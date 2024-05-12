Не делитесь своими планами даже с близкими людьми: приметы на 12 мая

Православная церковь 12 мая вспоминает девять святых мучеников Кизических. В народном календаре дата получила название Девять мучеников, или Девять целителей.
Что нельзя делать в воскресенье?
- Завидовать — к болезнями и неприятностям;
- Делиться с окружающими своими планами на будущее, поскольку из-за непредвиденных препятствий они могут так и не воплотиться в жизнь;
- Купаться в водоёмах — таким образом можно разгневать Водяного, который может утащить с собой на дно;
- Просеивать муку или готовить из теста — к потере зрения;
- Убираться и протирать пыль дома — к ссоре с близкими людьми.
Приметы погоды:
- Тёплая и звёздная ночь — к хорошему урожаю;
- Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов;
- Журавль гнездо в низине вьёт — пришло время сеять хлеб на влажных местах;
- Муравьи перебираются в сухое место — скоро пойдёт дождь;
- Много майских жуков — к засушливому лету.