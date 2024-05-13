Сколько солдат Гитлера уничтожил народный артист РСФСР Владимир Заманский

Судьба советского актера Владимира Заманского сложилась непросто. В его биографии немало трагических эпизодов, и многие из них связаны с событиями Великой Отечественной войны. Потеря самого близкого человека побудила Заманского хитростью попасть на фронт и бороться с нацистами вплоть до 1945 года.

© РИА Новости

Тяжелая утрата

Владимир Заманский родился в 1926 году в городе Кременчуг Полтавской области. Уже в юности ему пришлось преодолевать трудности, выпавшие на долю многих «детей войны». К тому же, семье и ранее часто не хватало средств не только на одежду, но и на еду – отец не принимал участия в воспитании сына и никак не помогал ему. Когда начались военные действия, в Кременчуг пришли нацисты. Мать Владимира Заманского, Ольга Исаевна, погибла во время артналета, и пятнадцатилетний подросток остался сиротой. Его приютила сестра матери, однако Владимир твердо решил отомстить немцам за гибель родного человека. Вскоре его эвакуировали в Узбекистан. Там зимой 1942 года Владимир Заманский стал курсантом Ташкентского политехникума связи. Все это время главной его целью было во что бы то ни стало попасть на фронт. В 1943 году Заманский обманул комиссию военкомата, добавив пару лет к своему настоящему возрасту. Это позволило ему попасть в войска раньше положенного срока и самому начать борьбу с врагом. В 3-м запасном полку связи Средне-Азиатского Военного Округа Владимир Заманский окончил курсы разведчиков-радистов и был направлен в действующую армию.

Защищая родину

Весной 1944 года Владимир Заманский был направлен в танковый корпус, а в июне стал радистом 1223-го самоходно-артиллерийского полка 5-й гвардейской танковой армии и участвовал в наступлении 3-го Белорусского фронта под Оршей. В составе этого полка он прослужил до конца войны, за исключением одного перерыва, когда после ранения во время Восточно-Прусской операции 1945 года пришлось восстанавливать силы в госпитале. Полк Владимира Заманского воевал на поставленных по ленд-лизу самоходных артиллерийских установках М10. Сам Заманский был заряжающим установки. Однажды в ходе боев его машина была подбита и загорелась. Несмотря на тяжелое ранение, Заманский смог вытащить из горящей самоходки командира, и тем самым спас ему жизнь. 2 февраля 1945 года самоходка Владимира Заманского уничтожила в бою 50 немецких солдат, подбила вражеский танк Т-IV, две повозки с боеприпасами, после чего экипаж машины захватил и удерживал важный дорожный узел.

Новые испытания

После войны Владимир Заманский был удостоен медали «За отвагу». В составе Северной группы войск он продолжил службу в рядах Советской армии на территории Польши. В 1950 году Заманский вступил в конфликт со старшим по званию и за массовую драку был сурово наказан. Героя войны приговорили к девяти годам лагерей. Будучи заключенным, Владимир Заманский принял участие в масштабных стройках того времени, в том числе – возведении Главного здания Московского университета. В 1953 году он попал под амнистию и переехал в Харьков, учился в вечерней школе и работал облицовщиком.

Спустя год Владимир Заманский поступил на актерский факультет школы-студии при МХТ и учился под руководством Георгия Герасимова, а в 1958 году началась его самостоятельная карьера. Заманский неоднократно работал с будущим культовым режиссером Андреем Тарковским: был исполнителем главной роли в его дипломной картине «Каток и скрипка», а затем озвучивал ключевого персонажа в фильме «Солярис» по роману фантаста Станислава Лема. Наибольшую известность Владимиру Заманскому принесла роль Александра Лазарева, русского коллаборациониста, перешедшего на сторону партизан. Этого персонажа он сыграл в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах». До перестройки картина была запрещена к показу и добралась до советских экранов только к 1986 году. Именно за эту роль Заманскому дали «Народного артиста РСФСР». В общей сложности Владимир Заманский снялся в восьмидесяти фильмах.