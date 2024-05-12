Разведчица ГРУ «Соня»: почему советской шпионке не разрешили ликвидировать Гитлера

У этой женщины было много имён: Урсула Кучински, Урсула Бертон, Урсула Гамбургер, Рут Вернер. Советское Главное разведывательное управление знало её по кодовой кличке «Соня». В 1939 году шпионка прислала в Москву план убийства Адольфа Гитлера, который в случае одобрения Центром мог бы изменить ход мировой истории.

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«Любовное гнёздышко» Гитлера

Убеждённая немецкая коммунистка Урсула Кучински пришла в советскую разведку с подачи агента Рихарда Зорге. В 1933-1934 годах она прошла разведподготовку в Москве, затем выполняла задания ГРУ в Китае и Польше. С конца 1938 года Урсула Кучински поселилась в Швейцарии, выдавая себя за буржуазную даму, проживающую с двумя детьми и их няней. Такой персонаж вряд ли мог заинтересовать контрразведку какой-либо страны.

Агент «Соня» периодически поддерживала связь с двумя переброшенными в Германию завербованными англичанами-коммунистами – Джимом (настоящее имя Александр Алан Фут) и Леном (Леоном Чарльзом Бертоном). Оба они прежде воевали в Испании на стороне республиканцев, в английском батальоне Интернациональных бригад. За Бертона Урсула Кучински впоследствии вышла замуж.

Летом 1939 года агенты рассказали Урсуле о примечательном случае, произошедшем с ними в Мюнхене. На площади Одеонсплатц, расположенной в центре города, проходил парад эсэсовцев в память о погибших лётчиках немецкого легиона «Кондор», воевавшего на стороне Франко в Испании. Когда парад подходил к концу, Джим и Лен зашли в один из ресторанов. Едва они устроились за столиком, как в двери вошёл Адольф Гитлер в сопровождении пары эсэсовцев.

В своих мемуарах «Соня рапортует» Рут Вернер не упоминает названия заведения, однако вполне возможно, что это был пивной ресторан «Хофбройхаус», расположенный неподалёку от Одеонсплатц (правда, не на улице Леопольдштрассе, названной в книге, а чуть в стороне, на площади Платцль). Именно здесь в 1920 году на первом собрании Немецкой рабочей партии Гитлер зачитал политическую программу нацистов «25 пунктов». По другой версии, это мог быть ресторан Osteria Bavaria, отстоящий несколько дальше от Одеонсплатц. Согласно воспоминаниям пресс-секретаря Гитлера Отто Дитриха, после прихода к власти фюрер продолжал посещать кафе и рестораны Мюнхена как частное лицо, чего не делал в других городах.

Владелец ресторана почтительно приветствовал главу государства. Посетителей попросили потушить сигареты, так как их дым раздражал Гитлера. Неожиданно для себя Джим и Лен стали свидетелями встречи Гитлера с двумя заранее пришедшими в ресторан девушками. Одной из них была Ева Браун, а второй – другая возможная любовница вождя нацистов, англичанка Юнити Митфорд.

Советским агентам удалось выяснить, что фюрер время от времени заглядывает в этот ресторан, и в их головах сразу созрел план покушения.

Убить фюрера

Обсудив с британцами произошедшее, Урсула Кучински по радио доложила Центру о возможности «приблизиться к Гитлеру и уничтожить его».

«Еще до того, как мы могли получить ответ, ход политических событий перечеркнул эту возможность», – пишет далее Рут Вернер.

Возможность убить немецкого лидера действительно казалась заманчивой. Британский биограф Урсулы Кучински Бенедикт Макинтайр утверждает, что она ближе подошла к убийству Гитлера, чем многие организаторы неудачных покушений.

«Его и мои взгляды относительно бесполезности индивидуального террора согласовались с теорией нашей партии, – отмечала мемуаристка. – Однако некоторые типы казались нам столь отвратительными, что в отношении их мы были готовы отступить от теории».

Но почему советскому Центру в 1939 году казалась невыгодной смерть фюрера?

По-видимому, под «ходом политических событий» Рут Вернер подразумевает пакт о ненападении, подписанный Молотовым и Риббентропом 23 августа. По мнению колумниста газеты Times Марка Бриджа, если бы Урсуле Кучински удалось взорвать Гитлера в ресторане, это могло бы предотвратить Вторую мировую войну. Однако Советский Союз мог смотреть на этот вопрос иначе.

В 1939 году политические позиции нацистской партии в Германии были сильны как никогда. В случае гибели Гитлера Третий Рейх получил бы нового лидера (Гесса, Геринга, Гиммлера или Геббельса). Германия продолжала бы следовать гитлеровской идеологии. Но если бы нацистским следователям стало известно о причастности к событию советских агентов, пакт о ненападении был бы разорван. А это не входило в планы Сталина.

Что касается Урсулы Кучински, то она продолжала выполнять задания советской разведки до самого конца Великой Отечественной войны.