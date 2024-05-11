Кто на самом деле приказал казнить Колчака

Историки спорят: был ли причастен Ленин к расстрелу плененного Верховного правителя России. Рассекреченные и опубликованные документы свидетельствуют: Ильич считал «архиважной» тему заточения адмирала Колчака и хотел использовать ее в интересах нарождающейся советской власти по максимуму.

© Русская семерка

Заложник политических предпочтений

Согласно документам, опубликованным Центральным архивом ФСБ России, к началу 1920 года Александр Колчак в Иркутске стал разменной монетой в политических играх Антанты и Политцентра. Созданный в Сибири Политцентр, по мнению доктора исторических наук Юлии Кантор, являл собой политический «бульон», средоточие политических антиколчаковских и антибольшевистских сил, целью которого, помимо прекращения Гражданской войны, было создание Восточно-Сибирского «буферного» демократического государства.

Большевистский Сибревком и Политцентр договорились о передаче низложенного Верховного правителя Сибири вместе с его штабом в распоряжение Советов. Чехословацкий национальный комитет Сибири в связи с этим «снялся с темы»: бывшие пленные Первой мировой, подданные уже не существовавшей Австро-Венгерской империи, просто давно хотели домой.

Чехи и доставили Александра Колчака к месту последнего пристанища. Он, по сути, стал заложником этой сложной и уже не зависящей от него внутриполитической ситуации.

Ленин или «инициатива на местах»?

Антанта приказала командующему союзными войсками генералу Морису Жанену доставить Колчака куда тот пожелает. На станции Инокентьевской Александр Колчак был передан большевикам. Предательство союзников его не удивило. На тот момент Политцентр был эсеровско-меньшевистским. Адмирал сдал оружие и был арестован.

Доктор исторических наук Иван Плотников в своей биографической книге о Колчаке писал, что Ленин в телеграмме «иркутским товарищам» просил «архинадежно» ничего публично не говорить о местонахождении и причинах заключения Колчака. Ни одного документа, который бы указывал на ликвидацию экс-Верховного главкома Сибири из Центра не поступало. Более того, председатель Реввоенсовета 5-й армии Иван Смирнов в своих мемуарах писал, что шифровки Ленина недвусмысленно запрещали расстреливать Колчака, «подлежащего суду».

Плотников полагал, что в решении о расстреле адмирала Колчака без Ленина все же не обошлось, хотя документально это и не подтверждено. Иван Смирнов телеграфировал в конце января 1920 года Ленину и Троцкому:

«…если не удастся спасти Колчака от чехов… расстреляем в тюрьме…».

В итоге именно Иван Смирнов дал приказ о расстреле Колчака Иркутскому Совету

«… ввиду движения каппелевских войск на Иркутск…».

Вместе с Александром Колчаком в ночь на 25 января 1920 года был расстрелян и Виктор Пепеляев – экс-предсовмина несостоявшегося Российского правительства приговоренного адмирала. …

По воспоминаниям тогдашнего коменданта Иркутска Бориса Блатлиндера, присутствовавшего при казни, и Колчак, и Пепеляев встретили смерть достойно. Адмирал отказался, чтобы ему завязали глаза. Трупы обоих спустили в воды Ангары.