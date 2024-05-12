Покушения на Сталина: сколько раз «вождь народов» избежал смерти

За время, когда «вождь народов» возглавлял СССР, на него было совершено по меньшей мере пять покушений. Иосиф Сталин мог стать жертвой как иностранных шпионов, так и своих советских противников. После опасного инцидента в центре Москвы Сталин перестал гулять по улице пешком – этого решительно потребовали от него соратники.

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Планы иностранной разведки

16 ноября 1931 года Сталин шел по улице Ильинке, когда навстречу к нему от дома 5/2 двинулся подозрительный человек. Он попытался достать револьвер и направить его на Сталина, однако охрана вождя сработала на опережение. Неудавшийся убийца был схвачен. Им оказался работник Русского общевоинского союза по фамилии Огарёв. Вдобавок он являлся еще и белым офицером, а также секретным агентом британской разведки. Данное ему задание Огарёв провалил, однако заставил поволноваться партийных деятелей СССР. Вскоре после опасной прогулки Сталину пришла записка от председателя ОГПУ Акулова с резолюцией: «Членам Политбюро. Пешее хождение т. Сталину по Москве надо прекратить». Подписали эту рекомендацию Молотов, Каганович, Калинин и Куйбышев.

В 1938 году японская разведка разработала план под кодовым названием «Медведь». Целью была ликвидация Сталина. Эту операцию готовил беглый начальник Дальневосточного управления НКВД Генрих Люшков. Предполагалось, что несколько белогвардейцев из «Союза русских патриотов» уничтожат советского вождя во время отдыха на Черноморском курорте Мацеста. От них требовалось дождаться, когда Сталин окажется в одиночестве (например, будет принимать лечебные ванны) и убить его. План был нарушен с самого начала: при переходе турецко-советской границы несколько диверсантов были застрелены, а другим пришлось вернуться обратно. Уничтожить угрозу для Сталина получилось благодаря тому, что о замыслах японцев стало заранее известно из донесения советского разведчика, работавшего на территории государства Маньчжоу-Го. Он также сообщил и о новой идее японцев: они намеревались заложить мину замедленного действия под Мавзолей. По их подсчетам, взорваться она должна была 1 мая 1939 года и таким образом покончить сразу со всем партийным руководством СССР. После полученной информации охрана Красной площади была усилена, и план иностранной разведки вновь провалился.

Покушения Данилова и Дмитриева

В документах французского особого архива было найдено донесение французской разведки, в котором сообщалось, что 11 марта 1938 года на Сталина во время прогулки в Кремле было совершено еще одно покушение. Военнослужащий Тульского гарнизона лейтенант Данилов переоделся в форму офицера ГПУ и прошел в Кремль по поддельным документам через пропускной пункт. Попытка убийства вождя оказалась неудачной, и Данилова арестовали. На допросах он признался, что хотел отомстить за расстрел маршала Тухачевского, произошедший годом ранее.

В 1942 году на Лобном месте Красной площади спрятался дезертир Савелий Дмитриев. Выждав момент, он открыл стрельбу по правительственной машине, когда та выехала из Спасских ворот. Вероятнее всего, целью стрелка тоже был Сталин, однако в автомобиле находился не он, а нарком внешней торговли Анастас Микоян. После того как Дмитриев сделал несколько выстрелов, его задержала охрана. Никто не пострадал. Позже выяснилось, что дезертир действовал в одиночку и не имел конкретного плана. Говорили даже, что он был психически нездоров и мечтал за что-то отомстить лично Сталину. Как бы то ни было, в 1950 году по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Савелий Дмитриев был расстрелян.

«Большой прыжок» нацистов

В 1943 году, когда в Великой Отечественной войне произошел коренной перелом, Германия разработала операцию устранения сразу трех лидеров стран-противников. На Тегеранской конференции планировалось уничтожить Сталина, Черчилля и Рузвельта. План получил название «Большой прыжок». Его реализацию поручили опытному диверсанту Отто Скорцени, которого смог разоблачить советский разведчик Николай Кузнецов. В разговоре с Кузнецовым один немецкий офицер предложил рассчитаться с ним иранскими коврами, которые он собирался привезти из командировки в Тегеран. Эту информацию разведчик передал руководству. Так стало очевидно, что готовится диверсия, которую благодаря Кузнецову удалось предотвратить.

Однако на этом нацисты не остановились. В 1944 году, когда Красная Армия уже наступала по всем фронтам и вышла к государственной границе СССР, они подготовили еще одно покушение на Сталина. Реализацию нового плана доверили бывшему командиру взвода Красной Армии Петру Шило. Он добровольно сдался в плен, стал сотрудничать с гестапо и прошел обучение в «спецшколе» для подготовки к диверсионной работе. По выдуманной немцами истории Шило получил новую фамилию – Таврин, и чин – майор СМЕРШа. Для пущей убедительности ему отдали награды плененного генерала Шепетова – Орден Ленина и Золотую Звезду Героя. В типографии отпечатали фальшивые номера газет «Известия» и «Правда» с заметками о подвигах «Таврина», указами о его награждении и портретами. Петра Шило снабдили взрывным устройством, вмонтированным в портфель. С ним он должен был прийти на торжественное заседание в Кремле по случаю годовщины Октябрьской революции. Чтобы перебросить диверсанта через линию фронта, сделали специальный самолет. Для взлета и посадки ему не нужна была отдельная полоса. Казалось, предусмотрели все, но и этот план потерпел крах. Еще в воздухе вражеский самолет обстреляли советские зенитчики, из-за чего он сел раньше задуманного. С трапа выпустили мотоцикл с Петром Шило, которого задержали на трассе Ржев-Москва. Проверяющих удивило, что всю ночь шел дождь, а мотоцикл и водитель почти не промокли. Диверсанту предложили передохнуть в доме неподалеку, где «Таврин» совершил большую ошибку. Сняв плащ, он показал свои награды, которые, как оказалось, были прикреплены к гимнастерке в неправильном порядке. Петра Шило арестовали и вплоть до марта 1945 года использовали для общения с гитлеровской разведкой. В 1952 году диверсант был осужден и расстрелян.