Редкого гигантского паука, питающегося рыбой, обнаружили в Великобритании

В Великобритании нашли редкого паука размером с ладонь, который питается мелкой рыбой. Этот вид находился на грани исчезновения, поэтому вероятность встретить такого гиганта крайне мала. Однако защитники природы более десяти лет стараются увеличить численность его популяции, и это принесло плоды.

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Факт обнаружения подтвердил Фонд дикой природы Саффолка. Эксперты отметили, что этих болотных пауков стали замечать в дамбах в долине Нижнего Уэйвни. Еще один экземпляр недавно попался на глаза людям в Национальном заповеднике Шапвик-Хит. Взрослая особь достигает примерно 7,5 сантиметров в длину.

Паук находится под защитой Закона о дикой природе и сельской местности из-за высокого риска его исчезновения. До 2010 года в Великобритании было известно только о трех его популяциях, что делало этот вид очень уязвимым. Программа реинтродукции началась в заповеднике Касл-Марш, где было выведено и выращено около трех тысяч пауков. Позже их выпустили в дамбы Фонда дикой природы Саффолка, пишет The Daily Star.