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Не делитесь своими планами даже с близкими людьми: приметы на 12 мая

Православная церковь 12 мая вспоминает девять святых мучеников Кизических. В народном календаре дата получила название Девять мучеников, или Девять целителей.

Не делитесь своими планами даже с близкими людьми: приметы на 12 мая
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Что нельзя делать в воскресенье?

  • Завидовать — к болезнями и неприятностям;
  • Делиться с окружающими своими планами на будущее, поскольку из-за непредвиденных препятствий они могут так и не воплотиться в жизнь;
  • Купаться в водоёмах — таким образом можно разгневать Водяного, который может утащить с собой на дно;
  • Просеивать муку или готовить из теста — к потере зрения;
  • Убираться и протирать пыль дома — к ссоре с близкими людьми.

Приметы погоды:

  • Тёплая и звёздная ночь — к хорошему урожаю;
  • Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов;
  • Журавль гнездо в низине вьёт — пришло время сеять хлеб на влажных местах;
  • Муравьи перебираются в сухое место — скоро пойдёт дождь;
  • Много майских жуков — к засушливому лету.
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