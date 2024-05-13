Как «Смерш» спасла мировых лидеров в Крыму

В 1944 году Красная армия провела ряд масштабных освободительных операций от фашистов в советских городах. Освободили Вильнюс, Псков, Львов, Брест, а к 31 июля территория РСФСР была полностью очищена от немецких войск. Однако Гитлер все еще надеялся на срыв операции «Остров», то есть Ялтинской конференции в феврале 1945 года, в Крыму, в ходе которой Сталин, Рузвельт и Черчилль должны были установить послевоенный мирный порядок и поделить сферы влияния.

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Изначально американский и британский лидеры настаивали на проведении конференции на Мальте, но Сталину идея не понравилась, в качестве причины отказа он назвал плохой климат. Позже он отверг и другие европейские страны, настаивая на проведении встречи в Ялте. На тот момент ситуация складывалась таким образом, что Черчиллю и Рузвельту не оставалось ничего другого, как принять предложение Сталина. Но даже несмотря на то, что Крымский полуостров был очищен он немецких солдат задолго до прибытия мировых лидеров, они опасались за свою жизнь.

Во многом из-за планируемого покушения во время первой Тегеранской конференции в 1943 году. Тогда операцию «Длинный прыжок» разработал специальный агент Гитлера Отто Скорцени. Информацию о готовящемся покушении советские разведчики узнали из перехваченной радиограммы. За несколько дней до начала Тегеранской конференции более 400 немецких агентов были схвачены. Узнав о провале операции, Гитлер отказался от своего плана. Если факт покушения на мировых лидеров в Иране подтвердил сам Отто Скорцени в 1966 году, то вопросы безопасности в Ялте до сих пор остаются засекречены.

Кроме того, после освобождения Крыма на полуострове все еще оставались агенты немецкой разведки, которые активно внедрялись в ряды советских граждан. Их устранением занималось Главное управление Наркомата обороны контрразведки «Смерш».

«Авторитет Гитлера падал, не было уже веры в чудо-оружие, оставалось только одно-совершить акт, который, с одной стороны, ударил бы по моральному состоянию противника, а, с другой – поднял дух немецкого народа. И зная, что на Мальте планируется конференция, немецкая армия начала подготовку, но конференция прошла в Ялте», – рассказал историк Сергей Смолянников.

Но если верить рассекреченным документам Черноморского флота, последняя попытка покушения на «большую тройку», снова под предводительством Отто Скорцени, предпринималась именно в Ялте. А плацдарм для высадки диверсантов должна была подготовить немецкая группа «Днепр», которой руководил Вилли Райберт.

Поэтому на полуостров отправилась только одна немецкая диверсионная группа, которая разведывала дорожные пути у основных объектов, где проживали политики – Ливадийский, Юсуповский и Воронцовский дворцы. После этого группа Вилли Райберта «Днепр» отправилась в районы Балаклавы и Бахчисарая, чтобы завербовать людей, лояльно относящихся к фашистскому режиму. Но группа «Смерш» перехватила радиопереговоры с командованием.

В июне 1944 года весь Черноморский флот привели в боевую готовность, 78 000 военнослужащих были задействованы в обеспечении безопасности Ялтинской конференции.

Успешные операции по предотвращению убийства мировых лидеров были далеко не единственными в арсенале группировки «СМЕРШ». И помимо немецких разведчиков агенты «Смерш» арестовывали советских граждан, которые перешли на сторону врага и считались изменниками Родины.