной, то лето выдастся жарким и засушливым. А ночная температура выше 0 пророчит богатый урожай.

Интересные факты о 12 мая

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 12 мая. Теперь пришло время обратиться к истории. На середину мая пришлись следующие интересные события:

996 — на Руси впервые освящен каменный храм, им стал храм Успения Пресвятой Богородицы (он же — Десятинная церковь) в Киеве;

1731 — налажено судоходство на Ладожском канале, соединившем Неву и Волхов;

1935 — в США организован первый в мире клуб анонимных алкоголиков;

1945 — в Новосибирске открыт Государственный академический театр оперы и балета;

1975 — состоялась премьера фильма «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука;

2010 — начал действовать первый в интернете домен, написанный кириллицей, — российский домен .рф;

2022 — получен снимок сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.

12 мая появились на свет поэт-песенник Андрей Вознесенский; основатель рок-группы «Ария» Владимир Холстинин; гимнастка и общественная деятельница Алина Кабаева; певица Виктория Дайнеко и другие знаменитости.

Именины 12 мая

И напоследок вновь поговорим о праздниках 12 мая 2024 года. Согласно церковному календарю, именинниками стали:

Арсений;

Василий;

Артем;

Иван;

Федот (Феодот);

Артем.

Мы выяснили, какой праздник приходится на 12 мая 2024 года. Верующие причащаются и чествуют пришествие обновленного мира. Те, кто истосковался по любви, ищут себе пассию. А медсестры (и — за рубежом — матери) принимают поздравления.