Как The GTOs вошли в историю лос-анджелесского андерграунда

С 60-х поклонницы были и остаются неотъемлемой частью мира рок-музыки, но далеко не каждая из них может похвастаться собственной музыкальной карьерой. Семеро групи, о которых сейчас пойдет речь, отметились в истории рок-н-ролла не только как девушки с впечатляющим списком именитых любовников, но и как культовый для лос-анджелесской андерграунд-сцены коллектив — The GTOs.

Кто они, как попали на сцену и при чем тут Фрэнк Заппа — читайте в новом материале спецпроекта, посвященного истории фан-культуры.

Из первого ряда на сцену

К концу 60-х среди поклонниц музыкантов появились свои знаменитости — яркие девушки, с которыми уже стремились познакомиться сами артисты. Дело было не только в их привлекательности и сексуальной открытости: их индивидуальность, стиль и, можно сказать, душевность представляли для многих групп куда большую ценность. Некоторым артистам просто нужны были девушки-друзья, которые могли бы проводить с ними время, обсуждать творчество и покупать одежду.

Однако в 1968 году музыкант Фрэнк Заппа, который, по одной из версий, и придумал термин «групи», вместе со своей супругой Гейл решил вывести взаимодействие с поклонницами на новый уровень. Пара уговорила знакомых девушек стать частью уникального проекта-перформанса — рок-группы, состоящей из групи.

В коллектив вошли семь довольно известных в кругах музыкантов дам: Мисс Памела (Памела Де Барр), Мисс Спарки (Линда Паркер), Мисс Кристин (Кристин Фрка), Мисс Мерси (Джудит Питерс), Мисс Люси (Люси Паркер), Мисс Сандра (Сандра Леано) и Мисс Синдерелла (Синтия Уэллс).

Изначально группа называлась The Laurel Canyon Ballet Company, но Заппа предложил сменить эту конструкцию на The GTOs. По разным версиям, это расшифровывалось как Girls Together Outrageous («Девушки вместе возмутительно»), Girls Together Occasionally («Девушки вместе иногда»), Girls Together Only («Только девушки вместе») и Girls Together Often («Девушки часто вместе»).

Отбросим описания и выделим главное в этом обилии названий — подчеркнутое единство девушек. Для групи это было не слишком характерно: дружба многих фанаток длилась до того момента, пока не начиналась борьба за внимание одного музыканта. Здесь же девушек соединило творчество: они сами писали песни, отражая личное отношение к происходящему вокруг.

Заппа продюсировал и направлял групи: под его руководством вышел первый и единственный альбом The GTOs «Permanent Damage» (1969). К нему также приложили свои руки такие артисты, как Джефф Бек, Лоуэлл Джордж, Дэйви Джонс, Род Стюарт, а также некоторые музыканты из The Mothers of Invention.

Также в пластинку вошли записи голосов групи-скульптора Синтии Пластер Кастер, известной своим милым хобби — изготовлением гипсовых слепков гениталий музыкантов, и радиоведущего Родни Бингенхаймера.

С получившимся альбомом, который звучал местами довольно безумно, The GTOs выступали нечасто. Однако если уж девушки выходили на сцену, то производили яркое впечатление на зрителей. Семеро мисс устраивали настоящие театрально-танцевальные представления, сопровождая все это действо намеренно атональным пением.

Отпечаток эпохи

Герлз-бэнд просуществовал два с половиной года, с 1968-го по 1970-й, после чего девушки воссоединялись один раз в 1974-м. Дальше этого, несмотря на усилия Заппы, других именитых музыкантов и самих участниц The GTOs, их карьера в качестве артисток не пошла.

Тем не менее девушки оставили после себя не только пластинку, задокументировавшую те безумные времена, но и очевидный след в гардеробе и имидже рок-музыкантов. Яркий тому пример — Элис Купер, имевший близкие отношения с Мисс Кристин в конце 60-х. Просто посмотрите фото The GTOs и снимки его группы образца 70-х. Уверены, вас ждет интересное открытие.

После распада коллектива многие его участницы вышли замуж за музыкантов, что на самом деле было редкостью для групи: Мисс Памела стала женой певца Майкла Де Барра, Мисс Синдерелла — Джона Кейла из The Velvet Underground, Мисс Люси — Гордона Макларена, басиста The Groupies, и Мисс Мерси — гитариста Шугги Отиса.

К сожалению, болезни и запрещенные вещества не пощадили герлз-бэнд. До сегодня дожили только две его участницы — Мисс Спарки, о деятельности которой нет информации, и Мисс Памела, ставшая одной из самых известных групи в мире благодаря своим мемуарам «Я с группой: признания поклонницы» (1987).

Бывшие фанатки по-разному отзывались о своем опыте: кто-то вспоминал о былом с теплом, кто-то открыто заявлял, что музыканты использовали их, а кто-то со временем менял свое мнение о произошедшем, сначала говоря одно, а потом другое. Де Барр же оставалась верна своей позиции: между ней и музыкантами был «равный обмен любовью, энергией и весельем».

Очень немногие женские голоса звучали на музыкальной сцене 60-х — начала 70-х годов, и я горжусь тем, что была одной из них. Я считаю себя феминисткой, и так было всегда: женщина делает именно то, что хочет… И ей это сходит с рук! Памела Де Барр писательница, экс-участница The GTOs

