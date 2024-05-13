Как советские войска всего за месяц разбили фашистов в Крыму

12 мая 1944 года – одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной. В этот день 80 лет назад Красная армия освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков. Эта наступательная операция стала примером и ошибок, и героизма советских войск, сумевших в итоге эти ошибки исправить.

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Гитлер считал оборону Крыма важнейшим делом, успех которой мог иметь политическое и стратегическое значение не только для Германии, но и для Турции и Румынии. Назвав полуостров «вторым Сталинградом», он не собирался сдавать его ни при каких обстоятельствах. Для этого 17-я немецкая армия сосредоточила у «ворот Крыма» – Перекопа – семь дивизий при поддержке 1,8 тыс. орудий и минометов. Немцы и румыны восстановили там старые советские рубежи 1941-го и строили новые укрепления.

Осенью 1943 года советские войска отрезали 17-ю немецкую армию в Крыму от основных сил вермахта, находившихся на Украине. Но попытки ворваться с ходу на полуостров оказались неудачны. Операция по освобождению Крыма требовала более тщательной подготовки.

Вспомогательное стало главным

В феврале 1944-го Ставка ВГК приняла план трех ударов, которые должен был предпринять для освобождения Крыма 4-й Украинский фронт под командованием Федора Толбухина. Понимая, что на Перекопе противник разместил свои лучшие части, Толбухин решил сделать это направление отвлекающим. А свой главный удар войска фронта должны были нанести с Сивашского плацдарма, чтобы выйти в тыл вражеских войск на Перекопе. Еще один вспомогательный удар с плацдарма планировался в направлении Томашевки и Джанкоя.

8 апреля началась трехчасовая советская артподготовка. Огонь несколько раз переносился вглубь вражеских позиций, чтобы создать эффект ложного наступления. В эти моменты советская пехота выставляла в окопах чучела в касках и кричала «ура». Вражеские солдаты, думая, что русские пошли в атаку, выскакивали из укрытий для отражения нападения, но попадали под огонь советской артиллерии. Эта хитрость хорошо сработала на участке 63-го стрелкового корпуса генерала Петра Кошевого.

2-я гвардейская армия генерала Георгия Захарова смогла овладеть Армянском и выйти к ключевому месту вражеской обороны – Ишуньским позициям. Однако дальше ее наступление забуксовало. Неважно шли дела и на направлении главного удара, где 51-й армии генерала Якова Крейзера не удалось выйти к немцам в тыл.

Наступление могло закончиться неудачей, но положение спас Крейзер. Узнав, что 63-й корпус успешно наступает на Томашевку, он приказал усилить его танками и артиллерией. Так вспомогательное направление стало главным.

В том, что так вышло, нет ничего удивительного, так как не все планы на войне реализовываются. Немецкое командование смогло распознать главное направление советского наступления, разместив там свои лучшие части. А вот Томашевке оно не придало значения, поручив ее оборонять румынским частям, не отличавшимся стойкостью. Советское командование же смогло быстро оценить обстановку, понять, где находилась ахиллесова пята вражеской обороны – и именно там сконцентрировать усилия своих войск. Это и привело к прорыву.

Почему Севастополь не взяли сразу

Разбив румын у Томашевки, 10 апреля 63-й корпус вырвался на оперативный простор вместе с 19-м танковым корпусом и взял Джанкой, перерезав ж/д дорогу на Армянск. Судьба 17-й немецкой армии повисла на волоске, так как теперь советские танки могли ударить ей в тыл. Чтобы избежать окружения, немцы начали отступление на юг, также отводя свои части из Керчи, где их преследовала советская Приморская армия. Немцы и румыны бежали, практически не оказывая сопротивления.

Толбухин отправил в погоню за ними свои мобильные силы – 19-й танковый корпус и моторизированные разведотряды. Их целью было быстрое занятие крупных крымских городов. И действительно, вскоре танки 19-го корпуса ворвались в Симферополь, взяв его практически без боя. В этот же день отличился и крупный армейский разведотряд полковника Льва Пузанова, вместе с другими отрядами выбивший врага из Евпатории и Сак. Казалось, еще немного и советские мобильные силы войдут в Севастополь с ходу.

Но за чередой успехов последовали и ошибки. Действия разведотрядов были плохо скоординированы: их командиры, увлекшись преследованием, не информировали штабы о своем местонахождении и обстановке. Чем дальше они удалялись, тем хуже была радиосвязь и тем разобщеннее становились их действия. Действуя поодиночке, отряды не смогли прорваться к городу. Не смог помочь им и 19-й танковый корпус: его мотопехоту ошибочно отправили на взятие Алушты. Поэтому, когда танковые бригады без пехоты вышли к Севастополю, они уперлись в мощные немецкие укрепления.

В такой ситуации остатки 17-й армии вермахта заняли севастопольский укрепрайон. Прорвать его с ходу советские армии не смогли. Учитывая физическую усталость войск и недостаток боеприпасов, Толбухин прекратил атаку, приказав готовиться к штурму основательно.

Двойной удар по гитлеровской обороне

Заключительная часть операции по освобождению Крыма началась 5 мая с двухчасовой артподготовки. Затем части 2-й гвардейской армии пошли на штурм Северной стороны Севастополя. После ожесточенных боев, в ночь на 9 мая им удалось выйти на берег Северной бухты.

Но данный маневр был отвлекающим, так как 7 мая главный удар по Севастополю нанесла 51-я армия. Ее целью была Сапун-гора – ключевая точка вражеской обороны. Штурмовым группам пришлось прогрызать каждую вражескую позицию с помощью артогня и ударов штурмовиков.

К вечеру 8 мая 51-я армия вышла к окраине Севастополя, а на следующее утро начались бои за город. Советские войска смяли остатки вражеских дивизий, взяв штурмом Корабельную слободу. Там штурмовые группы Крейзера соединились с отрядами 2-й гвардейской армии, переправившимися через Северную бухту.

Командование 17-й армии вермахта умоляло Гитлера прислать суда для эвакуации 20 тыс. человек. Фюрер дал добро на это лишь утром 9 мая. К Севастополю устремились конвои, которым советские летчики устроили «горячий прием», рассчитавшись с немцами за Таллинский переход. Примером здесь стала судьба конвоя «Патрия», вывозившего из Севастополя три тысячи немцев. 10 мая 1944-го оба его судна были потоплены ВВС ЧФ с большими жертвами среди их пассажиров.

Последний очаг вражеского сопротивления у мыса Херсонес был ликвидирован утром 12 мая. Крым был полностью освобожден. 17-я немецкая армия была разгромлена, потеряв свыше 50 тыс. пленными и около 30 тыс. убитыми (не считая погибших в море). Безвозвратные советские потери оказались в два раза меньше – 17 754 человека.

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Крымская операция продлилась всего 35 дней (а ее начальная стадия, выход к Севастополю – и вовсе неделю). Немецкие пленные показывали, что приказ Гитлера «защищать Севастополь до последнего солдата» был бессмысленным, так как после поражения 17-й армии у Перекопа деморализация войск вермахта наступила очень быстро. Гитлеровским войскам было далеко до той стойкости, которую продемонстрировала Красная армия в Крыму в 1941-1942 годах, защищая Севастополь 250 дней.

10 мая 1944-го Москва салютовала 24 залпами из 324 орудий войскам 4-го Украинского фронта и Черноморскому флоту, освободившим Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. 118 частей и соединений армии и флота получили почетное наименование – Севастопольских.