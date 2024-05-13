«Кашалотик» и «Крокодил души»: как русские классики писали любимым женщинам

Великие писатели на страницах своих произведений писали невероятно красивые и душераздирающие строки о любви.

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Казалось, что к своим любимым женщинам они обращаются точно так же, как к героиням романов, но в жизни все оказалось немного иначе.

Антон Чехов и «крокодил души»

Антон Чехов и и Ольга Книппер были обречены на отношения на расстоянии, так как писатель лечил туберкулез на юге Крыма, а его возлюбленная была актрисой МХАТа, которая не могла представить свою жизнь без сцены. Их отношения осуждались злыми языками до самой смерти писателя: многие говорили, что Ольга не любит Чехова, а вышла замуж за него лишь затем, чтобы получать главные роли в его пьесах. Но автора это ничуть не смущало, он был безумно влюблен.

Чехов как мастер тонкой иронии, называл свою возлюбленную Ольгу «крокодилом души», «собака моя», «песик мой» объединяя нежность с юмором. Их любовная переписка полна живости и искренней привязанности.

Владимир Маяковский и «кашалотик»

Маяковский, большой и серьезный в своей поэзии, в личной жизни не боялся называть Лилю Брик «кашалотиком».

Писал он ей много и часто. Всю жизнь он любил Лилю и мучился от этой любви. О его страданиях Лиля говорила цинично: «Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».

Их страстные отношения стали символом эпохи, полной бурных любовных экспериментов.

Владимир Набоков и «обезьянысч»

Владимир Набоков, гений слова, нашел свою музу и любовь в Вере Слоним. После знакомства они стали совершенно неразлучны. В браке Набоков и Вера прожили 52 года до самой смерти писателя.

В письмах Набоков использовал очень много необычных выражений, из которых можно составить целый словарь: «воробышко», «мой обезьянысч», «тюфка», «тушкан», «муренька», «скунксик», «родимысч», «кустик», «кутиш», «мотыленок», «козлик» и это далеко не все.

Александр Грибоедов и «душка»

Письма Грибоедова к своей супруге, красавице Нине Чавчавадзе, наполнены необычайной лаской и нежностью. Он ласково называл ее «душка». Однако их любовная история была совсем недолгой и трагичной: вскоре после свадьбы писатель отправился в Персию в качестве посла и из этой поездки он не вернулся. Взбунтовавшиеся фанатики напали на посольство, где в тот момент находился Грибоедов.

Незадолго до смерти драматург писал своей жене письмо, в котором прощался с ней, словно предчувствуя свою смерть.

Вот так русские классики видели своих муз — вдохновляющими, чарующими, а порой и дурашливыми. Их слова оживают и сейчас, наполняя нас верой в силу и красоту любви.