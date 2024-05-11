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Названы сбывающиеся сейчас пророчества Распутина

Близкий друг императорской семьи Романовых Григорий Распутин при жизни огласил несколько предсказаний. «ФедералПресс» перечислило те пророчества, которые начали сбываться.

Названы сбывающиеся сейчас пророчества Распутина
© РИА Новости

По их данным, он предсказал блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также заявил, что, если Санкт-Петербург сменит имя, то на него опустится тьма, а империя прекратит свое существование.

Помимо того, среди его пророчеств есть гибель Хиросимы и Нагасаки, на которые США в 1945 году скинули ядерные бомбы.

Авторы статьи считают, что участившиеся катаклизмы на планете также предсказал Распутин. Отмечается, что количество землетрясений будет увеличиваться.

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Григорий Распутин
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