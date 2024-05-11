Украл тело жены Галы, срезал волосы с трупа: тайны Сальвадора Дали

11 мая художнику Сальвадору Дали исполнилось бы 120 лет. Он известен не только необычными картинами, но и эпатажными поступками. Дали похитил тело жены Галы, платил по счетам собственными рисунками и выгуливал муравьеда по улицам Парижа. Чем еще запомнился Дали — в материале NEWS.ru.

Почему мать Дали не обращала внимания на его садистские наклонности

Мать будущего художника Фелипа Доменек родила Сальвадора в 30 лет. Это был ее второй сын. Первый ребенок женщины умер в раннем возрасте от гастроэнтерита. Второго сына Фелипа назвала так же, как первого, — Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали-и-Доменек.

Родители мальчика решили, что он был реинкарнацией их первого ребенка. Это убеждение сильно повлияло на психику художника. Когда Дали было пять лет, родители отвезли его на могилу брата. После этого Сальвадор поверил в чудо своего рождения.

Он уверял, что помнит месяцы в материнской утробе. Как писал в автобиографии «Тайная жизнь Сальвадора Дали» художник, именно тогда зародилась его гениальность.

Каждое утро Фелипа будила сына словами: «Милый, чего ты хочешь?» Мальчик мог назвать что угодно. И она выполняла это. Дали рос избалованным ребенком. Даже когда у будущего гения проявились садистские наклонности по отношению к соседским детям, Фелипа только сильнее любила сына.

В пятилетнем возрасте Дали сбросил своего приятеля с моста. Мальчик пролетел почти пять метров и получил серьезные ранения. Однако Дали не испытывал угрызений совести. Согласно его воспоминаниям, он улыбался и ел вишню, пока мать мальчика вытирала сыну кровь.

Как Дали пережил смерть матери

В 1921 году Фелипа Доменек Дали умерла от рака молочной железы. Сальвадору было 17 лет. Он тяжело переживал утрату. К тому моменту будущий сюрреалист уже сформировался как художник, но был абсолютно неприспособленным к повседневной жизни.

Спустя некоторое время после смерти Фелипы Дали выставил на Парижской экспозиции картину «Священное сердце». Это был силуэт Божией Матери одним росчерком, в центре которого располагалась надпись: «Иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери».

Так Дали проживал потерю самого близкого для него человека. Он называл смерть матери «самым болезненным ударом, который он когда-либо получал в своей жизни». Но его отец посчитал, что сын осквернил память матери, и выгнал его из дома. Позже мужчина женился на родной сестре покойной жены.

Кем была жена Дали Гала

Главной женщиной, единственной женой и музой Сальвадора Дали была Гала. Она родилась в Казани под именем Елены Дьяконовой. В Швейцарии женщина познакомилась с французским поэтом Полем Элюаром. Она представилась ему Галиной, и он прозвал ее Галой.

В 1929 году женщина вместе с супругом посетила молодого и небогатого художника Сальвадора Дали в испанском Кадакесе. Ему было 25 лет, Гале — 35. Сюрреалист утверждал, что «увидел свою богиню еще в детстве, когда ему преподнесли авторучку с портретом черноглазой девочки, укутанной в меха».

Дали так хотелось произвести впечатление на гостей, что он изорвал свою шелковую рубашку, выбрил подмышки и выкрасил их синькой, натер тело смесью из рыбьего клея, козьего помета и лаванды, а за ухо вставил цветок герани. Но, увидев в окно Галу, он все быстро смыл и принял Элюаров без эпатажа.

«Я сразу поняла, что он — гений», — писала впоследствии Гала в собственных мемуарах «Жизнь, придуманная ею самой».

Ради Дали женщина оставила не только супруга, но и 11-летнюю дочь Сесиль.

«Дети меня не очень-то интересовали», — говорила Гала.

В 1932 году Дали и Гала официально поженились. Художник постоянно восхвалял возлюбленную и вдохновлялся ею. Он посвятил ей десятки картин, среди которых «Мадонна из Порт-Лигата», «Тайная вечеря», «Галарина», «Христос-Гала» и «Атомная Леда». На всех полотнах Гала изображена с прямой осанкой, строгим взглядом и легкой улыбкой. Она также часто была центральной фигурой на религиозных полотнах художника. Критики видят в этом фанатичное отношение Дали к супруге.

Как Гала сделала из Дали миллионера

Гала взяла на себя финансовые дела Сальвадора. Сначала они жили в бедности. Тогда женщина заставляла мужа разрабатывать модели шляпок, пепельниц, оформлять витрины магазинов, рекламировать товары.

