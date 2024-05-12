«Дикий религиозный случай» в СССР: что случилось с «окаменевшей Зоей»

24 января 1956 года в куйбышевской городской газете «Волжская коммуна» вышел фельетон под названием «Дикий случай». Он опровергал слухи, бродившие по городу: якобы девушка, вздумавшая танцевать на праздник с иконой Николая Угодника в руках, окаменела.

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Сегодня так называемое «Зоино стояние» относят к разряду церковных преданий.

Грешница и монах

В доме №84 по улице Чкалова в 1955 году будто бы жила некая Зоя Карнаухова. В новогоднюю ночь она решила устроить вечеринку: пригласила друзей и ждала жениха по имени Николай. Но тот все не шел. Тогда девушка схватила образ Николая Чудотворца, принадлежавший, видимо, ее матери, и бросилась с ним танцевать. Подруги уговаривали ее повесить икону на место, но в девушку словно черт вселился — она отвечала игриво: «Если есть Бог, Он меня накажет!»

В разгар танцев сверкнула молния, и грешница застыла на месте: тело ее стало твердым, превратилось в камень.

Ее пытались сдвинуть с места, взять образ из рук – не выходило. Девушка была безмолвна, не подавала признаков жизни, только был еле слышен стук сердца.

Ни милиция, ни врачи сделать ничего не смогли. Девушка не ела и не пила, но оставалась жива. По ночам выкрикивала какие-то слова, просила молиться за людские грехи. Икону Зоя по-прежнему держала в руках.

В доме отслужили молебен. На праздник Благовещения явился какой-то старец - уговорил милиционеров, охранявших дом от любопытных зевак, пропустить его к Зое. Это был местный иеромонах Серафим Тяпочкин. Он смог вытащить икону у нее из рук, а затем сказал, что она будет стоять до Пасхи. Так и случилось: Зоя простояла неподвижно 128 дней. На Пасху девушка вернулась в прежнее состояние - ее тело стало мягким. Через три дня она умерла.

Впрочем, есть версия, что никакой окаменевшей девушки не было. В доме жила женщина по имени Клавдия Болонкина с сыном. На Новый год он созвал друзей. Среди приглашенных была и Зоя Карнаухова, которая накануне познакомилась с молодым практикантом Николаем. Он тоже должен был появиться на вечеринке, но задерживался.

Действительно кто-то из девушек (а может, и та самая Зоя) устроил танцы с иконой, а проходившая мимо монашка увидела в окно и бросила: «За такой грех обернешься ты соляным столбом!» Хозяйка же дома впоследствии стала распускать слухи о том, что так все и произошло.

А была ли Зоя?

Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Нероновка Самарской области отец Роман Державин утверждает, что факт «Зоиного стояния» имел место на самом деле.

«Мне эту историю рассказывал мой отец. Чудо случилось более 50 лет назад в январе 1956 года. Работница трубного завода Зоя Карнаухова отмечала с друзьями новогодние праздники. Ее верующая мать запрещала дочери веселиться во время рождественского поста», - вспоминает Державин. Далее рассказ настоятеля полностью повторяет вышеизложенную версию.

Верующие куйбышевцы бурно отреагировали на слухи о чуде. Михаил Ефремов, в 1952—1959 годах занимавший пост первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС, дал следующий комментарий местной прессе: «Да, произошло такое чудо, позорное для нас, коммунистов. Какая-то старушка шла и сказала: вот в этом доме танцевала молодежь, и одна охальница начала танцевать с иконой и окаменела, одеревенела. И пошло, начал собираться народ. Тут же выставили милицейский пост. Хотели послать туда попов для ликвидации этого позорного явления. Но бюро обкома посоветовалось и решило снять все посты, охранять там нечего. Вышла глупость: никаких танцев там не было, живет там старуха».

Впоследствии в архивах не обнаружилось имен Зои Карнауховой и монаха Серафима, а дом №84, как выяснилось, действительно принадлежал Клавдии Болонкиной. Правда, в городе якобы жила воцерковленная женщина, отождествлявшая себя с окаменевшей девушкой, вот ее-то и прозвали «каменной Зоей».

Память о «Зоином стоянии»

Уже в постперестроечные годы о легенде вспомнили. В 2000 году вышел 20-минутный документальный фильм «Стояние Зои», а в 2009 году - художественный фильм, режиссера Александра Прошкина «Чудо». В 2015 году вышел телефильм «Зоя» по пьесе Александра Игнашева. В том же году в издательстве Сретенского монастыря (Москва) была опубликована повесть протоиерея Николая Агафонова «Стояние».

Благодаря пропаганде к дому №84 на улице Чкалова в Самаре стали стекаться православные паломники. В 2012 году неподалеку от него на газоне был установлен памятник Николаю Чудотворцу, который был освящен 22 мая того же года, в день перенесения мощей святого. А 12 мая 2014 года «Зоин» дом сгорел. По одной из версий, в результате поджога.