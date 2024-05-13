«Ворота в преисподнюю»: почему в Якутии растет Батагайский кратер

Батагайский кратер, также известный как «Ворота в преисподнюю», — крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты, расположенный в Якутии. В последнее время он стал настоящим кошмаром для местных жителей, поскольку его рост ускорился до пугающих темпов.

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Что такое Батагайка

Речь о провале в земле, длиной более 1 километра и шириной — до 800 метров. Глубина его доходит до 100 метров, а возраст слоев расположенной здесь вечной мерзлоты предположительно составляет 650 тысяч лет. Когда кратер был впервые обнаружен — в 7 километрах от поселка, в честь которого и получил название — он представлял собой лишь небольшой овраг, едва достигавший 100 метров. Это было относительно недавно — в середине 1960-х годов.

Продукт человеческой деятельности

Именно тогда будущий кратер и появился. Начавшая подтаивать мерзлота провалилась из-за вырубки лесов, и в дальнейшем разлом продолжил расширяться. Ну а сейчас эта тенденция приняла угрожающие масштабы. Все дело в глобальном потеплении, из-за которого слои вечной мерзлоты продолжают таять, а провал расширяться — на 5-10 метров в год во всех направлениях.

Угрожающая скорость

Согласно новейшим наблюдениям, только за последние 10 лет, в районе Батагайки оттаяла площадь льда и осадочных пород, превышающая площадь 14 пирамид Хеопса. Это несет прямую угрозу поселку. Уже сейчас наблюдается ухудшение качества воды в реках, выброс в атмосферу углекислого газа и метана, повреждение инфраструктуры.

Ученые уверены, что темпы расширения кратера в ближайшее время еще возрастут. Это, возможно, приведет к масштабному обрушению пород внутрь образования, что на время прекратит его рост. До этого же остановить рост Батагайки человеческими силами невозможно.