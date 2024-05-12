Поимка Чикатило: главные ошибки советской милиции

В том, что почти 13 лет самого знаменитого маньяка СССР Андрея Чикатило не могли обезвредить, в значительной степени, если не главным образом, были повинны правоохранительные органы, расследовавшие эти чудовищные по своей жестокости преступления – следствие на протяжении ряда лет шло по ложному пути, обвиняя невиновных.

Маньяк тем временем продолжал беспрепятственно издеваться над своими жертвами и убивать их.

«Дело дураков»

По воспоминаниям бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры Ростовской области Амурхана Яндиева, за первое же убийство Чикатило 9-летней жительницы Шахт заплатили жизнями двое невиновных в совершенном преступлении. Это были ранее судимый за изнасилование и убийство Александр Кравченко (у него на следствии выбили признательные показания и впоследствии приговорили к расстрелу) и 50-летний работник местного трамвайного парка Анатолий Григорьев, который вначале по пьяному делу нахвастался коллегам, что это он на самом убил ребенка, а потом сильно испугался своего вранья и, побоявшись предъявления ему реального обвинения, повесился.

Ветеран прокуратуры Амурхан Яндиев назвал первоначальную работу правоохранительных органов, расследовавших преступления Чикатило, недобросовестной и неграмотной, она, по его убеждению, в итоге сильно затянула процесс поимки маньяка. В своей книге о работе ростовской прокуратуры на рубеже XX и XXI веков Яндиев пояснил, по какому, изначально бесперспективному, принципу действовали правоохранители: в начале 80-х годов в качестве «маньяков» они использовали душевнобольных или просто недалеких людей, у которых без особого труда получали признательные показания. Это напоминало «эффект домино» – по мере увеличения жертв Андрея Чикатило множилось и количество найденных «убийц». Этот период следствия в итоге прозвали «Делом дураков».

С назначением в середине 80-х руководителем следственной группы по расследованию данных серийных убийств Иссы Костоева все «дураки» за исключением одного подследственного, умершего в следственном изоляторе, были освобождены, а обвинения с них сняли.

«Может, это все "голубые"»?

Однако до этого, в 1983 году, милиционеры поначалу скрыли очередное убийство Чикатило 22-летней девушки, страдавшей олигофренией, а когда к нему вернулись, труп уже разложился на месте преступления. Словесный портрет маньяка, составленный для правоохранителей психиатром Александром Бухановским, не помог им арестовать Андрея Чикатило – в 1984 году его задерживали на ростовском автовокзале с чемоданом, где были приспособления для садистских издевательств и убийств. Но преступнику, убившему на тот момент уже 15 человек, удалось оправдаться, и его отпустили.

Развел руками и один из серийных убийц, находившихся в заключении – его попросили помочь охарактеризовать непойманного маньяка, но преступник сказал, что бессилен классифицировать этого душегуба, настолько у того особый почерк.

Работая снабженцем, Чикатило много ездил и совершал убийства в разных местах, что дополнительно запутывало следствие. Изучая характерные особенности его преступлений, следственная группа пришла к ошибочному мнению, что тут могут быть замешаны гомосексуалисты. В итоге порядка 400 представителей нетрадиционной ориентации были задержаны и допрошены, несколько человек из них, не выдержав всего этого, наложили на себя руки либо умерли от сердечных приступов.

«Лесополоса»

Как признавался следователь по делу Андрея Чикатило Исса Костоев, за неимением прямых доказательств правоохранители искали маньяка вслепую, исключая различные варианты. Даже запущенная в 1986 году широкомасштабная операция «Лесополоса» по поимке Андрея Чикатило, на которую потратили почти 10 миллионов рублей, не дала положительных результатов – Чикатило не только продолжал убивать на протяжении нескольких последующих лет, но и, нацепив повязку дружинника, «содействовал» в поиске... самого себя.

Поймать его помогло сопоставление фактов. После совершения очередного убийства в 1990 году его приметил выходившим из леса сержант милиции. Милиционер записал данные Чикатило в блокнот, и преступник снова был отпущен. Только после обнаружения трупа его последней жертвы и сверки записей дежуривших в округе милиционеров на Чикатило обратили внимание и стали следить за ним. В конце ноября того же года он был арестован, и вскоре начал давать признательные показания.