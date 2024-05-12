Как приманить деньги в день Якова Теплого: приметы на 13 мая
Православные 13 мая вспоминают Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. В народе отмечается день Якова Тёплого.
Что не следует делать в грядущий понедельник?
- Заплетать косы — к одиночеству и тоске;
- Предаваться старым воспоминаниям, вспоминать обиды, ссориться — всё это может привести к новым конфликтам;
- Отправляться в дальнюю дорогу — в пути путешественника могут одолеть болезни;
- Заниматься ремонтом и починкой вещей — всё, за что возьмётесь, будет испорчено.
Какие ещё есть приметы?
В старину люди считали, что на Якова можно серьёзно разбогатеть. Для этого необходимо на рассвете выйти на порог, достать кошелёк, набитый деньгами, поднять его вверх и сказать:
«Яков Тёплый природу согрел,Красное лето за собой привёл.Как всё вокруг расцветает, силой набирается,Так и деньги в своём доме растут,Умножаются и никогда не переводятся. Да будет так!»
После этого деньги раскладывали на подоконнике, где они лежали до вечера. Затем их убирали в кошелёк.
Приметы погоды:
- Если ветер тёплый, а ночь звёздная и тихая, то лето будет сухое и ветреное. Оно принесёт хороший урожай;
- Восход солнца в безоблачном небе — к ветреному лету. Свет солнца сквозь облака говорит о дождливом лете;
- Дождь обещает большое количество свадеб осенью.