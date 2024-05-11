Какие награды отобрали уже у мертвого Брежнева

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев славился не только своей любовью к охоте и красивым автомобилям, но и настоящей одержимостью наградами. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый награждаемый человек в мире: накануне и в период руководства Советским Союзом он получил 15 орденов и 18 отечественных медалей, а также 29 медалей и 49 орденов зарубежных государств.

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Неподъемный груз

Современники генсека поговаривали, что из-за обилия наград Брежневу приходилось носить китель весом более шести килограммов, хотя на самом деле все его ордена и медали никто не взвешивал. Доподлинно известно другое: когда Брежнев скончался, для исполнения традиции выноса наград следом за гробом потребовалось 42 офицера. При жизни руководитель СССР по очевидным причинам никогда не надевал все ордена и медали вместе. Ограничивался он, по всей видимости, лишь самыми любимыми – «Золотыми Звездами», «Серпом и Молотом», а также знаками Ленинских премий. В 1961 году он получил звание Героя Социалистического труда и медаль «Серп и Молот» за экономические достижения, если точнее – за решение хозяйственных проблем, связанных с космодромом Байконур. Некоторые награды Брежнев получал несколько раз. Он является четырежды Героем СССР, причем помимо него такой чести удостоился только «маршал Победы» Георгий Жуков. Присвоив себе маршальское звание в 1976 году, Леонид Брежнев отправился на очередную встречу с однополчанами и радостно заявил: «Вот, дослужился!», чем немало озадачил армейских товарищей. Кроме того, вместе с наградой Героя Социалистического Труда он оказался обладателем сразу пяти «Золотых Звезд», и повторить своеобразный рекорд генсека не смог никто.

Некоторые награды учредили специально для Брежнева, зная о его необычном «увлечении». Таким был знак с названием «50 лет пребывания в КПСС», врученный генсеку в 1981 году. Сам Брежнев это событие прокомментировал так: «Что касается меня, то, получая этот почетный знак, я испытываю понятное волнение. И не просто волнение, а чувство глубокой благодарности к великой партии Ленина». После этого разнообразные награды продолжили сыпаться на советского лидера, и к 75-летнему юбилею он получил сразу тринадцать различных орденов восьми государств. Помимо государственных наград, «в копилку» генсека попали ведомственные. С 1977 года Леонид Брежнев являлся обладателем членского билета Союза журналистов СССР, хотя имел мало отношения к журналистике. Зарубежные страны тоже нередко представляли Брежнева к своим наградам. По самым скромным подсчетам, как минимум 50 государств вручили советскому руководителю ордена и медали. Среди них дружественные СССР Аргентина, Вьетнам, Гвинея, Болгария, Венгрия, Индонезия, ГДР, Куба и Северная Корея.

За что отняли «Победу»?

Безобидная слабость Брежнева у большинства вызывала улыбку, однако награждение генсека орденом «Победа» понравилось далеко не всем. Дело в том, что эту высшую военную награду получали представители командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне менялась обстановка в пользу Красной Армии. Именно такое пояснение дано в статуте, то есть описании ордена. Леонид Брежнев действительно был участником Великой Отечественной войны, но до 1944 года числился в должности начальника политотдела армии. Лишь в июне 1945-го он был повышен до начальника политуправления 4-го Украинского фронта, вскоре преобразованного в Закарпатский военный округ, и закончил службу в чине генерал-майора. Торжественная церемония награждения генсека состоялась в 1978 году, орден вручал главной идеолог КПСС Михаил Суслов. Чтобы хоть как-то обосновать решение, в текст указа помимо «большого вклада в победу в Великой Отечественной войне» включили еще и «последовательное осуществление внешней политики, надежно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях». Получалось, что Брежнева наградили за победу в войне, начала которой он смог избежать, находясь во главе Советского государства. Он стал единственным в истории человеком, получившим орден «Победа» в мирное время и лишившимся его после смерти – в годы «перестройки». 21 сентября 1989 года Михаил Горбачев подписал указ об отмене награждения Брежнева «как противоречившего статуту ордена». Спустя год примеру Горбачева последовали поляки – и отняли у Брежнева орден Воинской доблести «Virtuti Militari», врученный ему в 1974 году. Так Леонид Брежнев посмертно лишился двух наград, а новых уже не получил.