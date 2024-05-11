Названы сбывающиеся сейчас пророчества Распутина

Близкий друг императорской семьи Романовых Григорий Распутин при жизни огласил несколько предсказаний. «ФедералПресс» перечислило те пророчества, которые начали сбываться.

По их данным, он предсказал блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также заявил, что, если Санкт-Петербург сменит имя, то на него опустится тьма, а империя прекратит свое существование.

Помимо того, среди его пророчеств есть гибель Хиросимы и Нагасаки, на которые США в 1945 году скинули ядерные бомбы.

Авторы статьи считают, что участившиеся катаклизмы на планете также предсказал Распутин. Отмечается, что количество землетрясений будет увеличиваться.