Первый в Европе вуз для девушек: как был устроен институт благородных девиц

Современное общество не так давно пришло к идее совместного образования для мальчиков и девочек. А ведь всего сто лет назад девушки обучались отдельно, либо получали домашнее образование. Смольный институт благородных девиц был первым женским учебным заведением России.

Новаторство в сфере образования принадлежало Екатерине II. В 1764 году вышел указ об основании первого учебного заведения в Санкт Петербурге. Знаменитый Смольный положил начало так называемым женским институтам. Кроме того, Смольный стал первым в Европе высшим учебным заведением для девушек.

Ожидание и реальность

Императрица была поклонницей прогрессивных идей того времени. Смольный должен был дать России женщин образованных, способных стать полезными членами общества и семьи. Однако, невежественный народ невзлюбил выпускниц женских институтов. Их называли кисейными барышнями, белоручками. Воспитанницы Смольного были оторваны от реальности. Учащихся презрительно называли «институтками».

Чтобы понять причину неудачи учебного заведения, нужно пристально взглянуть на процесс обучения. В то далекое время существовали совершенно другие стандарты образования, нежели сейчас. Девушки занимались по специальной программе с четким перечнем предметов. В институте благородных девиц были приняты не совсем благородные методы влияния.

«Хорошие» и «плохие» ученицы

Преподаватели стремились привести всех воспитанниц к единому стандарту. Индивидуальность и личные склонности порицались. Барышни, которым не удавалось «вписаться» в институтские порядки, попадали в категорию «плохих» учениц. Они получали нарицательное прозвище «мовешка». Так на французском языке звучало «дурной» — mauvaise. Чтобы стать «мовешкой», было достаточно разговаривать громче остальных или иметь непослушные пряди в прическе.

Образцовые ученицы назывались парфетками. В переводе с французского parfaite означает «совершенный». Предвзятое отношение сказывалось на качестве образования и отношении воспитанниц к учебе в институте.

Особый подход к подбору преподавателей

Далеко не каждый преподаватель мог работать в Смольном институте. При выборе персонала отдавали предпочтение незамужним женщинам. В Царской России незамужняя дама считалась явлением исключительным, порицаемым обществом. Классные дамы отличались скверным характером. Они жестоко наказывали воспитанниц, отыгрываясь на них за личные жизненные неудачи.

Преподаватели-мужчины были большой редкостью в институте благородных девиц. Считалось, что присутствие мужчины будет отвлекать девушек от учебы. Потому отдавали предпочтение женатым или пожилым мужчинам. Преподаватель с физическим недостатком имел больше шансов поступить на службу в Смольный.

Нереализованные потребности

Воспитанницы были лишены каких-либо развлечений. Они жили и учили, не видя внешнего мира. Благородные девицы испытывали острую необходимость в эмоциях. Дружба и любовь принимали абсурдные формы. Девушки находили предмет обожания среди педагогов, реализуя невостребованные чувства.

Объекту восхищения дарили подарки, старались всячески услужить. Девушки молились за здоровье обожаемого человека. Такие чувства носили возвышенный характер. Воспитанницы обожали не только преподавателя, но и всех членов его семьи.

Система наказаний

Благородных девиц не наказывали физически. Провинившиеся девушки подвергались унижениям. Преподаватели проявляли изобретательность, чтобы отучить девиц от непристойных манер. Например, сквернословие каралось подвешиванием на шею большого языка из красного картона. Неряшливая институтка рисковала украсить платье рваным чулком.

Воспитанниц не лишали еды, как это было принято в мужских заведениях. Им попросту запрещали сидеть за столом. Конечно, девушка могла утолить голод стоя. Важно учесть, что в то время только падшие женщины ели стоя. Потому провинившаяся ученица оставалась голодной, чтобы не унизиться еще больше. Самым грозным наказанием было ношение тикового передника. Грубая ткань была уделом простолюдинок.

Суровый быт и скромные развлечения

«Кисейных» барышень воспитывали в суровых условиях. Воспитанницы жили в неотапливаемых помещениях. В спальнях воздух никогда не прогревался выше 16°С. Девушки просыпались в шесть утра, умывались холодной водой, молились, завтракали и отправлялись в церковь.

Иногда их выводили на прогулку в местный парк. Территорию закрывали для других посетителей, чтобы девушки не общались с мирянами. Воспитанницы заведения жили в полной изоляции. Чтение ограничивалось узким перечнем литературы. Книги подвергались строгой цензуре. Во многих произведениях не хватало страниц.

Свидания с родственниками не поощрялись

Руководство института контролировало переписку девушек и их встречи с родственниками. Разговоры о доме считались проявлением слабости. Девушки покидали отчий дом в шестилетнем возрасте. Предварительно институт заключал с родителями контракт, который запрещал прерывать обучение.

Екатерина II считала изоляцию важным моментом образования. Девушек намеренно лишали невежественного окружения. Императрица намеревалась облагородить российское общество, воспитав новую «породу» людей. Развитая и облагороженная выпускница учебного заведения должна была смягчить нрав и воспитать новое, просвещенное поколение.

Уровень образования «институток»

Громкое название учебного заведения не подразумевало преподавание наук. Уровень образования соответствовал гимназическому. В самом начале своего существования институты благородных девиц предлагали сильную программу. Впоследствии преподавание ограничилось танцами, вокалом, этикетом.