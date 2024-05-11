Какой вклад внесли корейцы в развитие России

В этом году — двойной юбилей: 160 лет добровольного переселения корейцев в Россию и 140-летие установления российско-корейских отношений. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами решила собрать самые интересные факты о корейцах в России. Они многих удивят.

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1. Корейцы пришли в Россию сами, спасаясь от голода

— В начале 1860-х в Корее случились неурожайные годы, и местные крестьяне стали искать, куда бы им переселиться, чтобы выжить. Китайцы и японцы с корейцами враждовали, поэтому многие отправились на север, в Россию, — рассказывает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. — Около 160 лет назад 13 семей, перебежавших из Кореи в Россию, основали первое корейское поселение. Постепенно оно разрасталось за счет новых перебежчиков и получало всемерную поддержку российских властей, высоко оценивших их трудолюбие и дисциплину. Все корейцы, перешедшие в Россию, имели право стать русскими подданными и пользовались полным покровительством российских властей.

2. Бурное развитие нашего Дальнего Востока шло при участии корейцев

— В начале ХХ века корейцы занимались самым тяжелым трудом: нанимались на строительство железной дороги, в шахты и на заводы. Корейцы охотно изучали русский язык и часто переходили в православие. Ведь православный автоматически становился гражданином страны. Но на бытовом уровне корейцы сохраняли национальную культуру — строили, например, традиционные дома с подогревающимся полом, готовили блюда национальной кухни и шили привычную одежду, — рассказывает Евгений Ким.

3. СССР и Россия всегда поддерживали тесные контакты с Кореей

— Советский Союз, разумеется, дружил с Кореей Северной, которой в 1950-е помог сохранить независимость от США, — рассказывает Евгений Ким. — Россия больше взаимодействовала с Кореей Южной, но после начала СВО все изменилось. Южная Корея, находящаяся под протекторатом США, ввела против России санкции. Был ограничен ввоз высокотехнологичного оборудования, автомобилей, бытовой техники. А вот КНДР, напротив, стала помогать нам. В 2023 году состоялся визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. В ближайшее время КНДР должен посетить Владимир Путин.

4. Северная Корея становится для россиян новым туристическим направлением

— В частности, открыт горнолыжный курорт Масикрен, — рассказывает директор турагентства Ирина Коваленко. — Туристам предлагаются 4- и 5-звездочные отели, русскоязычный гид, а помимо посещения самого курорта осмотр главных достопримечательностей Пхеньяна: триумфальных ворот, монумента идей Чучхе, памятника основанию Трудовой партии Кореи, посещение Пхеньянского метрополитена и площади имени Ким Ир Сена. И стоит все это в среднем 750 долларов за четырехдневный тур.

5. Жители Северной и Южной Кореи говорят на разных языках

— Мы — россияне корейского происхождения, а представители Южной и Северной Кореи должны между собой договориться сами, — считает Евгений Ким. — Лично я сомневаюсь, что это возможно. Сейчас на корейском полуострове складываются фактически две нации с разными литературными языками. В Северной Корее, например, в качестве литературного языка официально утвержден пхеньянский диалект корейского. А в Южной Корее говорят на сеульском диалекте. А мы здесь, в России, говорим на русском, который для нас — родной.

Юбилей отметит и столица

Юбилей начала переселения корейцев в Россию будут отмечать по всей стране.

— Пройдут мероприятия во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и, конечно, в Москве, — рассказывает советник председателя Общероссийского объединения корейцев Моисей Ким. — У нас, например, состоятся научно-практические конференции в Институте стран Азии и Африки, Институте востоковедения, в Государственной исторической публичной библиотеке. Все они будут посвящены истории переселения корейцев в Россию и судьбе нашего маленького народа.

Как пояснил Моисей Ирбемович, российские корейцы уже много поколений назад стали россиянами и всецело разделяют судьбу нашего общего народа.

— Есть корейцы и среди бойцов, участвующих в спецоперации. Есть среди них и павшие герои.

Кстати, 7 мая мы чествовали наших ребят — как живых, так и отдавших жизнь за Россию.

Корейцы — часть России. Певцы Виктор Цой и Юлий Ким, чемпионы мира по боксу Костя Цзю и Дмитрий Бивол, певица Анита Цой, пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким — российским корейцам есть кем гордиться.