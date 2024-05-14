«Кривой космический пончик»: почему наука не может ответить на вопрос о форме Вселенной

Форма Вселенной — все еще загадка. Недавно ученые выдвинули новую версию.

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Имеет ли Вселенная форму бесконечной «восьмерки»? Может это идеально плоская пицца? Возможно, больше похожа на фрикадельку или равиоли? Или, может быть, на пончик? Все эти версии с разной степенью математической обоснованности уже существуют.

Международная группа космологов, недавно сформировавшая группу под названием COMPACT Collaboration, проанализировала оставшееся после Большого взрыва микроволновое излучение и пришла к выводу, что ничто в его закономерностях не исключает последнее, если пончик, по крайней мере, искривится в правильном направлении, сообщает ScienceAlert. Научная статья вышла в Physical Review Letters.

Поскольку «кривой космический пончик» не является математическим термином (пока), исследователи используют термин «3-тор» для описания ошеломляющей возможности. Вселенная может представлять собой гигантское кривое зеркало, где пространство-время изгибается во всех направлениях, позволяя вам (теоретически) увидеть собственный затылок, если достаточно сильно прищуриться.

Примерно 13,8 миллиарда лет назад Вселенная была втиснута в невероятно маленькое пространство, которое науке еще предстоит описать, что требует сочетания квантовой физики и общей теории относительности, которого еще нет. В какой-то момент Вселенная расширилась настолько, что часть ее электромагнитного излучения смогла избежать плотных скоплений электронов и рождающихся атомных ядер. Это «свечение» низкой энергии называется космическим микроволновым фоном. Картирование тонких изменений свечения реликтового излучения может дать приблизительное представление о том, как выглядели первые моменты расширения.

Если это пончик, Вселенная была бы топологически плоской, как пицца, только с повторяющимися закономерностями. К сожалению, явных признаков этих замкнутых петель пространства и времени в реликтовом излучении пока не видно, но члены коллаборации COMPACT утверждают, что не следует спешить с выводами.

В своей публикации команда утверждает, что Вселенная экзотической формы искривленного пончика «3-тора», совместима с реликтовым излучением. То есть это такие версии тора, которые искажают свет таким образом, что закономерности не видны, но сохраняются. Поиск этих взаимосвязей может раскрыть экзотические особенности общей формы нашей Вселенной, возможно, с изгибами и кривыми, которые потребуют объяснения с помощью новой физики.