Какие сокровища нашли в тайниках вокруг могилы сарматской царицы

В Эрмитаже продемонстрировали находки в тайниках вокруг могилы сарматской царицы. Уникальные предметы, принадлежащие, по всей видимости, знатной женщине, чья личность до сих пор остается загадкой, были найдены на окраине Новочеркасска.

© Эрмитаж // Золотая диадема - главная находка археологов

Как рассказали специалисты, курган Хохлач на окраине Новочеркасска был открыт в 1864 году при строительстве трубопровода. Первым делом была исследована земляная насыпь диаметром 42 метра и высотой в три метра. Находившаяся в самом центре могильная яма была разграблена, однако вокруг могилы были расположены тайники.

Исследователи предположили, что в кургане похоронена знатная женщина - сарматская царица. Так же она могла быть жрицей богини плодородия. Само погребение датируется I веком н. э.

В тайнике специалисты обнаружили ритуальный кубок с зооморфной ручкой, браслеты и шейные украшения, бусы, множество фигурных бляшек от одежды и покрывал, удивительные флаконы для ароматических веществ и другие предметы.

Особенно поразила археологов золотая диадема - она и стала главной находкой кургана. Изделие сочетает в себе элементы греко-римского искусства и сарматского полихромного звериного стиля. Изображения различных животных, к слову, как раз характерны для сарматской культуры. При этом в ряде предметов наблюдаются вставки из разноцветных камней и цветных стекловидных масс. Например, в той же золотой диадеме.

Последняя также украшена аметистовым бюстом богини плодородия. По бокам можно увидеть вставки цветных камней и фигурки птиц. В верхней же части диадемы изображены животные, "шествующие к Древу жизни", уточнили исследователи.

В Эрмитаже рассказали, что все найденные вещи были переданы в Императорский Эрмитаж, и сейчас их можно увидеть в Золотой кладовой.

Отметим, что сарматов относят к древнему кочевому народу. Его представители населяли степные территории Евразии от Дуная до Аральского моря. Было это в период с III века до н. э. по IV век н. э.

Особая роль у сарматов, как и в других древних обществах, отводилась жрецам и жрицам. Их воспринимали как посредников между людьми и богами. Известно, что они "помогали разобраться" обычным людям в вопросах мироздания, занимались врачеванием.

Неслучайно в местах захоронения жрецов и жриц находят предметы роскоши того времени - это подчеркивает особое отношение к ним.

© Находки из клада с сарматским золотом

Напомним, что пять лет назад в пяти километрах от села Никольское Астраханской области ученые обнаружили древнее захоронение с останками сарматских воинов и золотом. По версии археологов, курган ограбили еще в древности, причем, скорее всего, те, кто и хоронил. Однако на месте найдено более 150 артефактов. Среди них - зеркала, курительница для благовоний, украшения из драгметаллов в виде головы лошади и даже останки самой лошади.