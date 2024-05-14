В Польше нашли сокровища знаменитого авантюриста

Археологи нашли клад знаменитого в Польше мошенника Антония Ячевского, который жил в конце XVII - начале XVIII веков. Монетный клад был обнаружен в Еленевских горах.

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Как сообщает The History Blog, клад нашла Свентокшиская исследовательская группа. К поиску сокровищ она с согласия властей приступила в 2022 году, а в Польше они овеяны легендами.

Антоний Ячевский был одним из многочисленных авантюристов и мошенников, которые в конце XVII - начале XVIII веков обманывали людей. Польшу тогда охватила очередная эпидемия чумы. В мае 1708 года Ячевский построил скит в горах и объявил о том, что Дева Мария якобы наделила его даром исцеления.

Прознав об этом, в скит к отшельнику потянулись больные и паломники. Авантюрист принимал от них не плату, а "пожертвования", которых вскоре накопилось так много, что отшельнику пришлось нанимать вооруженную охрану.

Затем алчный "целитель" начал использовать нанятую охрану для грабежей паломников и набегов на соседние поместья. За это Ячевского арестовали и заключили в тюрьму, откуда он сбежал и вернулся в свой скит. Несмотря на то, что он не скрывался, до 1712 года авантюриста никто из властей не трогал. По одной из легенд, ему удалось заручиться поддержкой папы римского.

Однако вскоре Ячевский взялся за старое, был арестован и предстал перед краковским епископским судом. Его осудили и приговорили к пожизненному заключению в Ченстоховской крепости. С тех пор в Польше в ходу легенды о баснословных сокровищах, которые где-то в горах успел припрятать знаменитый мошенник.

И вот теперь, похоже, археологам удалось найти если не все сокровища Ячевского, то хотя бы их часть. Была найдена крупная коллекция золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с первой половины XVII века и до начала XVIII века. Одним из наиболее любопытных для науки предметов оказался гамбургский дукат 1648 года с изображением Мадонны с младенцем. Эксперты предположили, что он мог служить в качестве медальона.

Присутствие такой монеты в составе клада подтверждает теорию о том, что он был частью "пожертвований", которые активно собирал авантюрист. Примечательно, что место клада и сам факт его находки археологи скрывали от широкой общественности в течение полутора лет. Об открытии они сообщили только после того, как передали монеты в Историко-археологический музей в Островце-Свентокшиском.