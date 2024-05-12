Самый богатый пенсионер СССР: сколько получал Клим Ворошилов

Климент Ворошилов, который вышел на заслуженный отдых в 1960 году, действительно получал огромную пенсию. При этом на него продолжал работать целый штат сотрудников.

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Как же маршал, выступивший против Хрущева в 1957 году, смог заполучить подобные привилегии?

Ворошилов против Хрущева

Последним постом, который занимал маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, был пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Ворошилов был избран на него в 1953 году. Как известно, в том же году Первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Хрущев. Однако, если верить Жоресу Медведеву, автору издания «Окружение Сталина», дружеские рабочие отношения между Ворошиловым и Хрущевым не сложились. По крайней мере, когда в июне 1957 года Вячеслав Молотов, Георгий Маленков и Лазарь Каганович выступили против Никиты Сергеевича, Ворошилов их поддержал. Впрочем, упомянутые лица являлись соратниками Сталина, влияние которых заметно уменьшилось после доклада Хрущева «О культе личности и его последствиях».

Между тем, Климент Ефремович, который, кстати, подписывал расстрельные списки в годы репрессий, в отличие от Молотова, Маленкова и Кагановича, все же продолжал оставаться неким советским символом. Кроме того, как указано в издании «История России XVIII-XX вв.» (научные редакторы: А.В. Шубин и П.П. Черкасов), Ворошилов «покаялся» на пленуме ЦК в своем участии в попытке сместить Никиту Хрущева. Именно поэтому в то время как Молотов, Маленков и Каганович за содеянное были освобождены от высших постов, маршал избежал наказания. Однако после событий 1957 года Ворошилов все же утратил реальное влияние, вследствие чего в 1960 году он был, пусть и без лишнего шума и даже с почетом, но отправлен на пенсию.

Привилегированный пенсионер

Согласно Специальному постановлению Политбюро от 30 июня 1960 года, Клименту Ворошилову была назначена пожизненная пенсия в размере 9 тысяч рублей. Как утверждает Борис Пономарев, автор издания «История СССР с древнейших времен до наших дней», наиболее высокая среднемесячная денежная заработная плата в 1960 году была в тяжелой индустрии — 916 рублей. В начале 1960-х годов в стране была проведена денежная реформа, во время которой денежные знаки обменивались в соотношении 10:1. Если сделать перерасчет пенсии Ворошилова на «новые» деньги, то ее размер оставался внушительным – 900 рублей в месяц. Для сравнения: в 1963 году минимальную заработную плату только собирались увеличить с 27-35 рублей до 40-45 рублей в месяц.

Кроме приличного денежного содержания, если верить историку и политологу Дмитрию Волкогонову, автору книги «Этюды о времени: из забытого, незамеченного, ненапечатанного», за Климентом Ефимовичем сохранилась государственная дача, автомобиль, медицинское обслуживание. Осталась при маршале и охрана в количестве 6 человек, а также прислуга. Среди обслуживающего персонала были и повар, и подавальщица, и шоферы, и истопники, и дворники, и рабочие. По словам Волкогонова, Ворошилов не расстался и с другими атрибутами принадлежности к высшей коммунистической партийной номенклатуре. Вообще до 1969 года, то есть до момента смерти бывшего Председателя Президиума ничего из перечисленного никто не посмел тронуть.

Соратник Сталина

Несмотря на то, что Климент Ворошилов был прощен и жил как самый богатый пенсионер СССР, статьи о нем перестали появляться в печати. Он избирался в Верховный Совет, но на заседаниях присутствовал редко. Чаще его видели в ресторане «Прага», излюбленном месте привилегированных пенсионеров, а также в Ленинской библиотеке, где Ворошилов работал над мемуарами. Фигурировал в этих мемуарах и Сталин. Как утверждает Рой Медведев, автор издания «Они окружали Сталина», однажды Микоян, прочитав первую книгу маршала, спросил его: «Как ты можешь, Клим, после всего, что произошло, так писать о Сталине?». Климент Ефимович разозлился: «Я писал и буду писать так, как считаю нужным!». Однако вторую книгу он закончить не успел.

2 декабря 1969 года Климент Ворошилов скончался. Маршал был похоронен с большими почестями. Тогда, впервые за 20 лет после похорон Жданова, могила была вырыта за Мавзолеем Ленина (ночное перезахоронение Сталина в 1961 году не в счет). Многим было понятно, что в лице Ворошилова, ближайшего соратника и подручного Сталина, чествовали самого генералиссимуса, вынося приговор Хрущеву. Дело в том, что в декабре 1969 года исполнялось и 90 лет со дня рождения Сталина, и, по утверждению Роя Медведева, Брежнев и Суслов всерьез готовили реабилитацию вождя, которая не состоялась лишь вследствие активных выступлений против этого польской, венгерской и итальянской коммунистических и рабочих партий.