Как обидное замечание попутчика заставило женщину похудеть на 39 килограммов

47-летняя женщина из Кембриджа, Великобритания, похудела на 39 килограммов после обидного замечания в самолете. Об этом пишет Daily Mirror.

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Ди Учунджю (Dee Ucuncu) сидела в самолете в середине ряда. Это не понравилось пассажиру, который должен был лететь у окна. Он подозвал стюардессу и сказал, что не собирается сидеть рядом с «толстой женщиной», поскольку она занимает часть его места. Учунджю призналась, что этот случай был самым неловким в ее жизни: никто до этого не комментировал ее лишний вес, хотя она осознавала проблему.

«Как бы неприятно это ни было, это то, что мне было нужно», — добавила она.

На тот момент Учунджю весила 108 килограммов. На ее внешний вид повлияла не только привычка питаться фастфудом, но и стресс. Учунджю — мать двоих детей, у одного из которых, 17-летнего Омера, диагностированы СДВГ и диспраксия. В тот период большой вес мешал женщине жить полноценно. Ей было тяжело пройти даже 100 метров. Помимо этого, когда Учунджю слишком долго стояла, у нее начинала кружиться голова.

Грубое замечание пассажира заставило ее задуматься о похудении. Для начала женщина каждый день старалась пройти хотя бы 800 метров. Сначала ей требовалась помощь сына, но потом Учунджю стала справляться сама. Спустя пять месяцев она могла спокойно пройти десять тысяч шагов в день.

«Ходьба считается чем-то простым. Это самое потрясающее упражнение, которое вы можете выполнять. Его недооценивают», — сказала Учунджю.

В рационе она заменила замороженную еду и полуфабрикаты на свежие продукты и блюда, приготовленные дома. Однако женщина не ограничивает себя в питании, просто уменьшая порции.

За два года и восемь месяцев здорового образа жизни Учунджю сбросила 39,4 килограмма. Она призналась, что важным итогом похудения для нее стала возможность сесть в кресло самолета и «не почувствовать себя большой».

Учунджю увлекается зумбой и бегом. В прошлому году она приняла участие в забеге на 25 километров. Женщине нравится помогать людям, страдающим от проблем с весом. Она проводит пешие прогулки для местной группы почти два года.

«Это лучшая терапия на свете», — считает Учунджю.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же или больше можно сбросить за час велопрогулки.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии похудел на 14 килограммов за три месяца без походов в спортзал. Он стал правильно питаться, выпивать по стакану теплой воды и много гулять.