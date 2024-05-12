Красная горка, или Антипасха: история праздника и его традиции

У православных верующих 12 мая наступила Антипасха, или Фомина неделя. В древней Руси этот праздник еще называли Красной горкой. В празднике переплелись церковные каноны и народные обычаи. О традициях и верованиях, как народных, так и православных — в материале «Вечерней Москвы».

В древней Руси от земли и урожая зависело все, поэтому земледельцы считали, что раз воскрес Господь Иисус Христос, то и земля обновилась. Работу в полях было принято начинать с особых ритуалов. Например, кидали в пашню скорлупу освященных на Пасху яиц. Или устраивали импровизированный крестный ход по близлежащим полям — с иконами, молитвами, сохой и плугом. Кстати, в этом можно проследить древний обычай поклонения языческому богу Яриле — в древности также обходили поле, совершая определенные действия. Так и наложились друг на друга народные традиции и православие.

Необычно называется этот день и в церковном календаре — Антипасха. Отсюда давнее заблуждение многих невоцерковленных людей, будто это чуть ли не отрицание самого факта победы Христа над смертью. Греческая приставка «анти» действительно может означать нечто противоположное, однако в данном случае она говорит о том, что этот праздник стоит в паре с Пасхой, то есть «соположный ей».

Еще одно название праздника — Красная горка. В деревнях была такая детская забава — ставили небольшой деревянный помост, сверху клали яйцо — и оно скатывалось. Это символизировало камень, который отвалил архангел Гавриил от гроба Спасителя при его воскресении. Кстати, сами яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет — в честь древнего предания.

Одна из ближайших учениц Христа, мироносица Мария Магдалина, проповедуя в Риме, попала на аудиенцию к Тиберию. При встрече равноапостольная святая протянула ему белое куриное яйцо и поведала о воскресении Иисуса. Император воскликнул: «Такого не может быть, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало бы красным». И в тот же миг яйцо сделалось алым.

Также восьмой день после Пасхи назывался Фомина неделя — это слово, кстати, значило по-старославянски воскресенье, то есть день, посвященный Богу, а не делам. В этот праздник в древности было немало веселых обрядов — от закликания весны до «вешних смотрин», в которых участвовали только девушки. А те, кто уже нашел свою пару на Красную горку, венчались. В настоящее время эта традиция считается сугубо народной, однако возникла она из-за особенностей церковного устава.

Православным христианам рекомендуется не посещать кладбища до Радоницы, которая празднуется 14 мая, рассказал пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов. По словам священника, Пасха — это воскресение Христа, праздник жизни. А поминать усопших можно в особый день.