«Мы выкручивались благодаря стратегической ловкости Галы. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник», — вспоминал Дали.

Гала описывала так их обычный день: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю, разрывая легкомысленно подписанные им договоры». За несколько лет женщина превратила Дали из нищего испанского художника в мультимиллионера и звезду мировой величины.

Однако в прессе ее часто называли Гала-чума. Журналисты писали, что беспомощный в житейском отношении художник оказался в плену жесткой, расчетливой и отчаянно стремящейся вверх хищницы.

Гала умерла раньше мужа, в 1982 году. Несмотря на запрет перевозки умерших в Испании из-за эпидемии чумы, Дали выкрал тело скончавшейся жены из больницы и вез 80 км на заднем сиденье своей машины в собственный замок Пуболь. Но на похоронах Галы художник так и не появился.

Кем была любовница Дали

Гала была не единственной женщиной в жизни художника. Более 15 лет у него был роман с известной моделью и певицей Амандой Лир. Они познакомились в конце 1965 года. Ходили слухи, что Аманда была транссексуалом. Пресса заподозрила в девушке мужчину из-за ее низкого тембра голоса. Дали даже не пытался опровергать эту информацию в многочисленных интервью.

В 1963 году пресса решила, что именно Дали оплатил Аманде операцию по смене пола. Существует версия, что художник придумал ей и имя. Якобы Аманда Лир — это производное от игры слов на французском L'Amant Dali, то есть «любовник Дали».

Позже девушка не раз снималась обнаженной в различных журналах, тем самым опровергая любые хирургические вмешательства в свое тело.

Каждый год Аманда приезжала в гости на виллу Дали в деревне Порт-Льигат в Каталонии и сопровождала его с женой в поездках, а также была моделью для нескольких работ Сальвадора — «Сон Гипноса», «Спасение Анжелики от дракона» и «Венера в мехах».

«Он научил меня видеть своими глазами. Он был моим учителем, разрешал пользоваться своими кистями, красками, холстами. Слушать, как он говорит, было лучше любой арт-школы», — вспоминала Лир в книге «Моя жизнь с Да­ли».

Как Дали чуть не задохнулся во время лекции

Сальвадор Дали — символ сюрреализма не только в искусстве, но и в жизни. Однажды он сошел с корабля в шляпе с двухметровым батоном наверху. В другой раз появился на светском приеме в головном уборе, украшенном протухшей селедкой. Дали изобрел зеркальные ногти, чтобы любоваться собой, обувь на пружинах, телефон в виде лобстера и прозрачный манекен-аквариум с живыми рыбками внутри.

В 1936 году Дали принял участие в Международной сюрреалистической выставке. Он читал лекцию «Подлинные параноидальные фантазии» лондонским студентам. Художник стоял в аудитории в водолазном костюме для глубоководных погружений.

В середине лекции его бросило в жар. Дали начал задыхаться и кричать, чтобы ему поскорее помогли снять шлем. Но конструкцию заклинило, и долго не удавалось стянуть ее с головы. Позже Дали признался, что едва не потерял сознание.

В 1939 году он оформлял витрину магазина Бонуита Теллера на Пятой авеню в Нью-Йорке. Вместо искусственных париков Дали использовал настоящие волосы, срезанные с трупа. Помимо этого, композиция состояла из черной атласной ванной, банной лохани и навеса из головы буйвола, в зубах которого был окровавленный голубь.

Витрина мгновенно привлекла внимание горожан. Однако администрация города решила демонтировать композицию, опасаясь беспорядков. Тогда Дали разозлился, разбил витрину и вышел на улицу, где его арестовала полиция.

На чем экономил Дали

Во второй половине жизни Дали стал настоящим скрягой, несмотря на многомиллионное состояние. Он любил приглашать большие компании в ресторан, но не любил платить по счетам. Тогда художник придумал гениальный ход. После завершения трапезы Дали выписывал чек на всю сумму, а затем рисовал что-нибудь на его обороте. Он знал, что никто не будет обналичивать платежный документ с его рисунком. Так счета художника оставались нетронутыми.

Живописец не платил и своим секретарям. Вместо зарплаты он заключал с ними сделки. Так, они получали процент от продажи картин Дали. Поскольку ценность работ испанца была значительной, некоторые его помощники стали настоящими миллионерами.

Согласно завещанию, Дали похоронили под полом сцены его театра-музея в Фигерасе, расположенного всего в полукилометре от дома, где он родился. Дали не оставил прямых наследников и все свои работы завещал Испании.