Как приманить деньги в день Якова Теплого: приметы на 13 мая

Православные 13 мая вспоминают Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. В народе отмечается день Якова Тёплого.

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Что не следует делать в грядущий понедельник?

Заплетать косы — к одиночеству и тоске;

Предаваться старым воспоминаниям, вспоминать обиды, ссориться — всё это может привести к новым конфликтам;

Отправляться в дальнюю дорогу — в пути путешественника могут одолеть болезни;

Заниматься ремонтом и починкой вещей — всё, за что возьмётесь, будет испорчено.

Какие ещё есть приметы?

В старину люди считали, что на Якова можно серьёзно разбогатеть. Для этого необходимо на рассвете выйти на порог, достать кошелёк, набитый деньгами, поднять его вверх и сказать:

«Яков Тёплый природу согрел, Красное лето за собой привёл. Как всё вокруг расцветает, силой набирается, Так и деньги в своём доме растут, Умножаются и никогда не переводятся. Да будет так!»

После этого деньги раскладывали на подоконнике, где они лежали до вечера. Затем их убирали в кошелёк.

Приметы погоды: