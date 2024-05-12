«Пианистка НКВД». За что так прозвали подпольщицу Любовь Шевцову

Имя Любови Шевцовой знакомом многим: она была активной участницей подпольной организации «Молодая гвардия». Однако некоторые факты из жизни Шевцовой в советское время не оглашались. В частности официально не сообщалось о том, что девушка получила профессиональную подготовку в школе НКВД.

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Актриса, медсестра, курсантка

Любовь Григорьевна Шевцова родилась в 1924 году в поселке Изварино Краснодонского района в семье рабочего-шахтера. В 1927 году семья Шевцовых переехала в Краснодон, где впоследствии Люба и пошла в школу. Как указано в издании «Молодая гвардия: документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни временной фашистской оккупации» (Донбасс, 1973 год), Шевцова, окончив в 1940 году 7 классов, не смогла продолжать учебу из-за болезни. В следующем году девушка собиралась поступить в Ростовский театральный техникум, но грянула Великая Отечественная война, и ей пришлось отказаться от своей мечты стать актрисой. В самом начале войны недавняя выпускница начала работать в госпитале в Краснодоне.

В 1942 году Шевцова, вступившая в ВЛКСМ, по рекомендации райкома комсомола была зачислена в Ворошиловскую специальную диверсионную школу особого назначения НКВД Украины. Как утверждает Евгений Добренко, автор книги «Поздний сталинизм», в советское время официально об этом нигде не сообщалось. Однако архивные документы подтверждают, что Любовь действительно обучалась именно там. Так, сохранилась характеристика «на слушателя 1-го курса школы 4-го управления НКВД СССР Шевцову Любовь Григорьевну». Примечательно, что характеристика была неважная: упомянутый курс девушка усвоила лишь на «удовлетворительно». Учеба давалась Шевцовой нелегко, так как сказывался недостаток образования. В какой-то момент ее даже хотели отчислить.

«Пианистка» Григорьева

Однако со временем Любовь Шевцова выправилась. По крайней мере, если верить тем же архивным документам, приведенным в издании «Разведка Судоплатова. Зафронтовая диверсионная работа НКВД-НКГБ в 1941-1945 гг.», Шевцова окончила курсы с оценкой «хорошо». Справка на «радиста разведывательно-диверсионной резидентуры «Буря» по Ворошиловской области Шевцову Любовь Григорьевну», подписанная Начальником отделения 4-го Управления лейтенантом госбезопасности Горюновым, гласила:

«Может быть зачислена в группу «Кузьмина» для оставления в г. Ворошиловграде».

Таким образом Шевцова из медсестры переквалифицировалась в радистку. А нацистские контрразведчики называли таких подпольных радистов именно «пианистами».

В июле 1942 года подготовка «Бури» для работы в тылу врага была завершена. В задании группы, которое было утверждено заместителем начальника УНКВД майором Решетовым, упоминалось и имя Любови Шевцовой. Текст задания, приведенный в книге Игоря Дамаскина «Разведчицы и шпионки», гласил: «Для поддержания связи с Центром вам придается коротковолновая радиостанция и радист «Григорьева» — т. Шевцова Л. Г.». Среди целей, поставленных перед «Бурей», было не только информирование о политико-экономических мероприятиях, проводимых оккупационными властями, и установление мест дислокации гестапо, полиции, баз, складов и других объектов, но и "выявление и уничтожение предателей и изменников Родины".

Подвиги и смерть Шевцовой

Как писала Раиса Аптекарь в книге «Молодогвардейцы: биографические очерки о членах краснодонского партийно-комсомольского подполья», поначалу «пианистка НКВД» Шевцова и в самом деле работала в Ворошиловграде, однако после провала явочной квартиры одного из членов подполья перебралась в Краснодон, где и установила связь с молодогвардейцами. Вместе с молодыми подпольщиками Любовь занималась распространением листовок, срывала мероприятия оккупационных властей, вела диверсионную работу. В частности, Шевцова принимала участие в поджоге биржи, где хранились списки отобранных для угона в Германию советских граждан.

Кроме молодогвардейцев, Любовь Шевцова поддерживала связь и со спецгруппой чекистов, продолжавших действовать в Ворошиловграде. Там же «пианистка» и была арестована в начале января 1943 года. Ким Костенко, автор книги «Это было в Краснодоне», утверждал, что Шевцову пытали дольше и более жестоко, чем остальных молодогвардейцев. В конце того же месяца Любовь Шевцову, а также Дмитрия Огурцова, Семена Остапенко и Виктора Субботина переправили в жандармерию в город Ровеньки. Спустя несколько дней все они были расстреляны на городской окраине, в Гремучем лесу. 20 марта 1943 года Любовь Шевцова была похоронена в братской могиле жертв фашизма в центре города.