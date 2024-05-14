Какой праздник сегодня отмечают православные в России

Первый после праздника Пасхи день общецерковного поминовения, получивший название Радоница, наступает в 2024 году 14 мая. В этот день православные верующие стараются посетить богослужения и кладбища, где похоронены их близкие. Также поминовение усопших воинов, установленное 9 мая, в 2024 году было перенесено на Радоницу.

Как рассказал ТАСС председатель учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ), протоиерей Максим Козлов Радоница - это не праздник в церковном уставе, а сложившаяся практика пасхального поминовения усопших. В отличие от прочих дней поминовения, которые приходятся на субботы, Радоница приходится на вторник второй седмицы после Пасхи.

"Начиная с Лазаревой субботы и до недели Антипасхи какого-либо эксплицитного, возгласного поминовения усопших в церкви не совершалось. А вот теперь это с точки зрения церковного устава становится возможным, и благочестивые чувства находят выход в том, чтобы, не откладывая до субботнего дня в первый возможный для поминовения усопших с точки зрения устава день, таковое поминовение совершить", - отметил он.

В Радоницу верующие делятся пасхальной радостью с усопшими, в этот день принято по возможности прийти на богослужение, посетить кладбище, где похоронены близкие, побыть с ними, помолиться, привести в порядок могилу.

"Это тоже такая добрая истинная традиция этого дня", - добавил протоиерей.

Он напомнил, что в 2024 году День Победы, когда РПЦ молится о погибших и скончавшихся в годы Великой Отечественной войны, пришелся на дни пасхальной светлой недели. И решением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поминовение усопших воинов было перенесено на день Радоницы.

Говоря о традиции оставлять на могилах умерших пасхальные угощения - крашеные яйца и куличи, председатель учебного комитета РПЦ отметил, что лучше отправить еду на благотворительность.

"Если хочется едой с кем-нибудь поделиться, то, лучше [ее] отправить в социальное учреждение или тем, кому это может оказаться нужным", - сказал он.

На кладбище же можно прийти, посидеть, помолиться, зажечь свечу или лампаду на могиле.

Региональные власти, как правило, на Радоницу выделяют дополнительные автобусы до кладбищ. Например, по сообщению столичного департамента транспорта, 14 мая будут специальные бесплатные маршруты от станций метро и МЦД до кладбищ, которые будут перевозить пассажиров с 08:00 до 19:00. Также в некоторых регионах России этот день объявлен нерабочим, например, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Краснодарском крае.