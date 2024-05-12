Не делитесь своими планами даже с близкими людьми: приметы на 12 мая

Православная церковь 12 мая вспоминает девять святых мучеников Кизических. В народном календаре дата получила название Девять мучеников, или Девять целителей.

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Что нельзя делать в воскресенье?

Завидовать — к болезнями и неприятностям;

Делиться с окружающими своими планами на будущее, поскольку из-за непредвиденных препятствий они могут так и не воплотиться в жизнь;

Купаться в водоёмах — таким образом можно разгневать Водяного, который может утащить с собой на дно;

Просеивать муку или готовить из теста — к потере зрения;

Убираться и протирать пыль дома — к ссоре с близкими людьми.

Приметы погоды: