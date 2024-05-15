Зачем москвичи наливали одеколон в шляпы

Сегодня имя этого человека почти забыто. В былые же времена запахи духов, одеколонов и прочей ароматной продукции Анри Брокара разносились по всей России. А начал он свое дело в Москве 15 мая 1864 года. В тот день небольшая парфюмерная фабрика, устроенная в здании бывшей конюшни в Теплом переулке, выдала первую продукцию. Известно, что это было мыло. С тех пор жизнь горожан изменилась кардинальным образом, ведь они задумались о собственном запахе! Все остальное о господине Брокаре и его детище — в материале «Мосленты».

© Книга «Золотой юбилей парфюмерного производства товарищества Брокар и К° в Москве. 1864–1914»

Мыльная азбука

В XIX веке французы заполонили Россию. Империя бурно развивалась, ей нужны были деловые, энергичные люди. И таковых среди пришельцев оказалось немало. Одним из них был уроженец Парижа, наследственный парфюмер Брокар.

© Фото: РИА Новости

Анри Брокар

Пышноусый брюнет неспроста покинул родину. Подобных ему специалистов во Франции было немало. В России же парфюмерный рынок только зарождался, серьезных фигур были единицы. Да и среди них тон задавали французы. Это Жорж Дюфтуа, обосновавшийся в столице, и Альфонс Ралле, владелец фирменных магазинов в Санкт-Петербурге и Москве.

Недурно шли дела у Адольфа Сиу, который стал известен, прежде всего, кондитерским бизнесом. Он открыл в Белокаменной парфюмерное отделение своего торгового дома. Заявил о себе и немец Владимир Феррейн, которому оказалось мало успехов в фармацевтике. И в его аптеке в Москве на Никольской появились ароматные товары.

Анри Брокар, переименовавший себя в Генриха с отчеством Афанасьевич (настоящее имя его отца было Атанас) долго думал, чем удивить Москву. И придумал.

Стал торговать мылом в виде зверюшек для маленьких детей, а для ребятишек постарше — с буквами. Успех был невиданный!

Поговаривали, что многие малыши выучились читать по «азбуке Брокара». Но главная заслуга француза была в том, что он приохотил к мылу простых людей. Ведь прежде они использовали для банных дел, как встарь, печную золу. Мыло же было принадлежностью богатых господ. Да и стоило дорого — везли его из-за границы. Брокар же сделал товар дешевым, доступным для всех.

Появились сорта «Народное» и «Банное», которое народ покупал с величайшей охотой. Успех имели и душистые виды мыла: «Цветочное», «Янтарное», «Розовое», «Медовое», «Кокосовое».

Фонтан из одеколона

© Изображение: книга «Золотой юбилей парфюмерного производства товарищества Брокар и К° в Москве. 1864–1914»

Парфюмер был человеком деятельным, обладал отменным вкусом. Чувствовал, на какую наживку поймать покупателя. Часто бывал в Европе, зорко следил за новинками парфюмерного рынка. Для продвижения своего товара использовал даже политические события. Так, после триумфа России в войне с Турцией в 1877 году Брокар выбросил на прилавки мыло «Военное» и набор «Букет Плевны». И не прогадал.

Трудились не покладая рук и сотрудники фирмы Брокара, которые без конца производили опыты и выдавали своему шефу один сорт продукции за другим. Иные, как одеколон «Цветочный» вошли в историю парфюмерии.

На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве Брокар устроил фонтан из жидкости, напоенной ароматами флоры. Посетители, пришедшие в совершенное безумство от такого зрелища, наполняли одеколоном бутылки, подставляли под струи одеколона шляпы, платья, костюмы.

Француз наблюдал за происходящим с довольной улыбкой. И в душе торжествовал, уверенный, что отныне публика стала пленницей этого аромата и он будет ей необходим, как еда и вода…

Нельзя не заметить, что блистательной карьере Брокара способствовала удачная женитьба. Нет, он не получил огромного приданого и богатого капитала. Сущим богатством для Генриха стала жена Шарлотта, дочь бельгийца Томаса Раве, владельца магазина хирургических инструментов на Большой Никитской.

Дама прекрасно знала русский язык и вела деловые переговоры. Обвести вокруг пальца Шарлоту, ставшую на русский манер Андреевной, было невозможно.

Кроме того, она разрабатывала дизайн изделий, придумывала рекламные акции. Словом, супруга Брокара стала, выражаясь современным языком, менеджером высокого класса.

Любимый букет императрицы

Растущие капиталы позволили Брокару перевести фабрику из бывшей конюшни сначала на Зубовский бульвар, затем — на Пресню. Осенью 1869 года фирма справила новоселье в усадьбе за Серпуховскими воротами на углу Арсеньевского переулка и Мытной улицы.

В 1871 году парфюмер совместно с купцом Василием Германом основал торговый дом «Брокар и Ко», открыл несколько магазинов. Расширил ассортимент, добавив в него помаду, пудру, духи, новые сорта мыла в оригинальном исполнении.

