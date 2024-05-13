Какие сокровища нашли в тайниках вокруг могилы сарматской царицы

Золотая "звериная" диадема: в Эрмитаже показали сокровища загадочной жрицы
В Эрмитаже продемонстрировали находки в тайниках вокруг могилы сарматской царицы. Уникальные предметы, принадлежащие, по всей видимости, знатной женщине, чья личность до сих пор остается загадкой, были найдены на окраине Новочеркасска.
Как рассказали специалисты, курган Хохлач на окраине Новочеркасска был открыт в 1864 году при строительстве трубопровода. Первым делом была исследована земляная насыпь диаметром 42 метра и высотой в три метра. Находившаяся в самом центре могильная яма была разграблена, однако вокруг могилы были расположены тайники.
Исследователи предположили, что в кургане похоронена знатная женщина - сарматская царица. Так же она могла быть жрицей богини плодородия. Само погребение датируется I веком н. э.
В тайнике специалисты обнаружили ритуальный кубок с зооморфной ручкой, браслеты и шейные украшения, бусы, множество фигурных бляшек от одежды и покрывал, удивительные флаконы для ароматических веществ и другие предметы.
Особенно поразила археологов золотая диадема - она и стала главной находкой кургана. Изделие сочетает в себе элементы греко-римского искусства и сарматского полихромного звериного стиля. Изображения различных животных, к слову, как раз характерны для сарматской культуры. При этом в ряде предметов наблюдаются вставки из разноцветных камней и цветных стекловидных масс. Например, в той же золотой диадеме.
Последняя также украшена аметистовым бюстом богини плодородия. По бокам можно увидеть вставки цветных камней и фигурки птиц. В верхней же части диадемы изображены животные, "шествующие к Древу жизни", уточнили исследователи.
В Эрмитаже рассказали, что все найденные вещи были переданы в Императорский Эрмитаж, и сейчас их можно увидеть в Золотой кладовой.
Отметим, что сарматов относят к древнему кочевому народу. Его представители населяли степные территории Евразии от Дуная до Аральского моря. Было это в период с III века до н. э. по IV век н. э.
Особая роль у сарматов, как и в других древних обществах, отводилась жрецам и жрицам. Их воспринимали как посредников между людьми и богами. Известно, что они "помогали разобраться" обычным людям в вопросах мироздания, занимались врачеванием.
Неслучайно в местах захоронения жрецов и жриц находят предметы роскоши того времени - это подчеркивает особое отношение к ним.
Напомним, что пять лет назад в пяти километрах от села Никольское Астраханской области ученые обнаружили древнее захоронение с останками сарматских воинов и золотом. По версии археологов, курган ограбили еще в древности, причем, скорее всего, те, кто и хоронил. Однако на месте найдено более 150 артефактов. Среди них - зеркала, курительница для благовоний, украшения из драгметаллов в виде головы лошади и даже останки самой лошади.