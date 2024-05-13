Врут и не зеленеют: как фейки об экологии связаны с конспирологией

За 2023 год аналитики зафиксировали около 87 тыс. фейковых сообщений по теме экологии, 17% из них - это новости конспирологического и антинаучного характера. На втором месте информация о диких животных в населенных пунктах, экологическом кризисе и стихийных бедствиях. В Минприроды считают, что часто такие фейки вводят в заблуждение, чтобы обесценить вклад добросовестных компаний в сохранение окружающей среды.

По данным фактчекингового ресурса "Лапша Медиа" (проект АНО "Диалог Регионы"), с начала 2023 года по февраль 2024 года в Сети было зафиксировано 86,7 тыс. копий фейковых сообщений, которые касались сферы экологии. Количество их просмотров составило 249,4 млн. Чаще фейки распространяли пользователи в возрасте 40-60 лет. Больше всего в прошлом году читали и писали фейковые новости антинаучного и конспирологического характера (17%), про нахождение диких животных в пределах обитания людей (16%). Также в топе были новости о якобы экологическом кризисе - как мировом, так и локальном (15%). Например, в прошлом году была целая волна постов о вышедших к людям медведях и волках. Причем в таких постах упоминались разные регионы с одними и теми же фото, отмечают аналитики.

"Такие панические посты больше всего расходятся в мессенджерах, в результате чего затруднительно определить аудиторные охваты. Что касается периодов распространения, то, как показывает анализ инфополя, видоизмененная информация может появиться точечно в одном или нескольких регионах", - прокомментировали "Российской газете" в "Лапша Медиа". Вирусное распространение по субъектам РФ однотипных фотографий и постов также не позволяет выявить точные периоды распространения, добавили эксперты.

В Минприроды "РГ" рассказали, что экологическая и климатическая повестка волнуют жителей всего мира. Эти направления напрямую влияют на благополучие и качество жизни каждого человека.

"Практики гринвошинга (форма маркетинга, формирующая ложные представления об экологичности компании или продукта. - Ред.) зачастую вводят в заблуждение потребителей, обесценивают вклад добросовестных участников рынка в защиту окружающей среды, при этом действительно полезные зеленые решения могут терять конкурентные преимущества", - отметили в министерстве.

Одним из примеров фейковых новостей в ведомстве считают заявления компаний о том, что внедрение нового механизма расширенной ответственности производителей и импортеров, товаров и упаковки приведет к увеличению их стоимости.

"Тем самым недобросовестный бизнес хотел уйти от ответственности за нанесенный вред природе. По данным специалистов, доля экосбора в цене товаров не превышает 1% - это не более 1 рубля в цене той же упаковки молока. Но при этом та же упаковка, пластик и другие отходы перерабатываются, становятся сырьем для новой продукции, а не отправляются на полигоны", - добавили в Минприроды.

А вот в сфере обращения с отходами фейковых новостей немного. "Мы не проводили замеров фейков, однако, как правило, если подобная недостоверная информация и возникает, то чаще всего в соцсетях. Но это единичные истории", - отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Сейчас потребители предъявляют все больше требований к ответственности компаний и, в частности, к корпоративным коммуникациям в экологической сфере, считает ведущий исследователь Центра устойчивого развития Школы управления "Сколково" Анастасия Опанасенко. Это выражается не только в готовности платить больше за продукт с пометкой "эко", но и в стремлении проверять информацию об устойчивости бренда перед покупкой. "На российском рынке около половины покупателей изучают информацию об устойчивости бренда перед приобретением товара, при этом более 75% готовы отказаться от покупки регулярно используемого продукта, если компания-производитель была вовлечена в гринвошинг", - отметила Опанасенко.

В 2024 году, как полагают в "Лапша Медиа", трендом в распространении фейковой информации в сфере экологии могут быть данные о якобы гибели диких животных, массовом море рыбы, радиоактивном загрязнении территорий и о нападениях медведей. С высокой долей вероятности будут появляться и фейки, связанные с сезонными природными явлениями, в том числе о лесных пожарах летом.