В Москве Брокар стал фигурой популярной, его товары шли нарасхват. Услышав его фамилию, дамы оживлялись, а их спутники с тоской нащупывали бумажники, предвидя немалые траты.

Слава Брокара перелетела через границы России. На Всемирной выставке 1889 года в Париже Брокар был удостоен золотой медали за духи «Персидская сирень». Аналогичные награды он получил на показах в Мадриде, Брюсселе и Чикаго.

© Фото: Charles Bergamasco / Wikimedia

Wikimedia // Великая княгиня Мария Александровна

Брокар привел в восторг великую княгиню Марию Александровна, дочь императора Александра II и жену герцога Эдинбургского. Он, разумеется, не без тайного умысла, вручил ей умопомрачительный презент — хрустальную вазу с восковыми цветами, каждый из которых источал натуральный аромат.

Сраженная этим чудом, княгиня велела назвать подобное произведение искусства «Любимый букет императрицы». Брокар же ликовал, получив вожделенное звание «Поставщика двора Его Императорского Величества».

В 1913 году, к 300-летию династии Романовых парфюмер Август Мишель, работавший на фирме Брокара, создал для вдовствующей императрицы Марии Федоровны уникальные духи. Название у них было все то же — «Любимый букет императрицы»…

Возвращение на родину

© Фото: Public Domain / Wikimedia

Брокар получил известность и как коллекционер произведений искусства. Денег на старинные фарфор, бронзу, керамику и картины не жалел, скупал все, что его широкой миллионерской душе было угодно. Но не только любовался творениями, но и приказывал переделывать их на свой лад.

«Раз я застал у него реставратора, который у очень порядочной работы, по личному указанию Брокара, тут же стоявшего у картины, прибавлял груди у декольтированной женщины, показавшиеся ему, Брокару, малыми! Что же это, как не глубокое невежество, не варварство!» — вспоминал коллекционер и меценат Алексей Бахрушин.

Что ж, и богатые горазды на причуды. Но, слава Богу, так Брокар «баловался» нечасто…

Коллекция его стремительно росла, и в конце XIX века он открыл в Верхних торговых рядах — здании современного ГУМа — большую экспозицию. Входной билет был дорогим, но это объяснялось отнюдь не жадностью предпринимателя. Деньги Брокар перечислял на благотворительные цели.

…В свое время Шарлотта спрашивала супруга, не хотел ли он вернуться на родину. «Я вернусь во Францию умирать, но жить и работать могу только в России», — отвечал он.

Так и произошло. Генрих Афанасьевич занедужил, поехал лечиться в Канны, и там в 1900 году испустил дух. Он нашел последнее пристанище в городке Провен близ Парижа.

Последним гимном знаменитому парфюмеру стала Всемирная выставка в Париже, где продукция «Товарищества Брокар и Ко», произвела фурор.

Российские газеты отозвались на его уход выражениями глубокой скорби. В частности, «Московский листок» писал: «Француз по происхождению, пришлый гость Москвы, покойный Брокар был тем не менее без сомнения, москвичом. До такой степени он сроднился с Москвой, вошел в ее жизнь и стал членом московского общества…»

Дела фирмы перешли к Шарлотте Андреевне и двум сыновьям. И вели они их весьма успешно. В 1914 году, когда торговый дом отмечал 50-летний юбилей, торговый оборот составлял 8 300 000 рублей. Ежегодно брокаровская фабрика выпускала 34,7 миллиона кусков мыла, 4,3 миллиона флаконов духов, 2,5 миллиона флаконов одеколона, миллионы коробок различных ароматных изделий.

Памятник минувшей эпохе

© Фото: Александр Красавин / РИА Новости

Здание русской парфюмерной фабрики "Брокар и К", 1914 год

Поток ароматного изобилия Брокара иссяк после осенней революции 1917 года. Фирма была национализирована и получила скучное название «Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат № 5». Спустя пять лет из него была образована фабрика «Новая Заря». Там снова начался выпуск духов «Любимый букет Императрицы». Но уже под другим, большевистским названием — «Красная Москва».

© Фото: Александр Красавин / РИА Новости

Духи "Красная Москва"

Духи разливали в фигурные флаконы в форме кремлевской башни и упаковали в алую коробочку, расчерченную молниями золотых линий. Изысканный аромат «Красной Москвы» на многие годы околдовал миллионы советских женщин.

Между прочим, по запаху этих духов узнавали туристок из Советского Союза. Избалованные иностранки озирались вокруг и удивленно вскидывали брови: откуда такая прелесть?

…«Красная Москва» выпускается на «Новой заре» и поныне. Эти духи — памятник минувшей парфюмерной эпохе — вроде не очень востребованы. Но ведь мода приходит и уходит, а иногда и возвращается. Кто знает, может, через несколько лет женщины снова услышат волшебную музыку этого аромата. Ведь новое — это просто забытое старое. И оно бывает прекрасным!